عالم كيمياء يحذر من خطورة العلكة على صحة الأطفال

الوكيل الإخباري- يشير عالم الكيمياء أندريه دوروخوف إلى أن العلكة تحتوي على بوليميرات صناعية، ومحليات، ونكهات، ومواد حافظة، ما قد يجعل مضغها يشكل خطرا على صحة الأطفال.



ويضيف العالم أن العلكة تتكون من كتلة صناعية غير قابلة للذوبان مصنوعة من البوليمرات، وهو ما يشكل الخطر الرئيسي عند ابتلاعها عن طريق الخطأ، وهو أمر شائع لدى الأطفال الصغار. ويشير إلى أن المكونات غير القابلة للهضم قد تتراكم في الجهاز الهضمي، مما يزيد من خطر الإصابة بمشكلات هضمية، وقد يؤدي أحيانا إلى انسداد معوي.

ويحذر دوروخوف من أن ابتلاع كميات صغيرة من العلكة بانتظام يشكل خطرا كبيرا على الأطفال، خصوصا تحت سن الخامسة. كما يمكن أن تكون المحليات المستخدمة في العلكة خطيرة، فبعضها معروف بتأثيره الملين الواضح.



ويضيف أن نكهات العلكة غالبا ما تحتوي على أحماض مثل الستريك والماليك، التي تعمل تدريجيا على تليين مينا الأسنان، ما يجعل أسنان الأطفال، التي لم تتطور بشكل كامل، معرضة للتلف عند المضغ لفترات طويلة.



كما يشير إلى خطر دخول العلكة إلى المسالك التنفسية، لا سيما لدى الصغار، ويوصي الآباء بـ:



تقليل حصص الحلويات للأطفال.

اختيار منتجات خالية من السكر والصبغات الصناعية لتقليل المخاطر الصحية.