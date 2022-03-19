جالكسي A53 5G و A33 5G:تجارب رائعة للهواتف المحمولة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن هاتفي جالكسي A53 5G و A33 5G لتقديم حزمة كاملة من أحدث ابتكارات جالكسي، ما يوفر تجربة هاتف محمول شاملة بقيمة رائعة.

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وتأتي هذه الأجهزة معززة بمعالج جديد تماماً، إلى جانب كاميرا جالكسي القائمة على الذكاء الاصطناعي، وشاشة كبيرة وسلسة، وبطارية تدوم ليومين. وتتميز سلسلة جالكسي A الجديدة بخاصية الاتصال بشبكة الجيل الخامس، وتوفير مستوى أمان عالٍ، يضاف إلى كل ذلك التصميم الصديق للبيئة والأنيق،والتجارب المتصلة المتقدمة.

ويدعم كلا الجهازين الترقيات لنظامي التشغيلOne UI و Android OS المستمرة والتحديثات الأمنية لضمان تجربة رائعة للمستخدمين.



وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لقسم التجارب المحمولة MX في سامسونج للإلكترونيات: "نعتقد أن جميع المستخدمين يستحقون الحصول على الفرص الأنسب لتجربة التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه تكنولوجيا الهاتف المحمول على حياتهم. ومع طرح أحدث إصدار من سلسلة جالكسيA، فإننا نتيح الاستمتاع بتجربة جالكسي المتطورة والمبتكرة للهاتف المحمول بقيمة رائعة أكثر من أي وقت مضى".



التقط أفضل اللحظات بكافة الأوقات

سواء كنت تنشئ محتوى أو تشاركه مع الأصدقاء، فإن هاتفي جالكسيA53 5G و A33 5G يقدمان تجربة كاميرا متقدمة من المستوى التالي، كما أنها تكون معززة بالعديد من الميزات الفريدة من سلسلة جالكسيS. ويتميز نظام الكاميرا الرباعية في جهاز جالكسيA53 5G بوجود كاميرا من فئة 64 ميجابكسل،وتكون مزودة بتقنية OIS مع تقنية VDIS التي تلتقط صوراً واضحة وثابتة في كل مرة. وفي الوقت نفسه، توفر الكاميرا الأمامية عالية الدقة من فئة 32 ميجابكسل صوراً ذاتية رائعة، وتجارب مكالمات فيديو في منتهى الوضوح.



وبما أن هذه الكاميرا المبتكرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تكون مدعومة بمعالج 5 نانومتر جديد تماماً في سلسلة جالكسيA، فإنها تجعل كل صورة تبدو رائعة، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. ويعمل الوضع الليلي المحسّن تلقائياً على توليف ما يصل إلى 12 صورة في وقت واحد، بحيث تبدو الصور الليلية ساطعة مع ضمان ضوضاء أقل. وعند تصوير الفيديو في بيئات منخفضة الإضاءة، يتم ضبط معدل توالي الإطارات في سلسلة جالكسيA تلقائياً، على نحو يضمن التوصل إلى مقاطع فيديو مشرقة وواضحة تماماً.



ويمكن التقاط الصور بنسق Portrait محسّن العمق وخطوط عريضة للمنظر المستهدف بدقة أكبر، بفضل استخدام الكاميرات المزدوجة والذكاء الاصطناعي القوي. وباستخدام وضع Fun، يمكن إبراز اللحظات باستخدام الفلاتر والتأثيرات التي تعمل الآن مع العدسة فائقة الاتساع. وتضفي الصور من نوع(Photo Remaster)طابعاً جديدة على الصور القديمة،وذلك بالاعتماد على إعدادات الإضاءة والدقة المثالية، كما يمكن توظيف الممحاة للتخلص من أي عناصر غير مرغوبة في الخلفية.



تعزيز تجارب المشاهدة في أي مكان وفي كل وقت

كان من الصعب في الماضي رؤية ما تعرضه شاشة الهاتف الذكي في اليوم المشمس، ولكن الخوارزمية الذكية لسلسلة جالكسي Galaxy A تضمن ظهور الشاشة بتفاصيل حية حتى وأنت خارج المنزل.

وتوفر شاشة Super AMOLED الكبيرة بمقاس 6.5 بوصة من جالكسيA53 5G معدل تحديث يبلغ 120 هرتز لضمان تجربة غامرة، بينما يتميز جالكسيA33 5G بوجود شاشة Super AMOLEDبمقاس 6.4 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

وتم تجهيز سلسلة جالكسيA الجديدة ببطارية تدوم حتى يومين، وشحن فائق السرعة بقوة 25 واط، لذا يمكن استمرار المشاهدة والبث المباشر وغير ذلك من الأنشطة لفترة أطول.



تصميم مميزوقويومناسب لأغراض الاستخدام

تم تصميم سلسلة جالكسيA الجديدة لتكون عصرية وعملية ومستدامة. ويضمن الإطار النحيف للجهاز مظهراً سلساً وأنيقاً، كما يمزج التصميم القائم على مفهوم (الحافة المناسبة)Ambient Edge، بين الكاميرا وهيكل الهاتف بسلاسة. ويتميز كل من جالكسيA53 5G و A33 5G باستخدام زجاج من نوعCorning® Gorilla® Glass 5 وخاصيةIP67لمقاومة الماء والغبار، ما يوفر مستوى محسناً من المتانة،ويضمن راحة البال للمستخدم.



وتتحدى سامسونج دائماً نطاق الممكن مع التكنولوجيا، وستواصل إعادة التفكير في أفضل السبل لاستخدام موارد الكوكب. وفي أغسطس 2021، أعلنت الشركة عن مبادرتها "جالكسي من أجل الكوكب"، حيث تلتزم من خلالها بتبني إجراءات بيئية ملموسة للمساعدة في حماية كوكب الأرض بحلول العام 2025. وبناءً على جهود الاستدامة التي تبذلها سامسونج، فقد تخلصت سلسلة جالكسيAمن قابس الشاحن مع تقليل حجم العبوة. وتستخدم العبوة أيضاً ورقاً من مصادر مستدامة، بينما يستخدم الجهاز نفسه مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك للأزرار الجانبية وحاوية بطاقة الاتصال SIM.



وإلى جانب استخدام هذه المواد، تم تمديد عمر سلسلة A الجديدة. ويضمن كلا الجهازين ما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظاميOne UI و Android OSوحوالي خمس سنوات من التحديثات الأمنية. وتتيح هذه الميزات للمستخدمين الوصول إلى أحدث البرامج والأمان لزيادة دورة حياة الهاتف الذكي إلى أقصى حد ممكن.



تجربة جالكسي المتصلة والآمنة في متناول يدك

تضمن سلسلة جالكسي A الجديدة حماية البيانات والمعلومات، وتأمينها بواسطة نظام Samsung Knox من الدرجة الدفاعية. وعند تخزين الصور والملاحظات والتطبيقات الخاصة، توفر خاصيةSecure Folder للمستخدمين خزنة رقمية مشفرة، حتى يتمكنوا حصرياً من الوصول إلى محتوياتها. وعن طريق المشاركة الخاصة، يمكن للمستخدمين التحكم بالضبط في الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى الملفات وتحديد مدة الدخول.

وسيتضمن الجهازان جالكسيA53 5G و A33 5G أيضاً محفظة سامسونج الجديدة، وهي مكان مناسب ومحمي لتخزين كل شيء بأمان من تذاكر المواصلات وحتى بطاقات الائتمان.



ويعمل كل من جالكسيA53 5G و A33 5G بسلاسة مع أجهزة جالكسي الأخرى للحصول على تجربة متكاملة ومتصلة بنظام جالكسي. ويتم توسيع نطاق خيارات الصوت من خلال وصل الأجهزة مع سلسلة سماعات الأذن من جالكسي بمجموعة من الأجهزة، بما في ذلك جالكسيA53 5G و A33 5G.

ومع توفير السماعات من نوعGalaxy Buds Pro وقريباًGalaxy Buds2 و Buds Live، سيتمكن المستخدمون من الاستمتاع بتقنية 360 Audio التي توفر صوتاً حقيقياً وغامراً ثلاثي الأبعاد.

وعندما تكون الحاجة ملحة لزيادة الإنتاجية، يمكن اللجوء إلى خاصية Link to Windowsلربط سلسلة جالكسيA الجديدة بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows لنسخ الملفات ولصقها ونقلها، وحتى الرد على المكالمات أو الرسائل النصية.



التوافر

سيتوفر جالكسيA53 5G في أسواق محددة اعتباراً من 1 نيسان،بينما سيكون جالكسي A33 5G متاحاً اعتباراً من 22 نيسان.



ستتوفر إضافة جديدة أخرى إلى سلسلة جالكسيA، وهو جهاز جالكسي A73 5G، في أسواق محددة في نيسان.



سيتم إطلاق لون أونيكس جديد من Galaxy Buds2 و Buds Live في نيسان، لاستكمال التصميم الأنيق لسلسلة جالكسي A.

