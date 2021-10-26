زين تعلن عن فعالياتها في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة زين الأردن عن مشاركتها في مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني، وذلك في إطار رعايتها لهذا الحدث من خلال شراكتها مع شركة معرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة - سوفكس الأردن، الذي سينطلق في دورته الأولى غداً الأربعاء 27 تشرين الأول في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، برعاية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

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وستشارك زين -الراعي البلاتيني- في فعاليات المعرضالذي يستمر على مدار يومين، من خلال جناح "زين أعمال" الذي سيضم باقة من حلول الأعمال والخدمات التي توفّرها لقطاعات الأعمال المختلفة تحت مظلة "زين أعمال"، وتشمل خدمات الأنظمة الأمنية الذكية السحابية المختلفة، والأمن السيبراني وحلول الحوسبة السحابية، والخدمات المدارة، وحلول وخدمات استضافة مراكز البيانات وإدارة الكوارث ومراكز أمن المعلومات،حيث تحرص زين على تقديم أحدث الخدمات وأكثرها تطوراً لزبائنها من الشركات والمؤسسات، وبما يواكب التطور الرقمي والتقني العالمي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.



كما ستشتمل مشاركة زين في المعرض على جناح لمنصة زين للإبداع (ZINC)، والذي توفّر من خلاله مساحة لـ 3 شركات ناشئة أردنيةعاملة في مجال الأمن السيبراني، وهي من الشركات التي تحتضنها"حماية تك"؛ أول حاضنة أعمال متخصصة في الأمن السيبراني، والتي تُدار من قبل جمعية إنتاج بالشراكة مع منصة زين للإبداع، ليكون لهم حضور في هذا المعرض الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي سيشهد حضور شركات عالمية متخصصة بمجالات الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مما سيمنحهم فرصة لتبادل الخبرات وعرض خدمات ومنتجات شركاتهم وبحث فرص التوسع وعقد شراكات جديدة في هذا المجال، كما قامت المنصة بدعوة 3 شركات ناشئة أخرى تعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتي كانت قد فازت في النسخة الخامسة من برنامج "زين المبادرة"، اذ تحرص منصة زين للإبداع (ZINC) على إشراك الشباب والشركات الناشئة الأردنية في مثل هذه الفعاليات.



وستشهد الجلسات النقاشية للمؤتمر حضور ومشاركة عدد من المتخصصين في شركة زين، حيث سيتحدث كل من المدير التنفيذي لدائرة أعمال الشركات مهند عودة، ومدير عام مركز زين الإقليمي للاستضافة السحابية والأمن السيبراني (Zain Data Park) آلان صوايا، في جلسة نقاشية حول البنية التحتية ودورها المستقبلي في الحوسبة السحابية، فيما ستتحدث تمارا البصول – مدير دائرة تحليل الأعمال في زين الأردن، في جلسة نقاشية عن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.



وتأتي رعاية زين ومشاركتها في هذا الحدث الهام في إطار الشراكة التي تجمعها مع سوفكس الأردن منذ أعوام،ولتواصل زين دورها في دعم أبرز الفعاليات التي تقام في المملكة، لا سيما التي تشهد مشاركة عالمية وتبرز دور الأردن المتقدم على صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث سيشهد المؤتمر والمعرض مشاركة 35 دولة من مختلف أنحاء العالم، بواقع 56 شركة محلية وعالمية، وسيعرض أحدث التقنيات والتطورات في الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تساعد في إيجاد حلول حيوية للعمليات اليومية في قطاع الدفاع والبيانات الضخمة وتحليل وحماية البيانات والأمن السيبراني وغيرها العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.