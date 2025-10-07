سيمور هيرش: البيت الأبيض يشعر بالقلق بشأن الحالة الإدراكية لترامب

وقال هيرش إن "العسكريين والمسؤولين الذين حضروا خطاب ترامب الذي استمر 71 دقيقة أمام الجنرالات والأدميرالات في قاعدة كوانتيكو البحرية في 30 سبتمبر، لاحظوا علامات الارتباك الذهني وعدم القدرة على التركيز على الموضوعات الرئيسية."
وأضاف التقرير: "الرئيس الذي كان يشعر سابقا بمزاج الجمهور، لم يعد قادرا على 'قراءة القاعة'. بدلا من عرض متماسك لرؤيته للسياسة الخارجية، كرر ترامب مرة أخرى 'أعظم إنجازاته'، بما في ذلك الادعاء بتسوية سبعة صراعات، بما في ذلك الصراع بين الهند وباكستان."
ويشير هيرش إلى أن بعض المقربين من الرئيس يعتبرون مثل هذه الخطب مؤشرا مقلقا على "تزايد التراجع الإدراكي" الذي يظهر في فقدان التركيز وتكرار نفس العبارات.
وسبق أن واجه ترامب مثل هذه الادعاءات سابقا، لكن البيت الأبيض نفاها بشدة، مؤكدا أن الرئيس "يسيطر تماما على سير العمل ويظهر طاقة استثنائية".
كما أكد رئيس البيت الأبيض سابقا أنه "اجتاز بنجاح" اختبار القدرات الإدراكية. وعلى وجه الخصوص، مزح قائلا إنه خضع للفحص ليكون مختلفا عن سلفه جو بايدن، وأشار بأنه في حالة ممتازة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: الأمر سينتهي خلال الأيام المقبلة
-
نعيم قاسم: أبناء نصر الله من المقاتلين لن يمكّنوا إسرائيل من تحقيق أهدافها
-
وزير الدفاع السوري يعلن التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار مع الأكراد
-
مقتل عنصرين وإصابة 3 بهجوم مسلح على مقر للحرس الثوري غرب إيران
-
اعتراض مسيرتين أطلقتا من اليمن باتجاه مدينة إيلات
-
الحوثيون يعتقلون 9 موظفين أمميين وغوتيريش يدعو للإفراج عنهم
-
ترامب: اتخذت قرارا بشأن توريد صواريخ "توماهوك" لأوكرانيا
-
الجنائية الدولية تدين علي كوشيب في 27 تهمة تتعلق بجرائم حرب في دارفور