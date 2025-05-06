الثلاثاء 2025-05-06 11:06 ص
 

"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تعلن عن إطلاق الحملة السنوية للصيانة المجانية لأجهزة التكييف المنزلي

للا
شركة سامسونج
 
الثلاثاء، 06-05-2025 10:34 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة "سامسونج إلكترونكس المشرق العربي" عن إطلاق حملة أسبوع الصيانة المجانية التي تخصصها في كل عام لأجهزة التكييف المنزلي من علامة "سامسونج"، والتي تتيح للزبائن في أنحاء المملكة الفرصة للتأكد من جاهزية أجهزتهم لأداء مثالي خلال أشهر الصيف دون أية تكاليف إضافية.اضافة اعلان


وتعبر الشركة من خلال الحملة عن حرصها على تعزيز ثقافة الفحص الدوري لأهميته في الحفاظ على كفاءة الأجهزة التشغيلية وتوفير بيئة أكثر راحة وصحة، وعلى تقديم تجربة متكاملة للزبائن تمتد لخدمات ما بعد البيع التي تتجاوز التوقعات، مكافأة للزبائن على ثقتهم الدائمة بعلامة سامسونج.

وفي إطار الحملة، ستقدم الشركة للزبائن العديد من خدمات الدعم الفني والصيانة بما يشمل خدمات فحص أجهزة التكييف، وتنظيف الفلاتر، بالإضافة لفحص مستوى الغاز وتعبئته في حال الحاجة لذلك، كل ذلك بالمجان.

ومن خلال الحملة التي تعد امتداداً لحملات سابقة مماثلة، تجدد "سامسونج إلكترونكس المشرق العربي" التزامها بوضع احتياجات الزبائن في مقدمة أولوياتها، عبر توفير حلول عملية تعكس استجابتها لهذه الاحتياجات وتجسد قدرتها على التفهم العميق لتحديات الاستخدام اليومي.

هذا وتدعو الشركة الزبائن للمبادرة بحجز موعد لإجراء الفحص والصيانة إن لزمت من خلال التواصل مع مركز خدمة الزبائن على الرقم: 065777444، أو عن طريق الواتساب على الرابط: Wa.me/962797777421

 
gnews

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أخبار الشركات "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تعلن عن إطلاق الحملة السنوية للصيانة المجانية لأجهزة التكييف المنزلي

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