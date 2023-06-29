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الخميس، 29-06-2023 02:46 م

تكية أم علي تباشر بتوزيع لحوم الأضاحي الطازجة على 3,480 أسرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

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الوكيل الإخباري - باشرت تكية أم علي اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بتوزيع لحوم الأضاحي المحلية الطازجة التي تم أداؤها يوم أمس الأربعاء، على 3,480 أسرة محتاجة ومستفيدة من برامج تكية أم علي في محافظات العاصمة عمان والزرقاء والبلقاء.اضافة اعلان

وبدأت تكية أم علي بأداء الأضاحي في كل من استراليا والأردن يوم أمس الأربعاء بعد صلاة العيد مباشرة في مسالخ أمانة عمان والمسالخ المعتمدة لديها خارج الأردن، حيث تقوم تكية أم علي باستقبال توكيلات الأضاحي من المتبرعين وأدائها بالنيابة عنهم بموجب فتوى صادرة عن دائرة الإفتاء العام الأردنية ووفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية من حيث العمر، والنوع، والوزن، والخلو من الأمراض والعيوب، حيث بلغ وزن الأضحية التي تم أداؤها خارج الأردن 45 كغم قائماً و18 كغم صافياً.
 
وتبلغ كلفة الأضاحي المحلية والتي يتم أداؤها في مسالخ أمانة عمان 170 دينار وتوزع طازجة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، فيما تبلغ تكلفة الأضاحي التي يتم أداؤها خارج الأردن 120 دينار ويشمل ثمنها الذبح، والتقطيع، والتجميد، والشحن إلى الأردن ليتم تخزينها في مستودعات تكية أم علي، ومن ثم توزيعها على الأسر المستفيدة في مختلف محافظات المملكة وعلى مدار العام، لتتمكن الأسر من الحصول على حصتها من اللحوم في عيد الأضحى المبارك وباقي أيام العام.
 
ومن جهته عبّر مدير عام تكية أم علي، سامر بلقر عن امتنانه لمتبرّعي تكية أم علي قائلاً: "نشكر جميع متبرّعي تكية أم علي على ثقتهم بتكية أم علي وتوكيلها بأداء أضاحيهم، فبفضل ثقتهم بنا وسعيهم الموصول لعمل الخير، تمكنت تكية أم علي ومنذ العام 2005 من توفير لحوم الأضاحي للأسر المحتاجة في جميع محافظات المملكة على مدار العام بالإضافة إلى توزيع أكتاف الأضاحي على الأسر المحتاجة في فلسطين."
وفي سياق متصل أكد بلقر أن تكيّة أم علي مستمرة في جهودها الدؤوبة لدعم الأسر المحتاجة والأشد فقراً في جميع محافظات المملكة، مشيراً إلى أن تكية أم علي كانت وما تزال ملتزمة بمبدأ الشفافية والعدالة في عملها الإنساني مع الأسر المحتاجة."
 
وتتيح تكية أم علي للمتبرّعين فرصة تتبع موعد أداء أضاحيهم خلال أيام العيد؛ عن طريق  إدخال رقم الوصل المالي عبر موقعها الإلكتروني www.tua.jo .
 
وتعمل تكية أم علي على توفير الدعم الغذائي الصحي والمستدام ل 20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في جميع محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية طوال العام، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية من المواد الغذائية الأساسية لتكفي لتحضير ثلاث وجبات يومية وتلبي احتياجات الأسرة الغذائية طوال الشهر.

 




 

 


 

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