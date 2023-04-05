"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تسهل التقارب والتواصل مع عروض رمضان المميزة على الهواتف الذكية

الوكيل الإخباري - احتفاءً برمضان 2023 مع زبائنها، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" وتحت شعار "تواصلنا غير"، عروضاً مميزة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية من علامة "سامسونج"، والتي تنشر عبرها روح الشهر وقيمه، بكرمها وبتسهيل التقارب الإنساني والاجتماعي لتجربة وذكريات رمضانية تبقى في الذاكرة، مؤكدة معها على مكانتها الرائدة في ما يتعلق بتطوير التفاعل بين الناس وتعزيز الاتصال والتواصل بطرق أكثر ذكاء.

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وتقدم "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عبر عروض رمضان المستمرة حتى الخامس والعشرين من شهر نيسان، فرصة ذهبية ليس فقط لاقتناء أفضل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في السوق بموديلات مختلفة، من خلال متجر سامسونج الإلكتروني eStore، وعبر مختلف نقاط البيع التابعة لها، والمتضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في المملكة، بل وللاستفادة من الخصومات الكبيرة والهدايا والمكافآت القيّمة التي تعبر الشركة معها عن تقديرها لثقة المستهلكين بما تقدمه وولائهم لعلامة "سامسونج"، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر المتجر على الرابط: Mobile offer | سامسونج المشرق العربي (samsung.com)

ومن خلال هذه العروض، فإنه بالإمكان التمتع بالقيمة والإمكانات الحياتية والتكنولوجية لهواتف مختارة من سلسلة Galaxy والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء، فضلاً عن الاستفادة من خصومات عليها بما فيها هواتف وأجهزة الفئة المتوسطة، مع خصومات بنسبة 50% على مجموعة مختارة من ملحقات الهواتف الذكية، إلى جانب الهدايا المجانية عند الشراء، والمعززة بالتوصيل المجاني السريع على الطلبات التي يتم تنفيذها قبل الساعة 12:00 ظهراً يومياً من السبت للخميس ضمن الحملة، وإضافة نقاط مكافآت لرصيد المشتري على متجر سامسونج الإلكتروني حتى ثلاثة أضعاف.



وبناء على العروض، فيحظى مشترو هاتف Galaxy Z Fold4 القابل للطي بقسيمة إلكترونية لشراء هدية من اختيارهم بقيمة 180 ديناراً، مقابل قسيمة بقيمة 130 ديناراً عند شراء هاتف Galaxy Z Flip4 القابل للطي. ومع كل عملية شراء لهاتف Galaxy S23 Ultra، تقدم الشركة قسيمة شراء فقط من المتجر بقيمة 215 ديناراً، مقابل قسيمة شراء فقط من المتجر بقيمة 135 ديناراً عند شراء هاتف Galaxy S23+. أما مفاجأة العروض، فهي الحصول على هاتف Galaxy Z Flip3 5G كهدية مجانية عند شراء هاتف Galaxy Z Fold3 5G.

ولمحبي الأجهزة اللوحية، فتهدي الشركة لمشتري الجهاز اللوحي Galaxy Tab S8 أو Galaxy Tab S8+ حافظة متوافقة مع لوحة مفاتيحهما.

وتعزيزاً لنطاق الاستفادة من العروض والخصومات الخاصة بالفئة المتوسطة، تقدم الشركة العديد من الهدايا عند الشراء؛ حيث يحصل كل مشترٍ لهاتف Galaxy M14 الذي بدأ قبول الطلب المسبق عليه في الثامن والعشرين من شهر آذار، على محول سفر مجاني بقدرة 23 واط وغطاء للهاتف، فيما يحصل كل مشترٍ لهاتف M54 الذي بدأ قبول الطلب المسبق عليه أيضاً في الثامن والعشرين من شهر آذار على سماعة Galaxy Buds Live مجانية وغطاء للهاتف.

ويعبر هذا العرض عن جهود "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" المستمرة لمنح زبائنها الأفضل من لعروض المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المدروسة بعناية. وقد جاء هذا العرض في الوقت الذي تزيد فيه الأعباء المادية الرمضانية، في خطوة تقدم ضمنها قيمة مضافة وفائدة طويلة المدى تتجاوز التوقعات.ومن مكالمات الفيديو عالية الجودة، إلى إنشاء ومشاركة المحتوى الاستثنائي، وصولاً للتفاعل على وسائل التواصل، أو ممارسة الألعاب، أو مشاهدة المحتوى الرمضاني، فإن "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تضمن لزبائها قضاء أمتع الأوقات الرمضانية بالاستفادة من عروضها.













