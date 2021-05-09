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الأحد، 09-05-2021 03:57 م

جمعية قرى الأطفال بالأردن تتعاون مع كيري في مبادرة رمضانية لتقديم الدعم للأمهات في المؤسسة الخيرية

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الوكيل الاخباري - أعلنت جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS، وهي منظمة دولية تهتم برعاية وتربية وتنشئة الأطفال فاقدي العائل، عن تعاونها مع كيري، إحدى علامات مجموعة بيل، في حملة رمضانية مميزة تحت شعار "كلنا لطف".

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وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الأمهات اللواتي يعملن في الجمعية ويشرفن على تربية الأطفال الذين فقدوا أحد أبويهما أو كلاهما، إضافة إلى فقدانهم الاهتمام والدعم من جانب عائلاتهم.

وتحتفي حملة "كلنا لطف" #TogetherForKindnessبموسم الرحمة واللطف، عبر التكفلبتقديم الدعم لأمهات جمعيةSOS، وتعزيز قدراتهن على توفير خدمات الرعاية والحماية، وضمان البيئة المثالية لتعزيز سعادة الأطفال الذين يتم الإشراف عليهم من جانب هؤلاء الأمهات.

 

وتنسجم برامج قرى الأطفال SOS مع المبادئ التي أرستها كيري منذ فترة طويلة، والمتمثلة في التركيز على دور الأمهات في توفير الرعاية والحماية التي يحق للأطفال الحصول عليها.

وتعليقاً على التعاون، السيدة رنا الزعبي المديرة الوطنية في قرى الأطفالSOS  : "يسعدنا التعاون مع كيري في إطار مبادرة "كلنا لطف"تماشياً مع التزامنا تجاه أمهات SOS اللواتي يقدمن الرعاية والأمان للأطفال الذين يفتقدون لرعاية الأهل، وتوفير الأجواء المناسبة لهم في سبيل تمكينهم من عيش أجواء أسرية صحية.

 

وتوفر هذه الحملة دعماً استثنائياً لأمهات SOS اللواتي يشرفن على الأطفال، منذ الصغر وصولاً إلى مرحلة الشباب، حيث يتمكنون من تأسيس حياتهم المستقلة".

ويتمثلالدافع وراء حملة "كلنا لطف" #TogetherForKindness في تقديم الدعم لأمهات SOS اللواتي يعملن على توفير مستقبل واعد للأطفال، إلى جانب ضمان رفاهية أكبر للأطفال الذين يعيشون في مراكز جمعية قرى الأطفال SOS بالمملكة الأردنية الهاشمية.

من جهته قالوائل صالح شقيرات، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخبراء الدولية للتجارة والاستثمار المسؤولة عن توزيع منتجات بيل جروب:"يرتبط اللطف بنشر الحب، الأمر الذي نتعلمهأولاً من أمهاتنا. وتجسد أمهات SOS رمز الحب والعطاء، حيث يساهمن في تربية الأطفال ومنحهم الشعوربالأمان والحب والاهتمام.

 

ونحن نهدف عبر حملة "كلنا لطف" #TogetherForKindness ، إلى تمكين أمهات SOS وتعزيز جهودهن الهادفة لبناء مؤسسة تساعد الأطفال على تحقيق أحلامهم ورعايتهم مع الحرص على تنمية شخصياتهم ليكونوا شباب لطيفين ومتميزين".


وستساهم التبرعات المقدمة لقرى الأطفالSOS، في توفير خدمات الرعاية الفردية وتعزيز مستوى خدمات التعليم والرعاية الصحية المقدمة لمجموعات الأطفال، والتي تضم كل مجموعة منها 5 إلى 7 أفراد.

 

وتتيح قرىSOS للأطفال، فرصة المشاركة في الأنشطة التثقيفية غير الرسمية، والتي تتضمن مجموعة من الأنشطة الترفيهية والألعاب والتعلم، والتي تساهم في تعزيز نمو الطفل الفكري والعقلي. كما توفر قرى SOS، خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة داخل مؤسستها، حيث تتم تربية الأطفال داخل القرى والإشراف على مسيرتهم الحياتية وصولاً إلى سن النضج، حيث يمكنهم تأسيس حياتهم الخاصة والمستقلة.

وتلتزم مجموعة بيل عبر شعار "توفير المنتجات للجميع من أجل خير الإنسانية"، بالإجراءات المبتكرة والإيجابية الهادفة.

 

وتحرص العلامات التجارية للمجموعة على تعزيز تأثيرها الإيجابي عبر كافة مراحل سلسلة التوريد، وتستند كيري إلى فلسفة العلامة التجارية المتمثلة في السخاء والكرم، تكريماً للأمهات وتقديراً لتفانيهن ولطفهن وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الرمضانية.

 

 




 

 


 

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