نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال

وهذه أحدث دعوى تواجه فيه الشركة اتهامات بأن منتجاتها من بودرة الأطفال تسبب السرطان.
واعتبرت المحكمة "جونسون آند جونسون" مسؤولة عن الوفاة، في أحدث دعوى تتهم منتجات بودرة الأطفال التي تنتجها بأنها تسبب السرطان.
ورفعت عائلة ماي مور، التي توفيت عام 2021، الدعوى ضد الشركة في العام نفسه، زاعمة أن منتجات بودرة الأطفال من "جونسون آند جونسون" كانت تحتوي على ألياف الأسبستوس التي تسببت في إصابتها بهذا النوع النادر من السرطان.
وأكدت "جونسون آند جونسون" مرارا أن منتجاتها آمنة ولا تحتوي على الأسبستوس ولا تسبب السرطان.
سكاي نيوز
-
