خصومات مميزة على أجهزة تكييف منزلي مختارة بانتظار زبائن "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"

الوكيل الإخباري - بالتزامن مع حلول فصل الصيف، قررت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" مساعدة المستهلكين في مواجهة درجات الحرارة المرتفعة مع خصومات مميزة تبلغ نسبتها 15% على أجهزة التكييف المنزلي الحائطية المُزودة بوضع WindFree™‎ومستشعر الكشف عن الحركة، و10% على أجهزة التكييف المنزلي الحائطية Inverter الموفرة للطاقة والمُزودة بتقنيات التبريد السريع من علامة "سامسونج"، مع كفالة 10 سنوات على تقنية العاكس الرقمي التي تحتويها أجهزة التكييف في الحملة،

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وذلك عند شرائها من أي من نقاط البيع التابعة لها، والمتضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين الموزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني "e-Store" الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط:

https://www.samsung.com/levant_ar/offer/airconditioner-offers/ .



هذا وتشمل الحملة التي انطلقت في 22 من شهر أيار الماضي، وستستمر حتى 30 من شهر حزيران الحالي تحت شعار "برا الحرارة قوية وجوا الأجواء ربيعية" العديد من السعات المختلفة التي تتراوح ما بين 1 طن، و1.5 طن، و2 طن.



وتعمل أجهزة تكييف Wind-Free™ على توزيعالهواء بسلاسةودون أية ضوضاء منخلال 23 ألف فتحة هواء دقيقة تمنع الشعور بالبرد أو التعرض للتيارات الهوائية المباشرة، وهو ما يوفر الهدوء، كما يحمي من العديد من المشاكل الصحية كمشاكل جفاف الجلد والبشرة والمشاكل المرتبطة بجهاز التنفس.

وتتميّز أجهزة التكييف هذه بتوفير في الطاقة يصل إلى 77% بالمقارنة مع أجهزة التكييف التقليدية.

ولمحبي الهواء القوي، فإنه يمكنهم مع أجهزة تكييف Wind-Free™ اختيار وضعية تدفق الهواء القوي التي تعمل على تبريدمساحة أكبروأوسع نطاقاً بالتساوي.



أمّا أجهزة التكييف المنزلي الحائطية المُزودة بتقنيات التبريد السريع‘ فتتميز بتوفير أسلوب معيشة ذكي، بفضل خاصية التبريد التلقائي بالذكاء الاصطناعي (AI Auto Cooling) التي تعمل على تحسين الأوضاع المختلفة بصورة تلقائية، عن طريق تحليل أجواء الغرفة وأنماط الاستخدام.

واستناداً إلى درجة الحرارة التي يفضلها المستخدم، تنتقل الخاصية بصورة تلقائية إلى أكثر الأوضاع مناسبةً لتوفير أجواء مثالية.



ومع تكنولوجيا تعزيز العاكس الرقمي (Digital Inverter Boost) القادرة على استهلاك الطاقة بكفاءة عالية، تحافظ أجهزة التكييف المنزلي الحائطية المُزودة بتقنيات التبريد السريع على درجة الحرارة المرغوب فيها وتقلل من تأرجحها صعوداً أو هبوطاً.

كذلك، فإن أجهزة التكييف هذه تشتمل على مغناطيسات النيوديميوم وكاتم صوت ثنائي الأنبوب، مما يؤهلها للعمل بكفاءة وهدوء، فضلًا عن مواصلة الأداء لفترات أطول. وبالإضافة إلى ذلك، تقلل هذه التكنولوجيا من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 73%.



وتدعو الشركة المستهلكين لعدم تفويت فرصة الاستفادة من خصوماتها على أجهزة التكييف التي تشملها الحملة، وإنعاش أجواء منازلهم، أو حتى تقديمها كهدايا للأقارب والأصدقاء في فصل الصيف الذي تكثر فيه المناسبات والأفراح.