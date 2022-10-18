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الثلاثاء، 18-10-2022 03:14 م

جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا تحصدُ المركز الأول في مسابقة البرمجة الوطنية بفئة المتقدمين

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الوكيل الإخباري - حصدت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الأول في مسابقة البرمجة الوطنية Jordanian Collegiate Programming Seniors  Contest بنسختها الرابعة بفئة المتقدمين التي نظّمتها اللجنة الوطنية لمسابقات البرمجة وجمعية المبرمجين الأردنيين، على مدار يومين، في جامعة إربد الأهلية بمشاركة 86 فريقا يمثلون 16 جامعة حكومية وخاصة، وبهذا تتأهل للمشاركة في المسابقة العالمية المزمع عقدها في جمهورية مصر العربية في الأشهر القادمة.اضافة اعلان

 هذا ورعى حفل ختام المسابقة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، بحضور الرئيس التنفيذي للبطولة العربية والإفريقية لشباب الجامعات محمد فؤاد، ورئيس الجمعية عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور أشرف أحمد.  
وجاء فوز الجامعة بالمركز الأول عبر الفريق المكون من الطلبة، عاصم تفاحة، محمد كيلاني، وأحمد حمودة، بإشراف الدكتور أشرف أحمد والدكتور فراس غانم.
وبدورها هنأت القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء الفائزين ومشرفيهما، مؤكدة على توجهات الجامعة للمشاركة الفاعلة في مسابقات محلية ودولية من شأنها صقل مهارات الطلبة، وفتح آفاق واسعة أمامهم لتحسين أدائهم وقدراتهم.
وتسعى المسابقة إلى حل المشكلات البرمجية باستخدام خوارزميات إحدى اللغات المعتمدة، مثل لغة ++c أو الجافا، وتعدُّ على قدر كبير من الأهمية لقدرتها على بث الروح التنافسية والعمل الجماعي المنظم في الأفرقة المشاركة.
يُذكر أن الجامعة قادت فريقاً أردنياً أحرز المركز الأول بمسابقة هواوي 2020 العالمية، وحصلت على جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية للعامين 2020 و2021، وأحرزت المركزَ الأول عالمياً في مسابقة البرمجة IEEEXtreme، والمركزين الأول والثاني في المسابقة العربية للبرمجة 2019، والمركز الأول على الشرق الأوسط وأفريقيا في مسابقة ACM العالمية للبرمجة 2018.

 




 

 


 

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