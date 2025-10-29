التنقيط الأنفي الخلفي.. سبب خفي لرائحة الفم الكريهة

الوكيل الإخباري- تشير الدراسات إلى أن 1 من كل 4 بالغين يعاني من رائحة الفم الكريهة في مرحلة ما من حياته، وغالباً ما تكون غير خطيرة، لكنها تسبب إحراجاً وتضعف الثقة بالنفس.

وفق خبراء، قد تكون الرائحة علامة على مشاكل في الأنف أو الحلق، مثل التنقيط الأنفي الخلفي أو التهاب الجيوب الأنفية المزمن، الذي قد يستمر لأسابيع بعد نزلات البرد أو بسبب الحساسية وانحراف الحاجز الأنفي.



ولتجنب المشكلة، ينصح بخطوات بسيطة مثل تنظيف الفم جيداً، شرب الماء بانتظام، علاج الاحتقان بالأنف باستخدام بخاخات ملحية أو ستيرويدية، والإقلاع عن التدخين. وإذا استمرت الأعراض أكثر من بضعة أسابيع أو صاحبها ألم أو ضغط بالوجه، يجب مراجعة الطبيب.