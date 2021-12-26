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الأحد، 26-12-2021 10:18 ص

ثورة في عالم الثلاجات: ثلاجة سامسونج المصممة حسب الطلب تدهش العالم

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الوكيل الاخباري - يمثل الإطلاق العالمي للثلاجة المصممة حسب الطلب من سامسونج للإلكترونيات حقبة جديدة تماماً من الأجهزة المنزلية التي يتم تصميمها وفق طلبات العملاء.

ويتيح برنامج التصميم حسب الطلب Bespoke إضفاء الطابع الشخصي على لون الثلاجة والمواد والوحدات لتناسب احتياجاتك، ما يعني التزام سامسونج بتقديم المنتجات التي تلبي أنماط حياة المستهلكين المتطورة.

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وكانت استجابة الأسواق لهذا النوع من الثلاجات غير عادية. ولم يقتصر تأثير فلسفة تصميم الثلاجة المصممة حسب الطلب على الصدى التي أحدثته بين المستهلكين، ولكن هذا الابتكار من سامسونج قد مكّنها من تعزيز التفاعل مع الأجهزة،وزيادة المبيعات عبر الإنترنت أيضاً.


وسنلقي نظرة فاحصة على ما يميز هذه الثلاجة ويجعلها فريدة من نوعها، إضافة إلى تأثيرها على السوق ككل.

 ابتكار يحصد الجوائز


عندما تم إطلاق برنامج التصميم حسب الطلب  espokeفي العام 2019، فقد أسهم في تقديم نظرة جديدة على شكل الثلاجة المدمجة التي جمعت فلسفة التصميم البسيط من سامسونج، والمعروفة باسم "فلات ستايل"، مع القدرة على تخصيص مواصفات الثلاجة من الداخل والخارج حسب الطلب.

وأتاحت هذه الصفات تسهيل دمج الثلاجة المصممة حسب الطلب في أي مساحة موجودة في المنزل، لتتمكن بعدها من حصد مجموعة متنوعة من جوائز التصميم المرموقة،ومنها الجائزة الذهبية للتصميم من المنتدى الدولي (iF) 2020، إضافة إلى جائزة فضية وجائزة أفضل عرض في جوائز التميز في التصميم الدولي (IDEA) 2020.

الريادة


تعكس الشهرة الواسعة التي حققها برنامج التصميم حسب الطلبBespoke أيضاًالاتجاهات المتغيرة في عالم الثلاجات.


ووفق بحث داخلي أجرته شركة سامسونج، أفاد 39% من المستهلكين الأوروبيين أنهم ينظرون إلى منازلهم على أنها مكان للتعبير عن أنفسهم الآن،وعلى نحو يختلف عن نظرتهم في السابق قبل الوباء.

 

وعلاوة على ذلك، يعتقد 22% أن الجوانب الجمالية للمظهر الذي تبدو عليه المنتجات، تعد أكثر أهمية الآن مما كانت عليه قبل الوباء.


وأدى ذلك إلى زيادة الاهتمام بمجموعة متنوعة من الألوان في الأجهزة.

 

وقبل إطلاق البرنامج ذاته، كانت الغالبية العظمى من الثلاجات المباعة حول العالم، إما سوداء أو فضية،لكن إطلاق هذا البرنامج أدى إلى تغيير هذا الاتجاه.


وعلى الصعيد العالمي، تبنى المستهلكون الثلاجات بألوان فاتحة، حيث تستحوذ الثلاجات البيضاء الآن على أكثر من 40% من الطلب، كما أن الألوان الفاتحة الأخرى، مثل البيج والوردي تحقق أيضاً مبيعات قوية.

 

وفي الولايات المتحدة، يمثل اللونان الأبيض والأزرق البحري أكثر من 20% من الطلب،وتوجد هناك ألوان أخرى تجذب المشترين، مثل الرمادي والأزرق والوردي، خاصة أولئك الذين يبحثون عن شيء مختلف لاستخدامه في مطابخهم.

إطلاق البرنامج للناس


منذ إطلاق مجموعة الثلاجات وفق برنامج التصميم حسب الطلب، بذلت سامسونج قصارى جهدها لتزويد المستهلكين بفرص لتجربة المنتجات التي تطرح حسب الطلب، والتعرف على هذه الفلسفة التي تقدم لهم ثلاجات حسب رغباتهم.

 

وتتضمن هذه الجهود استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات عبر الإنترنت والحضورية،لتوضيح القيمة الحقيقية لهذا البرنامج.


وتمت دعوة المستهلكين للانخراط في تصميم منتجاتهم حسب أذواقهم من خلال حملتين تم إطلاقهما عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

 

وتمثل التحدي #BespokeDinnerParty في الطلب من المستهلكين تجميع أفكار لحفلات العشاء مستوحاة من الألوان المتوافرة في برنامج التصميم حسب الطلب Bespoke، في حين أتاحت مسابقة التصميم Bespoke Design Contest للمستهلكين تقديم تصاميمهم الخاصة لثلاجاتهم.


وإضافة إلى ذلك، أنشأت سامسونج صالات عرض مذهلة لعلامتها التجارية تركز على الخبرة في كل من لندن ونيويورك وسول،ويمكن للعملاء هناك التعرف على الميزات الفريدة لمنتجات برنامج Bespoke والتفاعل معها بشكل مباشر.

 

وتقدم هذه الصالات فلسفة Bespokeوالمنتجات المصنعة من خلال البرنامج، حيث يتم تزيينها لإظهار قدرة الأجهزة المنزلية المصممة حسب الطلب على الاندماج في مجموعة متنوعة من المساحات وبما يتوافق مع مختلف أنماط الحياة.

 



وأتاحت سامسونج أيضاً إدخال هذه التجارب العادية إلى عالم التفاعل عبر الإنترنت من خلال Bespoke Studioفي موقعها الإلكتروني samsung.com، وهو عبارة عن متجر رئيسي عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين التصفح والاستكشاف ومعرفة المزيد عن منتجاتهم المفضلة،فضلاً عن الانضمام إلى الحوارات بين العملاء، وشراء المنتجات التي تناسبهم عن طريق الاستعانة بالمساعدالافتراضي.

 

وتتيح لك هذه الأداة (المساعد الافتراضي) تصميم وشراء ثلاجتك الخاصة، واختيار اللون الذي يتناسب مع تصميمك الداخلي براحة وسهولة تامة، كما أنها تجعل أيضاً شراء ثلاجتك في منتهى السهولة.

 

وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو تود طرح أي أسئلة، فإن الموقع الإلكتروني يتميز أيضاً بوجود المساعد الافتراضي للحصول منه على الإجابات بصورة فورية.

 

ويمكن للمستهلكين في الولايات المتحدة الارتقاء بالتجربة إلى آفاق أبعد من ذلك بكثير، بفضل وجود عدسات الواقع المعزز للبرنامج Bespoke AR Lens،وتكون متوافرة في تطبيق Snapchat، لتتيح لك استخدام الواقع المعزز لتحديد الثلاجة المصممة حسب الطلب بما يتناسب مع مطبخك بشكل أفضل.

 




وأسهمت مثل هذه الجهود إلى تحويل المستهلكين من خلال البرنامج بشكل متزايد إلى المنصة الإلكترونية لإتمام مشترياتهم.

 

وخلال الفترة من ينايروحتى أغسطس 2021، ارتفعت نسبة مبيعات البرنامج على الإنترنت إلى حد كبير.

 

وفي الولايات المتحدة، تُظهر أرقام سامسونج أن عمليات الشراء عبر الموقع samsung.com شكلت 45% من إجمالي مبيعات البرنامج، مقارنة بـ 3.4% لجميع الثلاجات.


 

وفي المملكة المتحدة، استحوذت عمليات الشراء عبر الموقع samsung.com على 33% من إجمالي مبيعات برنامج Bespoke، مقارنةً بـ 8.1% لجميع الثلاجات.


ومع نجاح صالات عرض العلامة التجارية التي تركز على تجربة المستهلك، والحملات عبر قنوات التواصل الاجتماعي، و Bespoke Studio، ستواصل سامسونج تطوير تجارب فريدة من نوعها لتعريف المستهلكين بفلسفة برنامج التصميم حسب الطلب BespokeBespoke، وإثراء تجربة الشراء بالكامل من خلاله.


وندعوك للبقاء على اتصال بغرفة الأخبار للحصول على المزيد من التحديثات حول ثلاجات سامسونج الفريدة من نوعها.

 




 

 


 

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