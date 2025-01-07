[دعوة] Galaxy Unpacked كانون الثاني 2025: نقلة نوعية في تجارب الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة

وفي 22 كانون الثاني، ستستضيف سامسونج للإلكترونيات حدث Unpacked في مدينة سان خوسيه، حيث سيتم الكشف عن فصل جديد في عالم الذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة. اكتشفوا معنا ابتكارات ‘Galaxy’ المميزة التي تضيف تجربة مريحة ومتكاملة إلى كل لحظة في حياتكم. وسيتم بث الحدث مباشرة على Samsung.com و غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط وقناة سامسونج على اليوتيوب بدءًا من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
ابقوا على اطلاع ولا تفوتوا فرصة زيارة https://news.samsung.com/mena/ :للاطلاع على جميع الإعلانات التشويقية، والعروض الترويجية، وكل ما هو جديد قبل حدث Unpacked 2025.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الاتحاد يبدأ بتقديم خدماته البنكية في العراق
-
ماكدونالدز الأردن ترفع رواتب موظفيها وتقر نظام مكافآت " البونص "جديد!
-
سامسونج و’Instacart’ تتعاونان لتقديم تجربة مطبخ متطورة بتقنيات مبتكرة
-
مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo تطوير مُستمر ومُساهمات فاعلة لتنمية القطاع
-
"المركزية تويوتا" تدعو أطفال الأردن للمشاركة في النسخة الثامنة عشرة من مسابقة سيارة الأحلام من تويوتا الفنية
-
البنك العربي يدعم حملة "لتزهو مدارسنا " بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد
-
الخطوة الأولى نحو تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة
-
زين تطوّع حلولها للأعمال لتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات