سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي توفر مكيفات الهواء إنفيرتر WindFree من تشكيلة 2024 في السوق الأردنية لتبريد منعش وتوفير كبير في استهلاك الطاقة

الوكيل الاخباري - مع بدء ارتفاع حرارة الصيف ومناسبات الأفراح، أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن توفير مكيفات الهواء إنفيرتر WindFree من تشكيلة عام 2024 في الأردن، لتمكين المقبلين على الزواج أو الراغبين بالانتقال إلى منازل جديدة أو بتغيير أجهزة التكييف الحالية، من تجهيز منازلهم بأحدث تقنيات "سامسونج" الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في الوقت الذي يمكنهم فيه الاستمتاع بميزات التبريد المريح المراعي للبيئة في ظل استخدامها للجيل الجديد من غاز التبريد R32 أو R410A الذي يقلل من الانبعاثات الكربونية، كل ذلك مع توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 77%.

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وتعتبر أجهزة التكييف الجديدة إضافة نوعية للموديلات السابقة؛ نظراً لكفاءتها الكبيرة ومستوى التبريد الذي تقدمه بمنتهى الهدوء دون ضجيج حتى في المنازل التي تتعرض لإضاءة الشمس العالية، فضلاً عن وظائفها العملية الفريدة، وقدرات التحكم الهائلة، إلى جانب تصميماتها الأنيقة وألوانها بالأبيض أو الأسود، التي تتناغم بشكل مثالي مع كافة الديكورات الداخلية.



ومع نظام تدفق الهواء المتطور الذي تتضمنه أجهزة تكييف إنفيرتر WindFree، والذي يوزع الهواء بسلاسة وتساوٍ على نطاق واسع عبر 23 ألف فتحة هواء صغيرة، إلى جانب استخدام ضاغط بتكنولوجيا تعزيز العاكس الرقمي، والتي تقلل من تأرجح الحرارة صعوداً أو هبوطاً، فإن الحفاظ على تبريد الغرفة ودرجة الحرارة المرغوب بها بات أسهل من أي وقت مضى، وذلك دون استهلاك المزيد من الطاقة، ودون الشعور بتيار الهواء البارد على البشرة، ما يجعل هذه الأجهزة الخيار الأفضل لأصحاب البشرة الحساسة والجافة.



وبفضل وظيفة التبريد التلقائي المدعومة بالذكاء الاصطناعي الذي تضمنته تشكيلة العام من أجهزة تكييف إنفيرتر WindFree، والذي تواصل "سامسونج" توسعها في تطبيقاته، فإنه بإمكان المستخدم الاستمتاع بأجواء مثالية تعزز من جودة حياته المنزلية، كونها تعمل على تحليل أجواء الغرفة وتحسين أوضاع التبريد بصورة تلقائية وفقاً لدرجة الحرارة المفضلة لديه، فيما يسمح وضع التبريد بلا هواء بالاستمتاع بالجو المثالي دون القلق بشأن فواتير الكهرباء، نظراً لاستهلاكه للحد الأدنى من الطاقة.



وللباحثين عن جهاز التكييف الأنسب للصحة، فإن أجهزة تكييف إنفيرتر WindFree هي الحل الأمثل؛ حيث أنها تأتي مزودة بفلتر نحاسي مضاد للبكتيريا، وبفلتر Tri-Care بطبقات ثلاثية عالية الكثافة، يعمل على تنظيف وتنقية الهواء في الغرفة من البكتيريا والفيروسات والغبار والأدخنة الملتصقة بالهواء والمسببة للحساسية، فضلاً عن ميزة التنظيف التلقائي بالاعتماد على وظيفة غسل الجهاز بسهولة من الداخل، والتي تزيل 95% من الأوساخ والكائنات الحية الدقيقة بتقنية تجميد المبادل الحراري وتذويب الجليد مع القضاء على الرطوبة، وهو ما يعزز من الحماية للجهاز التنفسي.



ويرتقي جهاز التكييف إنفيرتر WindFree بالتحكم والراحة إلى مستويات أكثر تقدماً؛ حيث إمكانية ضبط درجة الحرارة عن بعد، في أي وقت ومن أي مكان، مع تطبيق SmartThings على الهواتف والأجهزة الذكية، أو من خلال مساعدات الصوت Bixby من سامسونج، أو أليكسا من جوجل، والتي تقترح بدورها على المستخدم أفضل الإعدادات، هذا فضلاً عن إمكانية ضبط الحرارة التلقائي، وذلك بمجرد الوصول للمنزل من خلال ميزة تحديد الموقع الجغرافي في تطبيق SmartThings والتي تقوم بتتبع الحركة وبدء التشغيل بناء على إعدادات مسبقة.



ويمكن للراغبين باقتناء أجهزة التكييف إنفيرتر WindFree الجديدة، المبادرة بطلبها عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore على الرابط: مكيف انفيرتر WindFree™ أسود مع إمكانية شبكه بالإنترنت، 2 طن | سامسونج المشرق العربي (samsung.com)، أو من خلال زيارة أي من معارض الشركة ومعارض وكلائها وموزعيها المنتشرة في أنحاء المملكة، والاستمتاع بتبريد فعال وتحكم ذكي، إلى جانب توفير الطاقة والمال، خاصة مع إمكانية الاستفادة من كفالة الـ10 أعوام على الضاغط بتقنية العاكس الرقمي، والضمان الإضافي الاختياري لمدة عام وخدمة التوصيل والتركيب المجاني، إلى جانب إمكانية التقسيط، فضلاً عن المكافآت مع نقاط سامسونج.

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