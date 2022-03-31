تشكيلة تلفزيونات سامسونج 2022 مصممة لتقديم تجارب مبتكرة تناسب مختلف الأذواق

الوكيل الاخباري - عرضت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم تشكيلة 2022 من أجهزة Neo QLED 8K ومكبرات الصوت والإكسسوارات إلى جانب مبادرات الاستدامة في حدث افتراضي حمل عنوان " Unbox & Discover".

اضافة اعلان

وتهدف الشركة مع هذه التشكيلة الجديدة إلى إعادة تعريف دور التلفزيون، من خلال توفير شاشات متطورة، مصممة بشكل جميل، ويمكنها أن تقدم أكثر من مجرد الترفيه. وتنقل منتجات وميزات هذا العام الشاشة إلى آفاق جديدة، وذلك من خلال توفير محور مركزي واحد للعب والتواصل والعمل والمزيد غيرها من الأنشطة الحياتية.



وقال جونغ هي هان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم تجربة الأجهزة في الشركة: "إننا نركز على إنشاء تجربة سلسة عبر جميع منتجاتنا، لنتيح المجال أمام المستهلكين للاستمتاع بجميع مزاياها دون عناء. وتم تصميم 2022 Neo QLED 8K لتلبية الاحتياجات والتوافق مع شغف عملائنا، وإطلاق الابتكارات عبر خصائص الجهاز الذي يوفر تجارب جديدة ليكون التلفزيون أهم جهاز في المنزل".



وتم تطوير مجموعة منتجات سامسونج 2022 انطلاقا من رؤية "شاشات للجميع في كل مكان، مع وجود“ أجهزة تلفزيون في قلب حياة المستخدمين اليومية وفي المنزل. وتماشياً مع هذه الرؤية، طورت سامسونج أجهزة يمكنها التواصل بسلاسة لضمان وجود الشاشة الأمثل لكل مناسبة ولنمط الحياة عموماً. وترتبط أجهزة وشاشات التلفزيون منذ ظهورها بشكل أساسي بتجربة المشاهدة، لكن Neo QLED 8K تهدف إلى تغيير ذلك من خلال توسيع تجربة المستخدم.



شاشة QLED 8K الجديدة: الأفضل يرتقي لمستوى أعلى

تم تطوير شاشة 2022 Neo QLED 8K لترتقي بتجربة الشاشة الكبيرة إلى مستوى آخر،حيث تضم Neutral Quantum Processer 8Kالذي يحتوي على 20 شبكة مستقلة من شبكات الذكاء الاصطناعي، ويقوم كل منها بتحليل خصائص المحتوى وجودة الصورة لتقديم عرض مثالي، بغض النظر عن المصدر.



ويدعم المعالج ذاته أيضاً ابتكاراً تقنياً جديداً،وهو تحسين العمق الحقيقي لمسح الشاشة وزيادة التباين مع الخلفية عن طريق تحسين العرض، مع الحفاظ على الخلفية من دون معالجة. ويعمل المعالج بشكل مشابه للطريقة التي ترى بها عينا الإنسان الصور في الحياة الواقعية، حيث يُبرز الكائنات الموجودة على الشاشة في الخلفية.

وإلى جانب مصابيح Quantum Mini LED القوية، يضمن المعالج إضاءة دقيقة، ويتم التحكم فيها لتحافظ المناطق على سطوعها، وتظل المساحة المظلمة المحيطة بها مظلمة، وهي ميزة أطلقنا عليها مصطلح Shape Adaptive Light Control. وعلى سبيل المثال، سيظل البدر ساطعاًحتى في سماء الليل حالك السواد.



وحصلت شاشة QLED 2022 الجديدة كلياً من سامسونج على أول شهادة Pantone Validatedفي العالم من "بانتون"، وهي السلطة العالمية المسؤولة عن اعتماد وتحديد الألوان التي طورت نظام بانتون لمطابقة الألوان (PMS).ويعني ذلك أن النماذج تستنسخ بشكل أصلي أكثر من 2,000 لون، إضافة إلى 110 ظلال للون البشرة المضافة حديثاً، والموجودة في القوائم الإرشادية التي تطورها بانتون.

وتكون هذه الألوان الرائعة مريحة للمشاهدة مع وضع EyeComfort الجديد. وتستخدم الميزة تقنية الذكاء الاصطناعي لضبط سطوع الشاشة ودرجة حرارة لونها تلقائياً بناءً على آليات دمج الضوء أو الظلام في الغرفة، مع معلومات غروب/ شروق الشمس لتحسين تجربة المشاهدة وضمان راحة أفضل.



توفير خصائص الصوت Dolby Atmosالغامرة مع ميزات ذكية

لضمان الانغماس الحقيقي في أثناء المشاهدة، تحتاج أجهزة التلفزيون والشاشات إلى صوت قوي ودقيق يتناسب مع الألوان الغنية والتفاصيل الحادة. ويعمل الذكاء الاصطناعي المدمج في معالج Neural Quantum Processor 8Kعلى تحليل ما تعرضه الشاشة بصورة آنية، بحيث يمكن لميزات Adaptive Sound التعقب والتنقل بين السماعات لمطابقة الحركة على الشاشة بدقة.



وفي طرازQN900Bضمن سلسلةNeo QLED 8K الرائدة، تأتي جميع الأصوات من نظام صوتي بقناة 90 واط من فئة 6.2.4، كما يتميز بوجود مكبرات صوت جديدة للقنوات العلوية وتوظيف تقنيةDolby Atmos مع خاصيةObject Tracking Sound Pro. وتم توظيف هذه التقنية أيضاًللتعرف على الصوت باستخدام خاصية التتبع للمؤثرات الصوتية وأصوات الحركة عبر الشاشة.

وأدخلت سامسونج أيضاً تقنية Dolby Atmos اللاسلكية إلى تلفزيونات Neo QLED 4K و 8K،لضمان جودة صوت نقية مع الاستغناء التام عن استخدام كابلات HDMI. وسيتم أيضاً تطبيق تقنيةDolby Atmosاللاسلكية على مكبرات الصوت الجديدة فائقة النحافة 2022 من سامسونج، والمصممة خصيصاً لوفير تجربة صوتية غامرة من الناحية الجمالية عند الحد الأدنى من الإعداد.



استمتع بتجربة شاشتك

لضمان تجربة سلسة قدر الإمكان، تم تجهيز تشكيلة 2022 بميزات جديدة وواجهة مستخدم أكثر ذكاءً، ما يسمح لأجهزة تلفزيون وشاشات سامسونج لتكون المحور المركزي لمشاهدة المحتوى، والتحكم في الأجهزة، وممارسة الألعاب والتمارين الرياضية والكثير غيرها.



جهاز Smart Hub الجديد: كشفت سامسونج أيضاً هذا العام عن جهازها Smart Hub ، الذي يعد بمثابة واجهة مستخدم جديدة مدعومة من Tizen. ويوفر الجهاز الجديد كلياً مختلف جوانب التجربة الذكية في شاشة رئيسية واحدة سهلة التنقل. ويصنف هذا الجهاز الميزات والإعدادات والمحتوى إلى ثلاث فئات تضمن تجربة مستخدم سلسة، وهي: الوسائط ومركز الألعاب والبيئة المحيطة.



الوسائط: تنظم شاشة الوسائط خيارات الترفيه للمستخدمين، بما في ذلك الفيديو عند الطلب والبث المباشر و Samsung TV Plus، مع إضافة أكثر من 190 قناة مجانية، كما يمكن للجهاز التعرف على الجوانب التي يفضلها المستخدمون من خلال التعلم الآلي لتقديم توصيات ذكية عبر جميع الأنظمة الأساسية والخدمات.



مركز Gaming Hub: يعد "مركز الألعاب" أوGaming Hub نظاماً أساسياً جديداً لاكتشاف تدفق الألعاب،ويربط بين الأجهزة والبرامج لتوفير تجربة سلسة للاعبين. ولا حاجة معه للتنزيل، إذ أعلنت سامسونج عن التوصل إلى شراكات مع خدمات بث الألعاب الرائدة، ومنها NVIDIA GeForce NOW و Stadia و Utomik، مع إضافة المزيد في المستقبل، لجلب مكتبات ألعاب الشركات إلى هذه الخاصية. وستتوفر المنصة الجديدة في وقت لاحق من هذا العام على طرازات مختارة من تلفزيونات سامسونج الذكية 2022.



البيئة المحيطة: تعمل الشاشة على تحسين جمالية المنزل، سواء كان ذلك من خلال مزامنة شاشة الشاشة مع الديكور المحيط بها، أو تقديم عرض فني جميل لافت للنظر.



تجربة الألعاب: إضافة إلى Gaming Hub الجديد كلياً، تأتي مجموعة ألعاب 2022 بمواصفات وميزات تم تصميمها لتجربة ألعاب غير مسبوقة. وتشمل التجربة أربعة منافذ دعم من نوع HDMI 2.1، وألعاب Motion Xcelerator Turbo Pro 4K بمعدل 144 هرتز، و Super Ultrawide GameView و Game Bar، لتكون الألعاب معها أكثر كفاءة،والحصول منها على تجربة سريعة الإيقاع وانسيابية. وبفضل هذه التحسينات الرائعة في جودة الصورة والإعدادات، ستكون الألعاب أكثر واقعية وإثارة من أي وقت مضى. وتقدم سامسونج أيضاً تشكيلة حصرية من التلفزيونات المثالية للألعاب بحجم 43 و 50 بوصة في المستقبل القريب.



Samsung Health: لا يقتصر دور Samsung Healthعلى تقديم مجموعة متنوعة من فصول التمارين الرياضية فحسب، بل تقدم أيضاً طرقاً لتتبع تقدمك وروتين حياتك. ويمكن للمستخدمين بسهولة تتبع مسيرتهم الرياضية لتحقيق أهداف اللياقة البدنية وأنشطتهم على التلفزيون، والمزامنة بسلاسة مع الأجهزة الأخرى، مثل سلسلة ساعات جالكسيWatch4 لتتبع التقدم بصورة آنية على الشاشة.



SmartThings: تعد هذه الخاصية من سامسونج أحد المكونات المهمة للتجربة المتصلة،إذ تصبح الشاشة معها المحور المركزي للتحكم بسهولة في الأجهزة المنزلية الأخرى عبر نقطة واحدة. وتستفيد هذه الميزة المضافة إلى أجهزة تلفزيون سامسونج من الشاشة الكبيرة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف الأجهزة، وعرضها والتحكم فيها بلمح البصر.



منصة NFT: تعتبر منصة NFTأحدث ما كشفت عنه سامسونج هذا العام، بالشراكة مع شركة Nifty Gateway الرائدة في الصناعة. وستوفر للمستهلكين منصة شاملة لاستكشاف وعرض الفنون الرقمية NFT على شاشات 2022 QLED و QLED، كطريقة جديدة لجمع الأعمال الفنية وتقديمها.



الاستدامة هي الأصل مع "Going Green"

تفكر سامسونج دائماً في كيفية تأثير عملية التصنيع واستخدام المنتجات على بيئة الأرض، وتبحث عن طرق لتقليل أثرها وبناء مستقبل أفضل لكوكبنا.



التغليف الصديق للبيئة: تعمل سامسونج على تحسين عبواتها الصديقة للبيئة باستخدام حبر أقل بنسبة 90% مع إزالة المشابك المعدنيةفي أثناء الإنتاج،وتسهم الطريقتان في تحسين تقليل النفايات وتسهيل عمل مراكز إعادة التدوير.



جهاز التحكم عن بعد SolarCell: خضع جهاز التحكم عن بعد SolarCellللترقية هذا العام، وأصبح أكثر كفاءة بنسبة 88% من موديلات 2020 السابقة. ولم تعد هناك حاجة الآن لاستخدام البطاريات،لأنه يمكن شحنه من خلال نظام التردد اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز،واستخلاص الطاقة المنبعثة من أجهزة توجيه Wi-Fi.



مواد معاد تدويرها: تستخدم أجهزة تلفزيون سامسونج 2022 والشاشات وأجهزة العرض الرقمية والتحكم عن بعد مادة الراتنج المعاد تدويرها. وتستخدم الشاشات عالية الدقة الراتنج المعاد تدويره من البلاستيك المستعاد من المناطق الساحلية، والذي يمكن أن يتحول إلى نفايات خطرة تهدد البيئة البحرية.



شهادة Carbon Trust: حصل جهازNeo QLED 8K/ 4K من سامسونج على علامة "تقليل ثاني أكسيد الكربون" من وكالةCarbon Trust، كدلالة على أن البصمة الكربونية لمجموعة أجهزةNeo QLED يتم تخفيضها عاماً تلو الآخر.



إضفاء الطابع الشخصي على الإكسسوارات

تدرك سامسونج أن لكل مستهلك ذوقه واحتياجاته الفريدة عندما يتعلق الأمر بأجهزة التلفزيون، ولهذا السبب ابتكرت الشركة إكسسوارات جديدة لأجهزة التلفزيون 2022 لتقدم من خلالها تجارب جديدة تماماً للمستخدمين.



حامل بمقاس نحيف: يمكن للراغبين في تثبيت شاشتهم على الحائط استخدام الحامل Slim Fit، مع إمكانية التدوير نحو الأعلى أو الأسفل وعلى الجانبين، للحصول على زاوية مثالية بغض النظر عن مكان جلوس المشاهد.



حامل الاستوديو: يوفر طريقة فريدة وأنيقة لعرض Neo QLED 8K بطريقة فنية.



التدوير التلقائي: تعمل هذه الإكسسوارات الجديد على تعزيز إمكانيات الدوران لخاصية Sero إلى شاشات Neo QLED 8K، لنقل تجارب الهاتف المحمول إلى الشاشة الكبيرة، وإضفاء الفنون الشخصية على الشاشة الكاملة، وتجارب MultiView إلى التصاميم الجديدة. ويمكن استخدامه كحامل أو للتثبيت على الحائط لتحسين تجربة المشاهدة.



للطلب المسبق أو للحصول على المزيد من المعلومات حول منتجات تلفزيون سامسونج، يمكن زيارة www.samsung.com.