"جورامكو" توقع اتفاقية إطارية مع شركة "TIM Aerospace" للتعاون في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية إطارية للتعاون المشترك في مجال صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مع شركة "TIM Aerospace" الناشئة المستقلة التي يحتضن مطار آل مكتوم الدولي مقرها ومرافقها.

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وقد جاء هذا الإعلان خلال المشاركة في معرض جنوب آسيا 2025 للطيران، والذي أقيمت فعالياته في نيودلهي، في انعكاس للتعاون المتنامي بين الشركتين.



وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من "جورامكو" و"TIM Aerospace" في الجوانب التجارية والتشغيلية، مما يعزز نطاق أعمالهما ويمنحهما وصولاً أوسع إلى الأسواق، الأمر الذي يتيح لهما تعزيز قدرتهما الاستيعابية وتقديم خدمات أكثر شمولاً وفعالية، ما يسهل على شركات الطيران الحصول على حلول صيانة وإصلاح وتجديد عالية الجودة.



وفي تعليق له على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة TIM Aerospace والتعاون معها. إذ سيتيح لنا هذا التعاون توسيع نطاق خدماتنا والوصول إلى عدد أكبر من العملاء الإقليميين والدوليين، إلى جانب تعزيز قدرتنا التشغيلية مما يمكن شركات الطيران من الحصول على خدمات أسرع وأفضل دون قيود على الطاقة الاستيعابية."