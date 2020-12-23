رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يلتقي الطلبة المتفوقين

الوكيل الاخباري - التقى رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، وضمن فعاليات أسبوع الإرشاد الأكاديمي، الذي تنظمه سنوياً عمادة القبول والتسجيل، الطلبة المتفوقين أكاديمياً في الجامعة، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب رئيس الجامعة المشارك للشؤون الإدارية الأستاذ الدكتور محمد صبابحه، وعميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالغفور الصيدي، ومدير مركز التعلم الإلكتروني الدكتور عدي الطويسي.



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واستعرض الرفاعي، في مستهل كلمته، حصاد نجاحات الجامعة، واصفاً عام 2020 بأنه "عام الإنجاز"، وأن الريادة والتفوق ركيزتان أساسيتان في استراتيجيتها، وأضاف قائلاً: "إن جامعتكم خطت لنفسها مساراً واضحاً هو التميز، وكنتم أنتم دوماً الجزءَ الأهمَ في كل نجاح تحققه"، مبيناً أن لقاءه نخبة المتفوقين يأتي ضمن سياسة الجامعة في استمزاج آرائهم وأخذ ملاحظاتهم عند إعداد وتطوير الخطط والبرامج الدراسية.

وقال الرئيس: " تعلمونَ أنّ الجامعة أصبحت منارةً لكل الباحثين عن الريادةِ بتوجيه مباشر وحثيث من صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن المعظمة رئيسِ مجلسِ أمناءِ الجامعةِ، وبجهود المخلصينَ من الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة والموظفين".

وفي مجال حديثه عن "التعليم عن بعد" بيّن الرفاعي أن الجامعة حريصة كلَّ الحرص على تقديم الأفضل دوماً في العملية التعليمية، وأن جهد الطالب على قدر كبير من الأهمية في هذه المرحلة تحديدا، وأن الإدارة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات الواردة من الطلبة وأساتذتهم، مؤكداً على أن الجامعة تسعى إلى أن لا يكون هناك فارق في جودة خريجي هذا العام مع خريجي الأعوام السابقة.

هذا ودار نقاش مستفيض استمع خلاله رئيس الجامعة إلى ملاحظات الطلبة وآرائهم وتطلعاتهم وافكارهم، واعداً بتذليل كل العقبات التي من شأنها أن تعتري طريق تقدمهم ونجاحهم طالباً منهم أن يتحلوا بالصبر والثقة، وأن الظروف ستكون أفضل في قادم الأيام، على حد تعبيره.

وكانت فعاليات أسبوع الإرشاد الأكاديمي قد انطلقت في الجامعة مطلع هذا الاسبوع؛ لإرشاد الطلبة قبل الامتحانات النهائية وبدء التسجيل للفصل الدراسي الثاني وفق أسلوب ينسجم مع معايير الجودة وينسق جهود الجامعة مع العديد من الخبرات على الصعيد العالمي، وبخاصة منظمة ناكادا العالمية للإرشاد الأكاديمي.





