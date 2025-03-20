"جورامكو" ترعى حفل إفطار خيري للأيتام بالتعاون مع مركز هيا الثقافي

وجمعت "جورامكو" ضمن المأدبة الرمضانية العديد من الأطقال الأيتام من مختلف دور الرعاية، وقدمت لهم العديد من الفعاليات الترفيهية والأنشطة الممتعة بمشاركة عدد من متطوعي الشركة الذين كرسوا وقتهم للتفاعل مع الأطفال، مجسدين القيم الإنسانية انسجاماً مع روح الشهر الفضيل.
وفي تعليق له، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، عن امتنانه لهذه الفرصة للمساهمة في خدمة المجتمع قائلاً: "نؤمن بقوة المجتمع وأهمية رد الجميل، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. ويعكس هذا الإفطار مدى الالتزام لدينا بدعم الأطفال الأقل حظاً، كما أنه يجسد قيم الرحمة والتكافل التي تميز هذا الوقت المميز من العام."
و من جانبها، قالت رئيس دائرة الموارد البشرية والأداء لدى "جورامكو"، هناء ابسيس: "نحن فخورون بأن نعيش قيمنا المتمثلة في التعاطف والمجتمع من خلال مبادراتنا المتعلقة بالمسؤولية المؤسسية المجتمعية. ويعد هذا الإفطار مثالا رائعا على كيفية مواءمة جهودنا في جورامكو مع هدفنا المتمثل في إحداث تأثير إيجابي على المجتمع".
وتجدر الإشارة إلى أن "جورامكو" ملتزمة بدعم المجتمعات الأقل حظاً في الأردن. وتعد مأدبة الإفطار الرمضانية هذه واحدة من ضمن سلسلة المبادرات التي تتألف استراتيجية الشركة منها للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، وذلك بهدف تعزيز ترابط المجتمع وتماسكه.
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