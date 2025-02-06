سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق جلاية الأطباق المزودة بـSmartThings المدمج وتقنية ™WaterJet Clean في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، عن إطلاق أحدث جلايات الأطباق من علامة سامسونج، التي تتسم بمزايا أكثر وكفاءة أعلى في غسل الأطباق وتجفيفها، بفضل الذكاء الاصطناعي ونظراً لإمكانية ربطها مع تطبيق SmartThings واحتوائها على تقنية ™WaterJet Clean، والتي أصبحت متاحة عبر كافة نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة جميع معارض وكلاء الشركة الرسميين وموزعيها المعتمدين في المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني.

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وتتميز الجلاية الجديدة التي تأتي بسعة 14 طقماً، بكفاءة استهلاك الموارد، وعلى رأسها الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، وهي الحاصلة على تصنيف A/B الخاص بنظام ملصقات الطاقة الأوروبي، إلى جانب كفاءة استهلاك المياه بما يقتصر على 9.4 أرطال من الماء دون التأثير على أدائها الفائق في الغسل، بفضل الحوض الشامل والمبتكر.



وفي سياق متصل، فإن تطبيق SmartThings يسمح إلى جانب مراقبة الجلاية والتحكم فيها عن بعد من أي هاتف ذكي، بمزيد من التوفير في الموارد، حيث يمكن أن يقترح دورات غسيل أكثر فاعلية، فضلاً عن التحكم في الإعدادات لتشغيل الجلاية في فترات تكلفة الكهرباء أو الكثافة الكربونية المخفضتين، وهو ما يسهم في ترشيد الاستهلاك. ليس ذلك فحسب، بل أن مراقبة الطاقة المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي أصبحت واقعاً، حيث يمكن من خلال التطبيق مراقبة استهلاك الطاقة وتشغيل وضع توفير الطاقة لاستهلاك أقل بنسبة 23%.



وتقدم الجلاية تنظيفاً فعالاً استثنائياً، عبر تقنية WaterJet Clean الجديدة والتي تتيح قوة غسل مكثفة من كل زاوية بفضل ذراعي الغسل الدوارين، فيما يوفر ذراعا الرش فيها تنظيفاً عميقاً وسريعاً للأوعية المتسخة بشدة بالاستفادة من آلية نفث الماء والدوران في اتجاهين متقابلين. كذلك، فإنه يمكن تخصيص تجربة التنظيف بتنزيل برامج مخصصة عبر تطبيق SmartThings، مثل دورة الصحون والأوعية الكبيرة، ودورة الصحون البلاستيكية، ودورة العناية بالطفل، ودورة أوعية الشرب.



ومع الجلاية الجديدة، يمكن التمتع بتنظيف الأطباق بهدوء شديد مع العاكس الذي يقلل الاحتكاك، إلى جانب برامج التشغيل فائقة الصمت، والتي تقلل من الضوضاء بمعدل 2 ديسيبل.



وتعزيزاً للوظائف العملية، تم تصميم الجلاية مع ميزة فتح الباب تلقائياً، التي ينفتح الباب معها تلقائياً عند اكتمال عمليتي الشطف والتجفيف بمقدار 10سم للسماح بتسرب البخار إلى الخارج، فتكون النتيجة تجفيفاً فعالاً بالمقارنة مع التجفيف التقليدي.