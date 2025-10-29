الفواكه تحارب الالتهابات وتقلل خطر السرطان: أهم 6 أنواع يجب تناولها يومياً

تعتبر بعض الفواكه “خارقة” لمضادات الالتهاب:
التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات ويُضاف للزبادي.
الكرز: يحتوي على مركبات فينولية تقلل الالتهاب وتحسن صحة العظام والأمعاء.
البابايا: مصدر للفلافونويدات وإنزيم الباباين، غني بفيتامين سي، يحمي من الالتهابات المزمنة.
التفاح: يساهم في صحة القلب والأمعاء والوقاية من سرطان القولون والمستقيم.
العنب: غني بالريسفيراترول وفيتامينات C وK، يقلل الالتهاب.
البرتقال: مركباته الفلافونويدية تخفف الالتهابات، وتحسن مؤشرات الصحة العامة.
الحفاظ على تناول هذه الفواكه مع التوازن الغذائي وممارسة الرياضة يساهم في الوقاية من الالتهابات وتعزيز الصحة.
-
أخبار متعلقة
-
"ضعف المناعة" ليس السبب.. لماذا يمرض البعض أكثر من غيرهم؟
-
التنقيط الأنفي الخلفي.. سبب خفي لرائحة الفم الكريهة
-
أسرار الانش بوكس المثالي للأطفال.. فطور صحي كل يوم
-
طفرات وراثية تهدد 17 مليون أمريكي بالسرطان
-
اكتشاف مؤشر بيولوجي لتسارع شيخوخة الدماغ
-
العلماء يحذرون من إضافة الموز إلى العصائر
-
ماذا يعني فقدان الشهية في الصباح؟
-
ارتفاع حرارة الأطفال.. طبيب يوضح متى تصبح خطيرة