توقيع اتفاقية مشروع الرعاية الصحية للصندوق السعودي الأردني للاستثمار بحجم استثمار 400 مليون دولار أميركي

الوكيل الإخباري - وُقعت اليوم الاثنين في دار رئاسة الوزراء بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اتفاقية استثمار وتطوير بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحية بحجم استثمار يصل نحو ٤۰۰ مليون دولار أميركي.

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ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار السيد هشام عطار، والرئيس التفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار السيد عمر الور، ومدير صندوق الاستثمار الأردني السيد زاهر قطارنة.



كما تم أيضاً توقيع اتفاقية عقد استئجار طويل الأمد للأرض التي سيقام عليها المشروع البالغة مساحتها نحو ۱۸٧ دونم بين شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار وشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، الذراع الاستثمارية لأمانة عمان الكبرى.



ووقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار السيد هشام عطار، والرئيس التنفيذي للشركة السيد عمر الور، ومعالي أمين عمان الكبرى، رئيس مجلس إدارة شركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير، الدكتور يوسف الشواربة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للاستثمار والتطوير علاء الدين بينو.



وحضر حفل التوقيع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وسفراء المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.



وسينفذ المشروع بناءً على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، حيث تؤول ملكية المشروع بكافة عناصره للحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التشغيل، وذلك كون المشروع مشمول بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (۱٦) لسنة ۲۰۱٦، بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ۱۸ تشرين الأول ۲۰۲۰.



ويتكون مشروع الرعاية الصحية، الذي ستنفذه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، من مستشفى جامعي بسعة ۳۰۰ سرير و٦۰ عيادة خارجية ومستشفى أطفال متخصص، ومبنى للرعاية الإسعافية، وجامعة طبية بسعة ٦۰۰ مقعد، بمعدل ۱۰۰ مقعد لكل عام دراسي.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل بشكل دائم.

و سيقام المشروع على طريق المطار بالقرب من منطقة غمدان، ما سيسهل وصول المرضى إليه من مختلف مناطق المملكة.



وسيتم تنفيذه بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات على مستوى العالم في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي، وهما كلية الطب في جامعة لندن في بريطانيا (University College London - UCL) ، كشريك أكاديمي، ومستشفيات جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية (UCLA Health, Los Angeles)، كشريك طبي.



وخلال حفل التوقيع، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، والحرص المشترك على تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، تجسيداًلرؤى وتطلعات قيادتي البلدين الشقيقين.



من جهته، أعربرئيس مجلس إدارة شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار هشام عطار عن تقديره لجهود الحكومة الأردنية في دعم وتشجيع الاستثمارات النوعية وتقديم كافة التسهيلات لإنجاحها، مؤكداً التزام شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بالعمل مع الحكومة الأردنية والقطاع الخاص من أجل استكشاف وتنفيذ الفرص الاستثمارية المستدامة وذات القيمة المضافة والأثر التنموي.



وأكد عطار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، هو المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن من خلال إقامة المشاريع الاستثمارية النوعية وطويلة الأجل في العديد من القطاعات الحيوية الواعدة، تجسيداً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بلدينا الشقيقين.



وأشار عطار إلى أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 واستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في توسيع التعاون والتكامل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة، مؤكداً أن الشركة تطمح إلى أن تكون رائدةفي الاستثمار النوعي في الأردن.



ومن الأهداف الرئيسة لمشروع الرعاية الصحية نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الأردن، والمساهمة في تحسين جودة الرعاية الصحية والتعليم الطبي، وتحفيز السياحة العلاجية وتعزيز مكانة الأردن في هذا المجال، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى تعليم طبي متميز يهدف إلى تخريج جيل جديد من الأطباء والباحثين وقادة المستقبل في الطب، وبناء كفاءات طبية متميزة في الأردن.

ومن أهم خصائص المشروع التركيز على البحث العلمي والتطوير في مجال العلوم الطبية؛ حيث سيتم تخصيص ما نسبته (٧٫٥٪) من إيرادات المشروع لأغراض البحث العلمي والتطوير في الأردن.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور أنه ونظراً للمكانة العلمية والطبية المتقدمة عالمياً التي يتمتع بها الشريكان الدوليان، سيوفر مشروع الرعاية الصحية قيمة مضافة عالية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم الطبي في الأردن والمنطقة، حيث تتميز جامعة لندن التي تعود جذورها للعام ۱۸۲٦، بكونها مُصنّفة في المرتبة التاسعة في الطبعلى مستوى العالم، هذا إلى جانب تميزها بحصول30 عالماً من كوادرها العلمية وخريجيها على جائزة نوبل منذ تأسيس الجامعة، فضلاً عن التنوع الثقافي الذي تنتهجه وتشيعه بين طلبتها حيث يوجد بها أكثر من 43 ألف طالب وطالبة يمثلون أكثر من ۱٥۰ جنسية.



وتعد كلية الطب في جامعة لندن مركزاً دولياً مرموقاً للتميز في التعليم الطبي، حيث يعتبر تدريس الطب جزءاً رئيساً من جامعة لندن منذ عام ۱۸۳٤. وترتبط كلية الطب في جامعة لندن بالعديد من المستشفيات التعليمية الكبرى وتعمل معها بشكل وثيق.



وأضاف الور "نحن سعداء جداً بالتعاون مع مستشفيات جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، التي تتميز بكونها مُصنّفة ضمن أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية، وكلية الطب في جامعة لندن، المصنفة باستمرار ضمن أفضل عشر مؤسسات تعليمية في الطب على مستوى العالم".



وبين الرئيس التنفيذي لمشروع الرعاية الصحية الدكتور محمود سرحان بأن المشروع سيشتمل على إنشاء خمسة مراكز للتميز الطبي، بهدف تركيز الخبرات المحلية والأجنبية على الأمراض الأوسع انتشاراً في الأردن والمنطقة في تخصصات القلب، والجهاز الهضمي، والعظام، والدماغ والأعصاب، والأورام.

وأشار الدكتور سرحان إلى أن من الأهداف المهمة أيضا للمشروع التركيز على البحث العلمي المتطور من خلال إنشاء أربعة مراكز بحثية في علم الجينات والطب الموجه، والخلايا الجذعية، والمعلوماتية الحيوية، والنظم الصحية.



من جانبه، أعرب مدير عام صندوق الاستثمار الأردني زاهر القطارنة عن تقديره لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار على اهتمامها المتواصل بمشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية في الأردن، وعلى الجهد الكبير لاتمام الاتفاقية، مؤكداً أن مشروع الرعاية الصحية يعتبر من المشاريع النوعية الهامة التي ستثري القطاع الطبي في الأردن.



من جانبه، أكد سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن نايف بن بندر السديري متانة العلاقات السعودية الأردنية التي تحضى برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، معرباً عن سعادته بإطلاق الصندوق السعودي الأردني للاستثمار احدى مشاريعه الاستثمارية الكبرى في الأردن.



وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتطلع دوماً إلى زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر شريك تجاري للأردن.



وأشار السفير الأمريكي هنري ت. ووستر الى أهمية هذا المشروع ومساهمته في النمو الاقتصادي من خلال توفيرآلاف فرص العمل للأردنيين. وأكد السفيرووستر أهمية الدور الذي ستلعبه مستشفيات جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس في تصميم وإدارة المستشفى الجديد.

وأضاف أن هذا النوع من نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة يمثل أفضل ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة.



وقالت السفيرة البريطانية في الأردن بريدجيت بريند "يسعدني أن السفارة البريطانية في الاردن تمكنت من دعم إنشاء هذه الشراكة طويلة الأمد بين الصندوق السعودي الأردني للاستثمار وجامعة لندن في بريطانيا، وهي واحدة من أفضل الجامعات في المملكة المتحدة والعالم.



وأشارت إلى أن هذا المشروع الذي تبلغ قيمته الإجمالية 400 مليون دولار سيساهم بشكل إيجابي في القطاعات الحيوية في الاردن منها الرعاية الصحية والتعليم ، وكذلك مساهمته الفعالة في الاقتصاد حيث انه ومن المتوقع أن يوفر حوالي 5000 فرصة عمل.



ومن المتوقع أن تبدأ شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار أعمال الإنشاء لمشروع الرعاية الصحية بعد الانتهاء من التصاميم الهندسية الأولية، والتي يتوقع أن تكون جاهزة خلال النصف الثاني من هذا العام.



يشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قد أُنشِئَت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أُسس في ٢٧ نيسان ٢٠١٦، ولاحقاً لمذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في ٢٥ آب ٢٠١٦.

وتم تسجيل الشركة في شهر آذار ۲۰۱٧ كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (۱٦) لسنة ۲۰۱٦.



ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بنحو 92% من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بنحو 8% من رأس مال الشركة.



وكان التوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة قد تم خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المملكة الأردنية الهاشمية في السابع والعشرين من آذار ۲۰۱٧، وبحضور جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في الديوان الملكي الهاشمي العامر في عمّان.



وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف القطاعات، والمشاريع الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي في الشركات الأردنية الكبرى والواعدة.





















