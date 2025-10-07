سيمور هيرش: البيت الأبيض يشعر بالقلق بشأن الحالة الإدراكية لترامب

الوكيل الإخباري- أشار الصحفي الأمريكي الشهير الحائز جائزة بوليتزر سيمور هيرش، مستندا إلى مصادر خاصة في البيت الأبيض، إلى القلق المتزايد في واشنطن بشأن الحالة الإدراكية للرئيس دونالد ترامب.



وقال هيرش إن "العسكريين والمسؤولين الذين حضروا خطاب ترامب الذي استمر 71 دقيقة أمام الجنرالات والأدميرالات في قاعدة كوانتيكو البحرية في 30 سبتمبر، لاحظوا علامات الارتباك الذهني وعدم القدرة على التركيز على الموضوعات الرئيسية."

وأضاف التقرير: "الرئيس الذي كان يشعر سابقا بمزاج الجمهور، لم يعد قادرا على 'قراءة القاعة'. بدلا من عرض متماسك لرؤيته للسياسة الخارجية، كرر ترامب مرة أخرى 'أعظم إنجازاته'، بما في ذلك الادعاء بتسوية سبعة صراعات، بما في ذلك الصراع بين الهند وباكستان."



ويشير هيرش إلى أن بعض المقربين من الرئيس يعتبرون مثل هذه الخطب مؤشرا مقلقا على "تزايد التراجع الإدراكي" الذي يظهر في فقدان التركيز وتكرار نفس العبارات.



وسبق أن واجه ترامب مثل هذه الادعاءات سابقا، لكن البيت الأبيض نفاها بشدة، مؤكدا أن الرئيس "يسيطر تماما على سير العمل ويظهر طاقة استثنائية".



كما أكد رئيس البيت الأبيض سابقا أنه "اجتاز بنجاح" اختبار القدرات الإدراكية. وعلى وجه الخصوص، مزح قائلا إنه خضع للفحص ليكون مختلفا عن سلفه جو بايدن، وأشار بأنه في حالة ممتازة.