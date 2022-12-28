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الأربعاء، 28-12-2022 12:09 م

دعوة لحضور المؤتمر الصحفي لشركة سامسونج في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023 تحت شعار "عالم متصل يسوده الهدوء"

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن مؤتمرها الصحفي الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر كانون الثاني القادم، قبل يوم واحد من انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، الحدث التكنولوجي الأكثر تأثيراً في العالم.

وسيقوم نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ورئيس قسم "تجربة الأجهزة DX " في سامسونج، جونغ هي هان، بإلقاء الكلمة الرئيسية للحدث تحت عنوان "عالم متصل يسوده الهدوء"، وذلك في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (في تمام الساعة 1:00 فجراً يوم الخميس الموافق للخامس من شهر كانون الثاني بتوقيت عمّان)، في قاعة Mandalay Bay Ballroom بمدينة لاس فيغاس.

هذا وسيتم بث المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت على موقع غرفة أخبار سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط.

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وللإطلاع على آخر الأخبار حول خطط سامسونج لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2023، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط .

 




 

 


 

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