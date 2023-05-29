الإثنين 29-05-2023
الوكيل الاخباري

أمانة عمّان: لا ملاحظات غير اعتيادية خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

بلدية الأزرق تتعامل مع اخلاء 10 حالات ومداهمات السيول- فيديو

بلدية الجيزة: استمرار اغلاق نفق جسر الباسلية بسبب الأمطار

المفرق: وفاة شخص وإصابة آخر جراء حادث سير

فيديو - مياه السيول تجرف عدد من المركبات في الزرقاء

وفاة عامل وافد 19 عاماً بصعقة كهربائية في العقبة

استقرار أسعار الذهب في الأردن الاثنين

تكسر زجاج مركبات بسبب كثافة تساقط البرد في المملكة اليوم - فيديو وصور

اخلاء 7 عائلات بعد مداهمة السيول لسكنهم في الجيزة

الأسمدة والألبسة تتصدر سلم الصادرات الوطنية

الإثنين، 29-05-2023 09:38 ص

سامسونج إلكترونيكس تستعد لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة في نموذج بيت سامسونج الذكي الذي تقيمه في دبي

WhatsApp Image 2023-05-29 at 9.22.57 AM


الوكيل الإخباري - تستعد سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي لإقامة نموذج بيت سامسونج الذكي في Nikki Beach دبي، وذلك في التاسع والعشرين من شهر مايو الحالي، لتقدم للزوار ضمنه تجربة واقعية لاستخدام أهم أجهزة الترفيه المنزلي الرقمية من علامة "سامسونج".اضافة اعلان


وضمن هذه الفعالية، سيتمكن الزوار من الاستماع بعيش الترفيه الغامر والمتكامل من خلال مجموعة واسعة من الابتكارات والمنتجات والحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة التي سترفد الشركة بيت منزل سامسونج الذكي بها، كما ستقدم لهم العديد من الفعاليات التعريفية.
وستجمع هذه الفعالية التي تؤكد على التزام سامسونج بتطوير وابتكار الأجهزة والتقنيات الذكية لتلبية احتياجات المستهلكين في المنطقة على تنوعها وبما يغطي احتياجاتهم الترفيهية، العديد من التقنيين والمهتمين بتقنيات المنزل الذكي للتفاعل وتبادل الأفكار والاطلاع على كل ما هو جديد مما تقدمه سامسونج، واستكشاف أحدث التقنيات والمنتجات الذكية التي تعزز التجربة المنزلية وتحقق راحة ورفاهية المستخدمين في المنطقة.

هذا وتدعو الشركة زبائنها والمهتمين لزيارة بيت سامسونج الذكي ولأن يكونوا معها في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دبي في يوم الافتتاح المقرر.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Jo Academy Logo

"جو أكاديمي" تكسر فوبيا الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة "التوجيهي"

WhatsApp Image 2023-05-28 at 2.30.13 PM

بنك الإسكان يشارك في مبادرة البنك المركزي الأردني لتوعية وتثقيف طلبة الجامعات مالياً

PHOTO-2023-04-18-18-10-10

كابيتال بنك يحصد جائزتين مرموقتين "البنك الأكثر ابتكاراً في الأردن" و " أفضل بنك في الأردن " من مجلة CFI.co العالمية"

AMMRZ_Lobby_2075

فندق الريتز – كارلتون عمّان يحتفي بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق عملياته ونجاحاتها

WhatsApp Image 2023-05-28 at 12.12.43 PM

بنك الأردن يطلق منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية للشركات BoJ Business Banking

WhatsApp Image 2023-05-28 at 9.50.47 AM

دار الدواء تحصل على ترخيص مقرها الإقليمي في السعودية

أخبار متعلقة
LOGO

استغل الأجواء واحجز رحلاتك مع عروض تذاكر الطيران من الابتسامة للسياحة والسفر

WhatsApp Image 2023-05-09 at 10.12.50 AM

"سامسونج إلكترونكس المشرق العربي" تطلق حملتها الصيفية على الأجهزة المنزلية الرقمية وأجهزة التلفاز الذكية بخصومات مميزة