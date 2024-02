"زين أعمال" تُعزّز جهود التحوّل الرقمي لقطاعات الأعمال في المملكة

الوكيل الإخباري

- ضمن إسهاماتها المُستمرة لوضع المملكة ضمن مَصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال التكنولوجيا وخدمات وحلول الأعمال الأكثر تطوّراً، وحرصها على تبنّي أحدث التقنيات وتوظيفها لتخدم مساعي قطاعات الأعمال والمؤسسات والشركات بمختلف أحجامها في القطاعين العام والخاص؛ واصلت شركة زين الأردن وتحت مظلة "زين أعمال" تقديم خدماتها الاستثنائية لقطاعات الأعمال كافة ودعم مسارها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي.ونتيجة للالتزام بتوفير تجربة رقمية سلسة وفريدة من نوعها تُمكّن بيئة الأعمال من أتمتة وتحسين سير أعمالها بما يُسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض الكلف التشغيلية وتسريع وقت الحصول على الخدمات بمختلف أنواعها، مُنح مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) – المركز الأول من نوعه في المنطقة- الشهادة الذهبية للاستدامة التشغيلية من المستوى الثالث Tier III Gold of" Operational Sustainability (TCOS)” من قِبل معهد Uptime الأمريكي المتخصص في تصنيف ودراسة وتقييم أداء مراكز البيانات العالمية ومرونتها واستدامتها وكفاءتها، نظراً لالتزامه بالمعايير الدولية المُوصى بها للوصول إلى الأداء الكامل للبنية التحتية الخاصة بمركز البيانات، وتنفيذ الممارسات الإدارية وبرامج الصيانات الوقائية والاستباقية والتصحيحية المُتبعة للحد من مخاطر توقف العمل حتى في حالات الطوارئ، وتجنب الأخطاء البشرية، فضلاً عن تمكين موظفي المركز وتدريبهم حول أساليب وإجراءات التشغيل القياسية وإجراءات عمليات الطوارئ، بالإضافة إلى تنفيذ وتفعيل خطط الصيانة وبرامج تحليل الأعطال، التي تضمن للعملاء حصولهم على خدمات الحوسبة السحابية التي توفرها مظلة "زين أعمال" عبر المركز بكفاءة وجودة عاليتين، حيث أظهر المركز سلوكيات إدارية وتشغيلية استثنائية طوال عملية التقييم التي أجراها معهد Uptime.ونظراً للموثوقية التي تحظى بها خدمات وحلول "زين أعمال" القائمة على الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التي يقدّمها مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (BunkerThe)؛ اختارت العديد من كُبريات الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية العاملة في القِطاعات الاقتصادية الرئيسية والخدمية وعدد من البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في القطاعات الصحية والطبية والسياحية والعديد من المؤسسات التعليمية والشركات العاملة في قطاع التأمين "زين أعمال" لتزويدها بالخدمات والحلول المختلفة اللازمة لأعمالها بما يواكب التطورات الرقمية والتقنية العالمية في مختلف المجالات، حيث قامت زين ومن خلال مركزها الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات بتزويد العلاونة للصرافة ببيئة حوسبة مرنة تعمل على تشغيل عمليات العلاونة للصرافة وتطبيقاتها وأنظمتها التكنولوجية بسلاسة، شملت خدمة (IaaS) ، وخدمة التعافي من الكوارث (DRaaS)، كما استضافت أيضاً خوادم شركة نتورك إنترناشيونال(NI) في غرفة خاصة لتخزين البيانات في المركز لضمان ديمومة عملها في حالات الطوارئ، وتوفير خطوط الاتصال اللازمة.وتأكيداً على مواصلة دورها الريادي بتمكين وتنمية وتسريع وتيرة التحوّل الرقمي؛ قامت شركة زين الأردن بتركيب وتوريد غرفتي مراقبة إلكترونية مركزية لكافة الدُّور والمراكز الإيوائية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، ليشمل التعاون تغطية قطاعات الأحداث والحماية وشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الأُسرة والطفولة ومكافحة التسوّل، وربط 23 دار إيواء تابعة للوزارة لتفعيل غرف المراقبة، إلى جانب ربط كافة مواقع الوزارة وصندوق المعونة الوطنية بشبكة (MPLS) لنقل البيانات متعددة الاستخدام، منها 23 مركزاً وداراً إيوائية حكومية تحتوي على أكثر من 1430 كاميرا تم ربطها مع مركز الوزارة، ليتسنى لوزارة التنمية الاجتماعية مراقبة كافة المراكز والدُّور على مدار الساعة.وحرصاً منها على المُشاركة في أضخم الفعاليات في المملكة؛ شاركت زين عبر "زين أعمال" في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني (AIDTSEC)، عبر إقامة جناح عرضت من خلاله أحدث حلول الأعمال والأنظمة الأمنية الإلكترونية المتطوّرة التي توفّرها لزبائنها من قطاعات الأعمال، والتي اشتملت على خدمات الأمن السيبراني والأنظمة الأمنية الذكية عبر السحابة وحلول الحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، إضافة إلى الخدمات الاستثنائية التي يوفّرها مركز زين الإقليمي لتخزين البيانات والمعلومات والتعافي من الكوارث (THE BUNKER) ، حيث وفّرت زين تجربة الواقع الافتراضي التي أتاحت للحضور التجوّل في مرافق المركز افتراضياً عن بعد، كما قدّمت زين رعايتها الحصرية من قطاع الاتصالات لمؤتمر ومعرض "LEVITATE" الإقليمي لتكنولوجيا الطائرات المُسيّرة، المتخصص في تكنولوجيا الطائرات المسيرة في المنطقة، والذي نظّمه مؤتمر ومعرض معدات العمليات الخاصة "سوفكس" على مدار يومين، بدعم من شركة "صقر"، فيما قدّمت وللعام الـخامس على التوالي رعايتها لمؤتمر العقبة الدولي التاسع للتأمين وإعادة التأمين كشريك استراتيجي، والذي نظّمه الاتحاد الأردني لشركات التأمين بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية، في مدينة العقبة.