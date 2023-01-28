زين تموّل مشروع إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل بالشراكة مع "همّتنا"

الوكيل الإخباري - في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه لقطاع الصحّة في المملكة، وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على خدمة المجتمع بكافة شرائحه وفئاته؛ قدّمت شركة زين الأردن دعمها لمشروع إعادة تأهيل وتطوير وتجهيز مركز صحي الأميرة بسمة الشامل في منطقة راس العين بالعاصمة عمان، من خلال تمويل بلغت قيمته 220 ألف دينار، حيث افتتح نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، المشروع يوم الخميس.

وتعد زين داعماً رئيسياً لهذا المشروع، حيث كانت قد بدأت بتمويله في العام 2021 بموجب الاتفاقية التي تجمعها مع جمعية "همتنا" الخيرية التي بادرت بهذه الفكرة وتنفيذها، من خلال حشد الدعم وجمع التبرعات العينية والنقدية من الأفراد والشركات والمؤسسات، ليتم تنفيذ المشروع بوقت قياسي استغرق 8 شهور.

ويعد مركز صحي الأميرة بسمة الشامل أحد أهم المراكز الصحية الرئيسية في منطقة راس العين، وتبلغ مساحته 1700 متر مربع، ويخدم ما يقارب 250,000 نَسَمة في مناطق راس العين والمهاجرين والجبل الأخضر وجبل عمان، ويستقبل شهرياً حوالي 22 ألف مراجع.

وسيتمكّن المركز بعد تأهيله من تقديم خدماته واستقبال المرضى والحالات الطارئة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، حيث أصبح يحتوي اليوم على مختلف التخصصات والخدمات التي يحتاجها مراجعوه والتي تشمل مركز أمومة وطفولة، وطب الأسرة، والطب العام، والنسائية، والأسنان، وأسنان أطفال، وجراحة الأسنان، والتقويم، وتركيب الأسنان، ومختبر أسنان، والأطفال، والأشعة، بالإضافة إلى مختبر، وصيدلية، وقسم الطوارئ.

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وتم من خلال هذا المشروع تطوير مرافق المختبر، واستحداث عيادات اختصاص كعيادات العيون، وأمراض السكري والغدد الصماء، والعظام، والصحة النفسية، وعيادة طب أنف وأذن وحنجرة، وغرفة عمليات صغرى تابعة لقسم الطوارئ، وعيادة تصوير إشعاعي بانورامي للفك والأسنان، كما تم تطوير مرافق المختبر الرئيسي ومختبر الأسنان، إلى جانب مراعاته لذوي الإعاقة وكبار السن.



وتأتي هذه الخطوة من جانب زين لدعم الجهود المبذولة لخدمة القطاع الصحي في المملكة، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدّمة عبر مجموعة من البرامج والمبادرات المستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها زين في مختلف برامجها، ومنها الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه)، والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).



يذكر بأن شركة زين تدعم جمعية "همتنا" الخيرية منذ انطلاقها في العام 2019، وقد تعدى مجموع الدعم المقدم من زين للجمعية منذ انطلاقها وحتى اليوم الـ 400 ألف دينار، حيث بدأ التعاون ودعم الشركة لمبادرة "همتنا" من خلال دعم مشروع مركز الأورام في مستشفى البشير، ثم تأسيس قسم العزل العلاجي في مدينة الحسين الطبية، واليوم في مشروع إعادة تأهيل مركز صحي الأميرة بسمة الشامل، كما كانت زين قد أتاحت خدمة التبرع للحملة لعملاء "زين كاش"، وعبر الرسائل النصية القصيرة لجميع مشتركيها.