زين شريك الاتصالات الحصري لبطولة الأردن لسباقات السرعة

الوكيل الإخباري -

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قدمت شركة زين الأردن رعايتها لبطولة الأردن لسباقات السرعة 2023، التي ضمت 4 سباقات، والتي أقيمت منافسات جولتها الثانية أمس الجمعة في بوليفارد العبدلي.وجاءت رعاية زين لهذا الحدث الذي أقيم بمشاركة 51 سائقاً من الأردن وفلسطين والعراق، في إطار الشراكة الممتدة التي تجمعها مع الأردنية لرياضة السيارات كشريك اتصالات حصري، والتي ترعى بموجبها شركة زين كافة الفعاليات التي تقيمها الأردنية لرياضة السيارات.ودأبت زين على دعم أهم وأبرز الفعاليات والأحداث التي تحتضنها المملكة، لا سيما البطولات والمنافسات الرياضية التي تستقطب الشباب وتشجع مواهبهم، إضافة إلى إيمان الشركة بأهمية هذه الفعاليات في عامل الجذب السياحي وترويج المملكة كوجهة مميزة على مستوى المنطقة والعالم.يذكر أن شركة زين تدعم بطل السباقات الأردني شاكر جويحان، لتعزيز مسيرته ومواصلة حصد الألقاب التي تسجل للرياضة الأردنية، والمساهمة في رفع علم الأردن في مختلف المحافل، فيما تواصل الشركة إقامة البطولات الرياضية ورعاية أبرز البطولات التي تقام في المملكة، إلى جانب دعم عدد من الأندية وأبطال الرياضات الفردية والأبطال البارالمبيين الأردنيين.