فيتامين شائع يساهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول والسكر

كشف طبيب مرموق عن قدرة مكمل غذائي متوفر على نطاق واسع على تحسين صحة القلب والأيض، وخفض ضغط الدم والكوليسترول ومستويات السكر في الدم.



ويقدم الدكتور مارك هايمان، المعروف بمنشوراته الطبية عبر منصات التواصل الاجتماعي، توصيات متكررة حول أهمية مكملات فيتامين (د)، مستندا إلى نتائج دراسة أكدت أن تناول 3320 وحدة دولية يوميا من فيتامين (د) يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الصحة، فقد يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول ومؤشرات السكر في الدم، ما يعزز صحة القلب والتمثيل الغذائي.

دور فيتامين (د) في صحة الجسم

يعتبر فيتامين (د) عنصرا أساسيا لتنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات، وفق هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS).



وينذر نقص فيتامين (د) بما يلي:



تشوهات هيكلية، مثل الكساح عند الأطفال.

آلام العظام المرتبطة بلين العظام لدى البالغين.



مصادر فيتامين (د) وضرورة المكملات

ينتج الجسم فيتامين (د) عند التعرض المباشر لأشعة الشمس على الجلد، إلا أن NHS تنصح بتناول مكملات يومية خلال فصلي الخريف والشتاء لضمان مستوى كاف، خاصة وأن الشمس في هذه الفصول لا تكون قوية بما يكفي.



ويمكن الحصول على فيتامين (د) أيضا من خلال: الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء وصفار البيض والمنتجات الغذائية المدعمة بفيتامين (د)، مثل بعض حبوب الفطور.



وتشمل الفئات التي قد تحتاج إلى مكملات فيتامين (د) على مدار العام:



من لا يخرجون كثيرا، مثل الضعفاء وطريحي الفراش.

المقيمون في دور الرعاية.

من يرتدون ملابس تغطي معظم الجلد عند الخروج.



أصحاب البشرة الداكنة، مثل ذوي الأصول الإفريقية أو جنوب آسيوية، إذ يحتاجون لجرعات إضافية لضمان الحصول على الكمية الكافية.



وتشير NHS إلى أن تناول مكمل يومي يحتوي على 10 ميكروغرامات من فيتامين (د) على مدار العام قد يكون ضروريا لهذه الفئات.