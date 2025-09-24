تكريم بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025

جاء تكريم بنك الإسكان تقديرًا لدعمه المستمر للمؤسسة ومساهمته في تحقيق رسالتها الإنسانية النبيلة. يعكس هذا التكريم التزام البنك العميق بدعم جهود مؤسسة الحسين للسرطان في مكافحة المرض، والحرص على توفير الرعاية الطبية الشمولية للمرضى، بما يتماشى مع أهداف برنامج إمكان الإسكان للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقًا من إيمان البنك بأهمية الاستدامة في الشراكات، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الصحية، خاصة مرض السرطان، من خلال تعزيز أواصر التعاون والتكافل بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية الرائدة.
وتعتبر هذه الرعاية جزءًا من الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين بنك الإسكان ومؤسسة الحسين للسرطان، والتي تشمل دعم حفل الخير الذي يخصص ريعه لدعم رسالة المؤسسة في توفير رعاية طبية للمصابين بالسرطان، بالإضافة إلى دعم برنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان، وبرنامج سِوار الحسين التطوعي، ودعم الرعاية الشمولية لتغطية احتياجات المرضى الذين يواجهون تحديات نتيجة المرض والعلاج.
بذلك، يواصل بنك الإسكان دوره الفاعل في دعم القضايا الصحية والاجتماعية، ويؤكد التزامه الثابت في مساندة جهود مكافحة مرض السرطان، بما يساهم في تحسين حياة المرضى وتعزيز فرصهم في الحصول على الرعاية اللازمة.
