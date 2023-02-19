تحت شعار “بيت العز “ البنك العقاري المصري العربي يطلق حملته الجديدة للقروض السكنية

الوكيل الإخباري - أطلق البنك العقاري المصري العربي حملته الجديدة والمتميزة للقروض السكنية بعنوان " بيت العز " والتي تعد من أقوى العروض لمنتج القرض السكني في السوق المصرفي الأردني ومن الأقل سعراً في الأردن،وبفائدة منافسة ابتداءً من6.75%، مع إعفاء من رسوم الرهن والتخمين وبالإضافة إلى إعفاء من عمولة المنح والعديد من المزايا الأخرى، وذلك انطلاقاً من استراتيجية البنك الهادفة إلى رفد السوق المحلي بخدمات ومنتجات مصرفية مميزة وذات قيمة مضافة عالية وخاصة في مجال القروض العقارية، وتماشياً مع احتياجات العملاء المصرفية المتعددة.

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وبهذه المناسبة صرح أحمد العسكري/ المدير الإقليمي المفوض للبنك العقاري المصري العربي:“ان إطلاق حملة منتج القرض السكني الجديدة تأتي انطلاقاً من حرص البنك الدائم على دعم الحركة الاقتصادية لمختلف القطاعات وبما يدعم القطاع العقاري بشكل خاص، إذ تهدف الحملة لاستقطاب شرائح جديدة للانتفاع والتمتع بالعديد من المزايا التي يقدمها البنك العقاري المصري العربي لعملائه، وذلك من خلال الأسعار والميزات الحصرية والمنافسة التي تتمتع بها الحملة” .



وأضاف العسكري أن القرض السكني الجديد ينفرد بالعديد من المزايا، إذ يتميز بسعر فائدة يعتبر من الأقل على القروض السكنية في السوق المصرفي الأردني بما نسبته 6.75 %، إلى جانب مزايا حصرية كإعفاء العميل من رسوم الرهن والتخمين وعمولة المنح، إضافة إلى العديد من المزايا التنافسية كمنح مكافأة نقدية بنسبة 1% من سقف القرض وبحد أعلى 750 دينار، وإمكانية تحمل البنك لرسوم التسجيل عن العميل ولغاية 1000 دينار للقروض الجديدة والتي بقيمة 100,000 دينار فأكثر، هذا بالإضافة إلى ما يتميز به القرض السكني من تقديم خدمات القيمة المضافة؛ إذ يوفر تأميناً على الحياة، ويمنح المقترض بطاقة ائتمان مجانية معفاة من رسوم الإصدار للسنة الأولى.



وأكد العسكري أن القرض السكني من البنك العقاري المصري العربي من أكثر العروض جاذبيةً ومنافسةً في السوق المصرفي الأردني ويحقق تطلعات العملاء في امتلاك منزل أحلامهم، ذلك ضمن سعي البنك العقاري المصري العربي الدائم والمتواصل لإرضاء عملائه القائمين والمحتملين من خلال تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة لهم بمهنية وكفاءة عالية، وبما يلبي احتياجاتهم ويتجاوز توقعاتهم.