جمعية كلّنا الخير الأردنية بدعم من شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن- تقيم حملة العودة إلى المدارس ضمن عددٍ من مناطق المملكة

الوكيل الإخباري - استكمالاً لدورها في دعم المجتمع المحلّي ومساندة المناطق الأقل حظاً والأسر الأكثر احتياجاً ضمن عددٍ من مناطق المملكة؛ أقامت جمعية كلنا الخير الأردنية RMHC بدعم من شركة عرموش للاستثمارات السياحية (ماكدونالدز الأردن) حملة العودة إلى المدارس، تزامناً مع افتتاح الموسم الدّراسي للطلاب للعام 2022 – 2023.

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وخلال الحملة التي تندرج تحت مظلة مبادرة ماكدونالدز الأردن الشاملة للمسؤولية المجتمعية "سواعدنا نشمية" قام فريق جمعية كلّنا الخير الأردنية والمتطوعون بتوزيع ما يزيد عن 300 حقيبة مدرسية مجهزة بالكامل بكل ما يحتاجه الطالب من مستلزمات وقرطاسية. وقد أعرب العديد من أفراد العائلات المستفيدة من الحملة عن سعادتهم بهذه الجهود، وعن دورها في تخفيف وطأة العبء الاقتصادي المترتب على تجهيز الطلّاب للعودة للمدارس.



يشار إلى أن جمعية كلنا الخير الأردنية والتي تعتبر الذراع الخيري لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – تتبنى نهجاً خاصاً في الحملات والبرامج الخيرية التي تطلقها، وتعتمد فيها على دراسات دقيقة للفئات المستفيدة، والتوقيت المناسب لإقامتها، وذلك لتحقيق الفائدة المباشرة وتعظيم أثرها الإيجابي بالمجتمع الأردني.

