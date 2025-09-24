تكريم بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025

الوكيل الإخباري- كرّمت مؤسسة الحسين لسرطان بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وبحضور صاحبة السموّ الملكي الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان.

جاء تكريم بنك الإسكان تقديرًا لدعمه المستمر للمؤسسة ومساهمته في تحقيق رسالتها الإنسانية النبيلة. يعكس هذا التكريم التزام البنك العميق بدعم جهود مؤسسة الحسين للسرطان في مكافحة المرض، والحرص على توفير الرعاية الطبية الشمولية للمرضى، بما يتماشى مع أهداف برنامج إمكان الإسكان للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقًا من إيمان البنك بأهمية الاستدامة في الشراكات، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الصحية، خاصة مرض السرطان، من خلال تعزيز أواصر التعاون والتكافل بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية الرائدة.



وتعتبر هذه الرعاية جزءًا من الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين بنك الإسكان ومؤسسة الحسين للسرطان، والتي تشمل دعم حفل الخير الذي يخصص ريعه لدعم رسالة المؤسسة في توفير رعاية طبية للمصابين بالسرطان، بالإضافة إلى دعم برنامج المنح الجامعية للطلبة المصابين بالسرطان، وبرنامج سِوار الحسين التطوعي، ودعم الرعاية الشمولية لتغطية احتياجات المرضى الذين يواجهون تحديات نتيجة المرض والعلاج.