الأربعاء 2025-10-29 01:31 م
 

الفواكه تحارب الالتهابات وتقلل خطر السرطان: أهم 6 أنواع يجب تناولها يومياً

5
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-10-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   الفاكهة جزء أساسي من النظام الغذائي المتوازن، إذ تساعد في الوقاية من الالتهابات المزمنة المرتبطة بخطر الإصابة بالسرطان. توصي مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة بتناول كوبين من الفاكهة يومياً، لكن نحو 90% من الأشخاص لا يلتزمون بهذه الإرشادات.

تعتبر بعض الفواكه “خارقة” لمضادات الالتهاب:
التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تقلل الالتهابات ويُضاف للزبادي.
الكرز: يحتوي على مركبات فينولية تقلل الالتهاب وتحسن صحة العظام والأمعاء.
البابايا: مصدر للفلافونويدات وإنزيم الباباين، غني بفيتامين سي، يحمي من الالتهابات المزمنة.
التفاح: يساهم في صحة القلب والأمعاء والوقاية من سرطان القولون والمستقيم.
العنب: غني بالريسفيراترول وفيتامينات C وK، يقلل الالتهاب.
البرتقال: مركباته الفلافونويدية تخفف الالتهابات، وتحسن مؤشرات الصحة العامة.


الحفاظ على تناول هذه الفواكه مع التوازن الغذائي وممارسة الرياضة يساهم في الوقاية من الالتهابات وتعزيز الصحة.

 

