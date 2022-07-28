تصفيات كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022 تنطلق في الأردن اليوم

الوكيل الاخباري - وسط أجواء من المنافسة والإثارة والتشويق، يستعد 20 سائق أجهزة المحاكاة اليوم الخميس 28 تموز الجاري للمشاركة في التصفيات المحلية المؤهِّلة لنهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لعام 2022.

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وتُنظّم هذه البطولة برعاية رسمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة بفريق "تويوتا جازو للسباقات"، لمواكبة المشهد المتنامي للرياضات الإلكترونية والسباقات الرقمية عالميًا، وتُقام في العاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة ما بين 6-8 تشرين الأول المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"؛ مُمثلًا بالأردنية لرياضة السيارات، وبتنظيم من "ديزيرت فوكس رايسينج".



سيتنافس السائقون فيما بينهم لحجز مقعديْن لتمثيل الأردن في نهائيات البطولة؛ حيث تنطلق حصة تجارب حرة تمتد لفترة 10 دقائق للاعتياد على المسار والدخول في أجواء المنافسات، قبل الانتقال إلى مرحلة أكثر جدية، ألا وهي حصة تأهيلية من 7 دقائق تحدد ترتيب شبكة الانطلاق لسباق "سبرينت" من 8 لفات حول حلبة فوجي اليابانية الشهيرة، الذي ستحدد نتائجه ترتيب الانطلاق للسباق النهائي والحاسم.



وقبل السباق النهائي تهدأ حدة التنافس لخمس دقائق من التجارب، يعود بعدها السائقون ليكملوا سباقًا أخيرًا من 12 لفة حول الحلبة البالغ طولها 5.999 كلم، ليضمن السائقان اللذان يعبران خط النهاية بالمركزين الأول والثاني في السباق النهائي التأهل مباشرة إلى النهائيات، على أن يحتفظ صاحب المركز الثالث بورقة الاحتياط في حال لم يتمكن أيّ من المتأهليْن حضور نهائيات "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" لموسم 2022.



وبهذه المناسبة، قال زيد بلقز، المدير التنفيذي للأردنية لرياضة السيارات: "متحمسون للغاية لانطلاق البطولة بنسختها الثانية، ولدينا فرصة جيدة للفوز باللقب، خاصة وأننا حصلنا على المركز الثاني في العام الماضي. نتمنى كل التوفيق لجميع السائقين في تصفيات اليوم".



استضافت العاصمة الأردنية عمّان نهائيات العام الماضي؛ حيث تنافس 22 سائقًا من 11 بلدًا على مدار يوميْن ضمن أجواء مشوّقة وحماسية نتج عنها فوز اليافع سامي-جو أبي نخلة بكأس المركز الأول، فيما حلّ عز بُسطامي بالمركز الثاني، وأكمل خالد المراغي ترتيب مراكز منصة التتويج بحلوله ثالثًا في السباق النهائي.



من المقرَّر أن تُبَث جميع فعاليات التصفيات على قناة "ديزيرت فوكس رايسينج" عبر يوتيوب، عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، ابتداءً من الساعة 6:00 مساءً.





نبذة عن "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا":



انطلقت النسخة الأولى من "كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" عام 2021 في العاصمة الأردنية عمّان، بدعم من شركة تويوتا موتور كوربوريشن، ممثلة بفريق "تويوتا جازو للسباقات"، وتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وتحت رعاية رسمية من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA). وتقام البطولة سنويًا بمشاركة واسعة من المتسابقين الموهوبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وشهدت النسخة الأولى من البطولة مشاركة 22 متسابقًا من 11 دولة هي: الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وفلسطين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وموريتانيا، تنافسوا بقوة وحماس ضمن أجواء حاكت عالم سباقات السيارات الحقيقي بدقة غير مسبوقة بفضل الشراكة مع واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة تقدمًا عبر الإنترنت "Gran Turismo Sport"، واستخدام أحدث الأجهزة والبرامج المتطورة والمتمثلة بمنصات وأدوات محاكاة السباق.



وتعود البطولة هذا العام بمستوى تنظيمي واحترافي متقدم ومتطور؛ حيث تقام النسخة الثانية بإشراف الأردنية لرياضة السيارات ممثلةً الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وبتنظيم من "ديزيرت فوكس رايسينج"، وبمشاركة مصر والمغرب اللتيْن تنضمان إلى الأردن والإمارات والبحرين والسعودية وعُمان وقبرص وقطر والكويت ولبنان وموريتانيا.

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