"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تكشف عن جهاز العرض المحمول The Freestyle محلياً

الوكيل الاخباري - إثر الإطلاق الرسمي العالمي للجهاز، قامت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" بالكشف عنجهاز العرض المحمول The Freestyle، من خلال فعالية أقامتها واستضافت خلالها مجموعة من المؤثرين وصانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك يوم الأربعاء الموافق الثلاثين من شهر آذار الحالي.

اضافة اعلان



وكانت الفعالية قد تميزت بمفهومها وتصميمها الذي استوحي من اسمجهاز العرض المحمول The Freestyle؛حيث قدمت سامسونج للحضور خلالها الفرصة للاستمتاع بجلسة تصويرية، في أجواء مريحة وبسيطة تخللها برنامج ملئ بالأنشطة الترفيهية التي تحاكي التجربة الترفيهية التي يقدمها الجهاز.



وحرصت سامسونج خلال الفعالية على إطلاع الحضور على أهم خصائص الجهاز والتي من أبرزها تقديمه لتجربة ترفيهية جديدة كلياً، تتجاوز نطاق أجهزة العرض التقليدية؛ حيث التصميم المدمج البسيط، وكل الإمكانيات التي يمكن طلبها في جهاز عرض ذكي بحجم صغير لسهولة الحمل والنقل والتثبيت في أي مكان.

ويقوم الجهاز تلقائياً بضبط المستوى والتركيز بمجرد لمس زر الطاقة للتوصل إلى إعداد سريع وخالٍ من المتاعب، كما أنه يمنح المستخدم حرية تخصيص المحتوى والاستفادة منه في أي مكان وفي أي وقت. ويجمع جهاز العرض المحمول The Freestyle بين الصور عالية الجودة والصوت الغامر لتقديم تجربة ترفيهية كاملة تتناسب مع أنماط الحياة المختلفة.



وعلى هامش الفعالية، تمكّن الحضور من الاطلاع عن كثب على أحدث الإصدارات من سلسلة هواتف Galaxy S، متمثلة بهواتف "Galaxy S22"، و"Galaxy S22+"، و"Galaxy S22 Ultra" الاستثنائية.