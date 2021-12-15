جهاز الراوتر اللاسلكي HUAWEI WiFi WS5200 بسرعة بمقياس جيجابت ومعالج ثنائي النواة وميزة التحكم الرئيسي

الوكيل الاخباري - العلاقة بين الناس وشبكة الاتصال اللاسلكي غريبة أحيانا، فهي مزيج من الحب والكره في الوقت ذاته.

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وعلى الرغم من أنَنا لا نستطيع تخيل العالم بدون شبكة إنترنت لاسلكي، إلا أنه من المعروف أنَ شبكات الإنترنت السلكية أكثر موثوقية وسرعة، كما أنَها تعتبر أغلى سعرا للمستخدمين في المنازل.





ولكن جهاز HUAWEI WiFi WS5200 الجديد سيغير هذه الفكرة النمطية للجميع. حيث يمتاز هذا الجهاز ثنائي النواة بسرعة 1200 ميغابت في الثانية، مع تردد ثنائي النواة يساهم في توفير تغطية بمدى أوسع باستخدام أربع هوائيات بأداء عال.



مع نوافذ شبكة جيجابت وشبكة اتصال لاسلكي واي فاي بسرعة 1200 ميجابت في الثانية، يسمح جهازHUAWEI WiFi WS5200 الجديد للمستخدمين بالوصول للبرودباند وبحد أقصى 500 ميجابت في الثانية من عرض النطاق.

ويمنح جهاز الراوتر المميز متطلبات الوصول الخاص بمستخدمي النطاق الترددي الواسع الذي يصل إلى 100+ ميجابت في الثانية عندما يكون عرض النطاق أعلى من 100 ميجابت في الثانية بسبب ضعف الإمكانات المتعلقة بالإنتاجية.



أداء قوي مع وحدة معالجة مركزية بتردد 800 ميجاهرتز ثنائية النواة



مقارنة بالموجهات السابقة المزودة بوحدة معالجة مركزية أحادية بتردد 1 جيجاهرتز، فإنَ جهاز HUAWEI WiFi WS5200 قد طوَر أداء الواي فاي ثنائي النواة المتزامن في وقت واحد، 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز، بنسبة 40%.



وتم تطوير الأداء بسلاسة من خلال وحدة المعالجة المركزية ثنائية النواة بتردد 800 ميجاهرتز، ومع رقاقة واي فاي ثنائية.

أمَا بالنسبة لأجهزة الراوتر بوحدة معالجة مركزية أحادية النواة، فإنَ استهلاك المعالج عادة يكون بنسبة 50% أو أعلى من ذلك عندما يصل عدد الأجهزة المتصلة إلى 10 أجهزة متصلة، مما يجعل الراوتر يتوقف عن العمل قليلا أو حتى تماما.

أمَا بالنسبة لاستعمال وحدة المعالجة المركزية في الراوتر ثنائي النواة، فإنه يستطيع الحفاظ على نسبة 15% من قدرته عند اتصال 10 أجهزة في أن واحد؛ مما يمنح اتصال أكثر استقرارا وراحة وملاءمة أكثر.



تردد ثنائي متكامل واختيار تلقائي



مقارنة بأجهزة الواي فاي بتردد 2.4 جيجاهرتز والتي تمنح قدرة أعلى لاختراق الجدران وتغطية أوسع، ولكنها تعتبر أقل سرعة، فإنَ جهاز الواي فاي بتردد 5 جيجاهرتز يوفر سرعة أعلى ووقت استجابة أقل، ويمكن استخدامه لمدى أقصر.

ويسمح الراوتر الذي يدعم الترددات بنسبة 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز الانتقال بين الترددين المختلفين بسهولة مما يمنح المستخدمين اتصال قوي ومتزن بالشبكة.

ومع أنَ هذا الحل سهل وفعال، إلا أنَ مصممي أجهزة الراوتر ثنائية النواة يفشلون في تحقيق أولويات المستهلكين، فيقومون بتوفير أجهزة راوتر توفر السرعات بتردد 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز بشكل منفصل؛ مما يتطلب من المستخدم التغيير بين الترددات بشكل يدوي ويؤدي لتشويش مستمر وعدم ملاءمة.

وبالإضافة لذلك، ليس من السهل دائما على المستخدمين اختيار الانتقال بين هذه الترددات، خاصة أنَ العملية يمكن أن تتضمن درجة عالية من المحاكاة غير الدقيقة والأخطاء.



ويجمع جهاز HUAWEI WiFi WS5200 الترددات بنسبة 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز في شبكة واي فاي واحدة؛ ممَا يسمح للأجهزة بالانتقال بين الترددات المختلفة بسهولة، وتوفير اتصال أسرع بالشبكة بناء على تحديد مكان الأجهزة المتصلة.



4 هوائيات بأداء عال بنسبة 5 ديسيبل، لمنح مدى تغطية أوسع



يحتوي جهاز راوتر HUAWEI WiFi WS5200 على 4 هوائيات بأداء عال بنسبة 5 ديسيبل لتوفير تغطية مثالية لشبكة الاتصال. وتوفر هذه الهوائيات متطلبات المنازل الصغيرة ومتوسطة الحجم كافة، بمساحة 100 متر مربع.

ويعمل لوغاريتم تصحيح الإشارة الضعيفة LDPC)) على تعزيز أداء الاتصال بالشبكة وإبقائها قوية وفعالة عندما تكون بعيدا عنها أو خلف الجدران.



يعمل بتناغم مع تطبيق HUAWEI AI Life



وبالإضافة لما سبق، فإنَ جهاز HUAWEI WiFi WS5200 متوافق مع تطبيق HUAWEI AI Life مما يوفر للمستخدمين سهولة الإعداد والإدارة.

ويستطيع المستخدم عرض حالة جهاز الراوتر، والتحقق من الأجهزة المتصلة، وتحديد معدلات الوصول، وتغيير وضع شبكة الواي فاي، بالإضافة لإدارة إعدادت التحكم الأساسية، والضيوف على أجهزة الواي فاي، وجدول التشغيل والإطفاء.

ويوفر جهاز HUAWEI WiFi WS5200 طريقة سهلة لإدارة الراوتر،ـ وجعل الاتصال بالشبكة أمرا سهلا ومرنا كل يوم.



لا تتردد باقتناء جهاز الراوتر HUAWEI WiFi WS5200 المتوفر حاليا في الأردن بسعر 39 دينار أردني عبر متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني من خلال الرابط: https://store.reach-tele.com/ar/smart-home/huawei-ws5200، أو عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/product/huawei-wifi-ws5200-ar/ .

