سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تطلق خدمة الاتصال بالفيديو بلغة الإشارة

الوكيل الاخباري - حرصاً على تسهيل الحصول على خدماتها من قِبَل ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع، أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي خدمة الاتصال بالفيديو بلغة الإشارة العربية والإنجليزية عبر الموقع الإلكتروني https://www.samsung.com/levant_ar/support/sign-language/، مقدمةً إياها طيلة أيام الأسبوع من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، بالشراكة مع الشركة الدولية لأعمال خدمة التواصل (كريستل).

اضافة اعلان



ومع هذه الخطوة من سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، فإنه بإمكان زبائن الشركة والمستهلكين في الأردن ولبنان والعراقمن الصم وضعاف السمع، التمتع بهذه الخدمة ومميزاتها التي تشمل تشخيص وحل الأعطال والمشاكل المتعلقة بالأجهزة المنزلية أو الهواتف الذكية من علامة سامسونج، إلى جانب الحصول على الإرشاد لأقرب مركز صيانة أو معرض مبيعات في دولهم، فضلاً عن الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بمزايا أي من أجهزة سامسونج، وتحديد مواعيد لزيارة فنيي سامسونج لتقديم الدعم اللازم في مواقع الزبائن.







وتعبر هذه الخطوة عن الالتزام الشديد للشركة والشركة الأم، سامسونج العالمية، كشركة رائدة في التكنولوجيا والابتكار تجاه الاستثمار في التقنيات المتقدمة وضمان تكاملها مع العلم، بما يسهم في بناء المستقبل المتصل الذي يتعزز ضمنه التفاعل، كما يتم إثراء طرق العيش والعملفيه، وبالتالي خلق مجتمعات خالية من العوائق، وحياة أفضل تراعي وتلبي الحاجات الإنسانية.



وفي تعليق له على هذه الخدمة، قال رئيس قسم خدمة الزبائن لدى شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي، مؤيد قواسمة: "نفخر بهذه الخطوة التي تشير للجهود الكبيرة المبذولة لإثراء ما يتم تقديمه من خدمات يتم توجيهها لكل الفئات المجتمعية ومنها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي نسعى لتسهيل تفاصيل حياتها أيضاً،ساعين لوضع بصمة سامسونج المميزة في أساليب تقديم الخدمات ورعاية الزبائن بما يرتقي بمستوى خدمة الزبائن ويضمن حفاظ الشركة على مكانتها كنموذج في هذا المجال."



وللاستفادة من الخدمة، فإنه لن يتوجب على المستخدمين سوى النقر على خيار "ابدأ الفيديو"، وتعبئة بياناتهم التي تعامل بسرية تامة وتخضع لسياسة الخصوصية، ومن ثم بدء المحادثة مع مراعاة تفعيل خيار الميكروفون والفيديو.



ويشار إلى أن سامسونج العالمية حرصت على ابتكار العديد من الأجهزة والحلول الموجهة لخدمة الصم وضعاف السمع، كما أنها تواصل توسيع مظلة هذه الأجهزةوالحلول لما تحمله من أثر إنساني واجتماعي.

ومن أبرز ما قدمته الشركة في هذا المجال: خاصية الصوت المحيطي Ambient Sound في سماعات Galaxy Buds Pro التي تسهم بفاعلية في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع الخفيف إلى المتوسط على سماع الأصوات بشكل أفضل في بيئتهم المحيطة، وإمكانات التحكم في الصوت في جميع طرازات أجهزة تلفاز QLED وNeo QLED بما يمنح ضعاف السمع والصم القدرة على تحسين تجربتهم الصوتية وفقاً لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم، وغير ذلك الكثير مع خطط لإثراء ما تقدمه في هذا المجال.