تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات مراكز المال البريطانية تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي واليورو خلال جلسات التداول لهذا اليوم الخميس.

وانخفض سعر صرف الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.33 بالمئة ليصل إلى 1.3372 دولار، وفي الوقت نفسه، سجل الإسترليني تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.03 بالمئة مقابل اليورو ليبلغ 1.1518 يورو.