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الأربعاء، 05-04-2023 01:20 م

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تدرس أفضل السبل للاستفادة من ChatGPT في العملية التدريسية والبحثية

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الوكيل الإخباري - شكلت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لجنة متخصصة برئاسة استاذ علم الحوسبه الدكتور جعفر الصرايرة ومجموعه من اعضاء الهيئة التدريسية المتخصصين في علوم الحوسبه والذكاء الاصطناعي لدراسة افضل السُبل للاستفادة من ChatGPT في العملية التدريسية والبحثية وكيفية الاستفادة منه ومواجهة تحدياته المحتملة، خاصه مع ظهور مخاوف أخلاقية / أكاديمية عند استخدامه مثل السهولة التي يمكن للطلبه استخدامها لأخذ اختصارات في كتابة المهام الدراسية والبحثية.اضافة اعلان


وقد أوضحت الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء رئيس الجامعة، أنه اعترافاً بحقيقة أن الطلبه والمدرسين والعاملين سيستخدمون الذكاء الاصطناعي وتقنية الدردشة الآلية ChatGPT – وللاستجابة المؤسسية لهذه التحديات، شكلت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا لجنة لإجراء الدراسات حول كيفية الاستفادة منها وكيفية الاحتراس من أضرارها المحتملة ومعرفة استخدام الطلبة لهذه الأدوات تمهيداً لوضع أسس يٌقرها مجلس العمداء. ولأنه من المرجح أن يتفاعل طلبة الجامعة مع هذه الأدوات ، فإن المدرسين سيحتاجون إلى التفكير بعناية في كيفية التكيف مع ذلك، وفقًا للأسس التي ستصدرها الجامعه قريبا. فالجامعة تريد من طلبتها تعلم كيفية الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي، إذ إنه سيكون جزءًا من حياتهم المهنية عندما ينخرطون في سوق العمل.
وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء في لقائها مع عمداء الكليات، أنه من المهم جداً تمكين الطلبة من استعمال التكنولوجيا الحديثة وتطويعها ونشر أخلاقيات التعامل معها ضمن رؤية الجامعة، وعدم تجاهل هذه التقنية أو محاولة إخفائها وإنما تطويعها بما يخدم العملية التعليمية بما يتماشى مع التشريعات العالمية لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا، و شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية، سيما وأن الجامعة قد أنشأت عام ٢٠١٩ وحدة "لأخلاقيات البحث العلمي".

 




 

 


 

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