الأربعاء 2025-09-24 11:38 ص
 

تكريم بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025

drg
بنك الإسكان
 
الأربعاء، 24-09-2025 11:13 ص

الوكيل الإخباري-   كرّمت مؤسسة الحسين لسرطان بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وبحضور صاحبة السموّ الملكي الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

اضافة اعلان


جاء تكريم بنك الإسكان تقديرًا لدعمه المستمر للمؤسسة ومساهمته في تحقيق رسالتها الإنسانية النبيلة. يعكس هذا التكريم التزام البنك العميق بدعم جهود مؤسسة الحسين للسرطان في مكافحة المرض، والحرص على توفير الرعاية الطبية الشمولية للمرضى، بما يتماشى مع أهداف برنامج إمكان الإسكان للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقًا من إيمان البنك بأهمية الاستدامة في الشراكات، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الصحية، خاصة مرض السرطان، من خلال تعزيز أواصر التعاون والتكافل بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية الرائدة.


وتعتبر هذه الرعاية جزءًا من الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين بنك الإسكان ومؤسسة الحسين للسرطان، والتي تشمل دعم حفل الخير الذي يخصص ريعه لدعم رسالة المؤسسة في توفير رعاية طبية للمصابين بالسرطان، بالإضافة إلى دعم برنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان، وبرنامج سِوار الحسين التطوعي، ودعم الرعاية الشمولية لتغطية احتياجات المرضى الذين يواجهون تحديات نتيجة المرض والعلاج.


بذلك، يواصل بنك الإسكان دوره الفاعل في دعم القضايا الصحية والاجتماعية، ويؤكد التزامه الثابت في مساندة جهود مكافحة مرض السرطان، بما يساهم في تحسين حياة المرضى وتعزيز فرصهم في الحصول على الرعاية اللازمة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية : تحويل أجور العاملين في امتحان الثانوية العامة إلى البنوك

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

مجلس النواب

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين

drg

أخبار الشركات تكريم بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025

ن

فن ومشاهير كاريس بشار تغيب عن تسلم جائزة بسبب مرض ابنها في أمستردام (فيديو)

تعبيرية

أسواق ومال الدولار يستقر بعد تعليقات حذرة حول التيسير النقدي

وزارة الشباب

أخبار محلية اختتام فعاليات دورة الدفاع عن النفس في اربد

لارلالا

فن ومشاهير "حالتها حرجة".. تعرض رحمة أحمد لأزمة صحية مفاجئة



 
 





الأكثر مشاهدة