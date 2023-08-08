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الثلاثاء، 08-08-2023 03:59 م

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق حملة الطلب المسبق على مكنسة Jet 60 اللاسلكية ومرفقاتها بسعر مميز مع قاعدة Clean Station مجاناً

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الوكيل الإخباري - امتداداً لسلسلة حملات عروضها الصيفية، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة الطلب المسبق على أحدث إصدار من مكنستها الكهربائية اللاسلكية Jet 60، عبر متجر سامسونج الإلكترونيeStore  الذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط: مكنسة Jet 60 اللاسلكية بمحرك Cyclone 12 لشفط أقوى - سعة 0.8 لتر | سامسونج المشرق العربي (samsung.com).

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وتتيح الشركة من خلال حملتها التي تتواصل لفترة محدودة، أو حتى نفاد الكمية، الفرصة أمام المستهلكين لاقتناء المكنسة بما تتضمنه من مجموعة من المرفقات بسعر مميز، كما أنها تهدي المشترين الأوائل الإكسسوار الجديد الذي يطرح لأول مرة في السوق الأردنية بقيمة تبلغ 100 دينار أردني، والمتمثل بإكسسوار Clean Station، الذي يعد سلة أتربة مؤتمتة بسعة 2 لتر، تسهم في الحفاظ على نظافة صندوق الغبار في المكنسة، والذي تبلغ سعته 0.8 لتر بصورة صحية، مع كفالة سنوية تصل إلى 10 سنوات على محرك العاكس الرقمي الذي تتضمنه.


ومن خلال شراء المكنسة، سيكون بإمكان المستخدمين الحصول على بيئة معيشة غاية في النظافة والصحة؛ لأدائها الفائق في تنظيف السجاد والأرضيات وقطع الأثاث من الأوساخ وبقايا الطعام والأتربة والأغبرة بأقل مجهود دون عناء، بفضل قوة الشفط الاستثنائية الهائلة التي تقدمها بمحرك Cyclone، مع تصميم خفيف الوزن بهيكل محمول باليد، والمعززة بنظام للفترة متعدد الطبقات بنسبة 99.999% والذي يعمل على احتجاز 99.999% من الغبار، وبالتالي القضاء على مسببات الحساسية.


ويشار إلى أن مكنسة Jet 60 ذات العمر التشغيلي الطويل والتخزين السهل والشحن المرن، تسمح للمستخدمين بتنظيف سجادهم وأرضياتهم وأثاثهم من كل زاوية مع فرشاة Jet Fit التي تلتقط وتشفط جزيئات الغبار، والتي يمكن تغيير اتجاه رأسها الدوار بزاوية 180 درجة، كما يمكن فصلها بضغطة زر واحدة لإزالة الغبار والأوساخ منها، وبالتالي الحفاظ على نظافتها.

 




 

 


 

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