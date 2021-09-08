سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تستضيف توقيع اتفاقية توريد أنظمة التكييف DVM S

الوكيل الاخباري -

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استضافت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" في مقرها الكائن في مجمع الملك حسين للأعمال مؤخراً حفل توقيع اتفاقية جمعت بين شركة المنطق الهندسي المتحدة، وهي إحدى موزعي "أنظمة التكييف المركزي – سامسونج" المعتمدين في المملكة لأجهزة التكييف والتبريد والتهوية، والشركة العربية للبناء والمقاولات، وهي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع تطوير وتحديث فندق ومنتجع كراون بلازا البتراء.وتهدف الاتفاقية التي وقعها من جانب شركة المنطق الهندسي المتحدة، مديرها العام المهندس شادي زهران، فيما وقعها من جانب الشركة العربية للبناء والمقاولات، مدير قسم هندسة الكهروميكانيك لديها المهندس مصطفى رفيق، وذلك بحضور مدير عام الشركة الوطنية للتنمية السياحية/ مالكة المشروع، الدكتور مراد البواب، إلى تزويد الفندق بأحدث أنظمة التكييف والتهوية من علامة "سامسونج"، بتقنية 3-Pipe VRFبقدرة إجمالية 800 حصان، والتي تعدّ إحدى أحدث ابتكارات "سامسونج" من حلول المباني وتحديداً الفنادق، والتي تتمتعبكفاءة عالية ونظام تحكم فردي متطور،مع مرونة عالية في التركيب، إلى جانب كونها أجهزة تكييف صديقة للبيئة وموفرة للطاقة.وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، تشانغسب لي: "فخورون باستضافة توقيع الاتفاقية الجديدة التي نعتبر طرفاً أصيلاً فيها، والتي استطاعت شركة المنطق الهندسي المتحدة أن تبرمها مع مشروع يعد من أهم وأكبر المشاريع التي ننفذها سويةً في المملكة وعلى مستوى المنطقة؛ نظراً لما يعهد عنها من كفاءة عالية في مجال عملها ومن خبرة طويلة في توزيع منتجات العلامات التجارية العالمية المرموقة كعلامة سامسونج في العديد من خدمات البناء الميكانيكية وحلول الطاقة."واختتم لي بالقول: "ننتهز الفرصة للإعراب عن مدى اعتزازنا بالشراكة الاستراتيجية المثمرة التي تجمعنا بشركة المنطق الهندسي المتحدة، والتي نحرص على تعزيزها وتعزيز سجلنا المشترك الحافلبالمشاريع الناجحة التي رفدناها بأحدث ابتكارات ومنتجات علامة سامسونج المطورة بالاعتماد على أكثر التقنيات تقدماً، وهو ما نعتبره خير برهان على قدرتنا العالية من الناحية التقنيةوالمهنية، كما أنه يعتبر تجسيداً لالتزام كلينا بدعم القطاع المؤسسي بحلولنا التقنية وخدماتنا الراقية التي تلبي احتياجاته وبالتالي أهدافه."ومن جهته قال مدير عام شركة المنطق الهندسي المتحدة، المهندس شادي زهران: "فخورون بهذا الإنجاز الكبير لكلينا في شركة المنطق الهندسي المتحدة و"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"،والذي معه سنقوم بتوريد وتركيب أنظمة التكييف في مشروع فندق ومنتجع كراون بلازا البتراء بموجب الاتفاقية التي تعد بمثابة نجاحمهم لنا، وخطوة حيويةتؤكد على عمق الشراكة الاستراتيجية بعيدة المدى بيننا وبين سامسونج."ويشار إلى أن الاتفاقية جاءت امتداداً لسلسلة التعاونات السابقة التي جمعت بين الأطراف، وللبناء على النجاحات المتحققة إثر هذه التعاونات، خاصة في ظل الدور البارز لكل من "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" وشركة المنطق الهندسي المتحدة في مساندة كبرى الشركات والمؤسسات من مختلف القطاعات على المستويين المحلي والإقليمي في توفير أفضل بيئة بالنسبة لكوادرها ولزبائنها، بالتركيز على القطاع الفندقي.