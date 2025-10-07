لجنة الإعلام النيابية: "الغذاء والدواء" خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين

07:42 م

الوكيل الإخباري- زارت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب الدكتور فراس القبلان، اليوم الثلاثاء، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، للاطلاع على جهودها الرقابية لضمان جودة ومأمونية الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومستلزماتها.





وأكد القبلان الدور المحوري الذي تؤديه المؤسسة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي، كركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني، باعتبارها خط الدفاع والذراع الرقابي الذي يرسخ الثقة بمنتجاتنا الغذائية والدوائية الوطنية المنتجة محليًا والمستوردة.



من جهتهم، أعرب النواب المهندس جهاد عبوي، والدكتور محمد السبايلة، والدكتورة نور أبو غوش، والدكتور أحمد الرقب، عن استعداد مجلس النواب، انطلاقًا من موقع الشراكة والرقابة الإيجابية، لتوسيع آفاق التعاون التشريعي والرقابي مع المؤسسة، بما يسهم في دعم مسيرة تميزها كجهة رقابية مرموقة تحفظ صحة المواطن وتمثل أنموذجًا في الكفاءة والشفافية.



بدورها، عرضت مدير عام المؤسسة الأستاذة الدكتورة رنا عبيدات أبرز إنجازات المؤسسة خلال الفترة الماضية، لافتةً إلى تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق وعلى الصفحات الإلكترونية، والاستجابة الفاعلة للشكاوى الواردة من المواطنين عبر الخط الساخن، إضافة إلى إطلاق البرامج والحملات التوعوية التي تعزز من الوعي المجتمعي بسلامة الغذاء والدواء.



وأكدت أن المؤسسة تطبق من خلال خبرائها المتخصصين أحدث الممارسات والإجراءات والمعايير العلمية العالمية وفق آخر المستجدات في مجال عملها، بما يرسخ ثقة المواطن بأن ما يُتداول من غذاء ودواء آمن وخاضع لأعلى مستويات الرقابة.



واستعرضت عبيدات المشاريع والبرامج ذات الأولوية التي تعمل عليها المؤسسة، وأهمها مشروع الأتمتة المتكاملة لخدمات المؤسسة، ومشروع التفتيش الإلكتروني، ومشروع التتبع الغذائي والدوائي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية، إلى جانب برنامج دعم المريض الأردني لضمان تعزيز الأمن الدوائي وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين. كما نوقش خلال اللقاء التحديات التي تواجهها المؤسسة لضمان التغطية الشاملة بالتفتيش مثل محدودية الكوادر البشرية والإمكانيات المادية.