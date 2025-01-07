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[دعوة] Galaxy Unpacked كانون الثاني 2025: نقلة نوعية في تجارب الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة

ؤلت
سامسونج
الثلاثاء، 07-01-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري-   استعدوا لذكاء اصطناعي سيغير كل شيء، وذلك مع الجيل الجديد من ‘Galaxy AI’ القادم الذي سيُحدث نقلة نوعية في الطريقة التي تتفاعلون بها مع العالم يومياً، ما يجعل تفاعلكم مع التكنولوجيا أكثر انسجاماً ومرونة. ومع سلسلة ‘Galaxy S’ الجديدة، تستعد سامسونج لتحديد معايير جديدة لتجارب الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة، الآن وفي المستقبل.

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وفي 22 كانون الثاني، ستستضيف سامسونج للإلكترونيات حدث Unpacked في مدينة سان خوسيه، حيث سيتم الكشف عن فصل جديد في عالم الذكاء الاصطناعي للأجهزة المحمولة. اكتشفوا معنا ابتكارات ‘Galaxy’  المميزة التي تضيف تجربة مريحة ومتكاملة إلى كل لحظة في حياتكم. وسيتم بث الحدث مباشرة على Samsung.com  و غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط  وقناة سامسونج على اليوتيوب بدءًا من الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ابقوا على اطلاع ولا تفوتوا فرصة زيارة https://news.samsung.com/mena/ :للاطلاع على جميع الإعلانات التشويقية، والعروض الترويجية، وكل ما هو جديد قبل حدث  Unpacked 2025.

 
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