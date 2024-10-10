جورامكو" توقع عقداً مع مجموعة المطار الدولي لتنفيذ مشروع توسعة مرافقها في عمّان

10:55 ص

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الوكيل الإخباري- وقعت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، اتفاقية هامة يوم الأربعاء الموافق 09 تشرين الجاري مع مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وذلك في إطار خطط "جورامكو" الطموحة لتوسعة مرافقها. اضافة اعلان





وقد وُقِّعَت الاتفاقية في مقر "جورامكو"، من قِبَل كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير، والرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري، وذلك تحت رعاية وحضور وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، وإلى جانبهم عدد من كبار مسؤولي كلا الطرفين.



وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في استراتيجية نمو "جورامكو" للسنوات المقبلة، وذلك بإضافة هنجر جديد "هنجر 7" المتطور لمرافقها. ويتوقع أن يتم تشغيل الهنجر بحلول نهاية عام 2024، في خطوة توسعية تنطوي على انعكاسات إيجابية عدة، بما فيها تعزيز قدرة الشركة على خلق المزيد من فرص العمل للقوى العاملة المحلية التي تلتزم "جورامكو" التزاماً راسخاً تجاه تنميتها وتطويرها، هذا فضلاً عن تعزيز قدرتها على استقطاب وخدمة المزيد من العملاء من أنحاء العالم، بما يسهم في نموها عالمياً.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بمشاركة خططنا التوسعية التي تعبر عن مرحلة محورية في مسيرتنا. هذا ويعكس قرارنا الاستراتيجي مدى الالتزام لدينا بتحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانتنا كمزود عالمي رائد في مجال خدمات صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات التجارية الفائقة وذات الجودة العالية."



كما وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي، نيكولا دفيليير: "يؤكد هذا الاستثمار التحويلي التزامنا الثابت بتوسيع بنية مطار الملكة علياء، وتعزيز طاقته الاستيعابية، وتعزيز دوره الاستراتيجي في المنطقة. لن يعزز هذا المشروع الهام من إمكانات صيانة الطائرات والخدمات عالية الجودة لشركات الطيران فحسب، بل سيساهم أيضاً في الاقتصاد المحلي من خلال خلق مئات فرص العمل الجديدة. هذه خطوة رئيسية تؤكد استمرار مطار الملكة علياء في العمل كمركز رئيسي لشركات الطيران والركاب على حد سواء."