سامسونج إلكترونيكس تستعد لتقديم تجربة ترفيهية متكاملة في نموذج بيت سامسونج الذكي الذي تقيمه في دبي

الوكيل الإخباري -

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تستعد سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي لإقامة نموذج بيت سامسونج الذكي في Nikki Beach دبي، وذلك في التاسع والعشرين من شهر مايو الحالي، لتقدم للزوار ضمنه تجربة واقعية لاستخدام أهم أجهزة الترفيه المنزلي الرقمية من علامة "سامسونج".وضمن هذه الفعالية، سيتمكن الزوار من الاستماع بعيش الترفيه الغامر والمتكامل من خلال مجموعة واسعة من الابتكارات والمنتجات والحلول الذكية والتكنولوجيات الحديثة التي سترفد الشركة بيت منزل سامسونج الذكي بها، كما ستقدم لهم العديد من الفعاليات التعريفية.وستجمع هذه الفعالية التي تؤكد على التزام سامسونج بتطوير وابتكار الأجهزة والتقنيات الذكية لتلبية احتياجات المستهلكين في المنطقة على تنوعها وبما يغطي احتياجاتهم الترفيهية، العديد من التقنيين والمهتمين بتقنيات المنزل الذكي للتفاعل وتبادل الأفكار والاطلاع على كل ما هو جديد مما تقدمه سامسونج، واستكشاف أحدث التقنيات والمنتجات الذكية التي تعزز التجربة المنزلية وتحقق راحة ورفاهية المستخدمين في المنطقة.هذا وتدعو الشركة زبائنها والمهتمين لزيارة بيت سامسونج الذكي ولأن يكونوا معها في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت دبي في يوم الافتتاح المقرر.