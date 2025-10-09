تراجع الإسترليني مقابل الدولار واليورو

وانخفض سعر صرف الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.33 بالمئة ليصل إلى 1.3372 دولار، وفي الوقت نفسه، سجل الإسترليني تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.03 بالمئة مقابل اليورو ليبلغ 1.1518 يورو.
