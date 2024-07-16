سامسونج إلكترونيكس تطلق حملة الطلب المسبق على هواتف Galaxy Z القابلة للطّي من تشكيلة العام 2024 في الأردن مع مجموعة من الهدايا والخصومات على الملحقات للمشترين الأوائل

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي عن انطلاق حملة الطلب المسبق على هواتف سلسلة Galaxy Z الجديدة القابلة للطي، متضمنة كل من الهاتفين الجديدين كلياً، هاتف Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6، الذين تم الكشف عنهما خلال فعالية Galaxy Unpacked التي أقيمت مؤخراً في باريس.ومن خلال الحملة التي تستمر حتى 31 تموز الجاري، تتيح الشركة الفرصة أمام عشاق سلسلة Galaxy Z ليكونوا أول من يقتني إصداراتها الجديدة المدعومة بتقنيات ومزايا الذكاء الاصطناعي عن طريق متجر سامسونج الإلكتروني eStore على الرابط: www.samsung.com/levant_ar، وتمكينهم من التمتع بالتصميم الأنيق والأصغر حجماً مع الكاميرا الاحترافية الجاهزة لالتقاط الصور فائقة الدقة للتعبير عن الذات بسلاسة وإبداعية في هاتف Galaxy Z Flip6، وبالقدرات الأقوى من أي وقت مضى مع شاشة نحيفة وفعالة للغاية في هاتف Galaxy Z Fold6، إلى جانب الاستفادة من باقة من الهدايا المميزة والحصرية لدى حجز وشراء أي من الهاتفين.وتعد سلسلة Galaxy Z الجديدة بما فيها هاتفي Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6 السلسة الأكثر تكاملاً من هواتف سامسونج على الإطلاق، إذ تمتاز بتحسين تجربة المستخدم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أنها تطلق العنان لتجارب الهاتف الذكي المثالية التي توفر أفاقاً جديدة من الإنتاجية والإبداع اللامحدود والتواصل الخالي من العوائق.وتقدّم الشركة لمن يبادر بطلب وحجز هاتف Galaxy Z Fold6 عبر المتجر الإلكتروني خصماً بنسبة 50% على على مجموعة مختارة من الإكسسوارت، وقسيمة إلكترونية بقيمة 70 ديناراً، مع 6 أضعاف نقاط المكافآت الحالية الخاصة به لدى الشركة، معززة بـ25% ضعف النقاط، والتي يمكن الاستفادة منها واستبدالها من خلال المتجر الإلكتروني، هذا فضلاً عن ضمان Samsung Care+ لمدة عامين، مع خصم على إصلاح الشاشة لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى توفير 10% على ساعة Galaxy Watch وسماعة Galaxy Buds، الأمر الذي يضاف إليه التوصيل المجاني وإمكانية التقسيط.أما أولئك الراغبين بطلب وشراء هاتف Galaxy Z Flip6، فسيحظون بخصم 50% على مجموعة مختارة من الإكسسوارت، وبقسيمة إلكترونية بقيمة 70% مع 6 أضعاف نقاط المكافآت الحالية الخاصة بكل منهم لدى الشركة، معززة بـ25% ضعف النقاط، والتي يمكن الاستفادة منها واستبدالها من خلال المتجر الإلكتروني، فضلاً عن ضمان Samsung Care+ لمدة عامين، مع خصم إصلاح الشاشة لمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى توفير 10% على ساعة Galaxy Watch وسماعة Galaxy Buds، مع توصيل مجاني وإمكانية التقسيط أيضاً.هذا وسيتمتع كل من يرغب بشراء الهاتفين معًا، Galaxy Z Fold6 و Galaxy Z Flip6، بفرصة الحصول على على مختلف المزايا والخصومات المقدمة لمشتري أي من الهاتفين، لكن مع قسيمة إلكترونية بقيمة تصل لغاية 70 ديناراً.ويمتاز هاتف Galaxy Z Flip6 بتصميم مميز تم تحديثه عن الإصدارات السابقة بإضافة شاشة جديدة FlexWindow، التي توفر خلفيات إبداعية وأخرى واقعية، بالإضافة إلى توفير ميزة الوصول السريع إلى مجموعة متنوعة من المعلومات مثل الطقس والتقويم دون حتى فتح الجهاز، عدا عن الارتقاء إلى مستوى جديد من الإبداع في التصوير بفضل ميزة التصوير الفوتوغرافي الرائدة المحدثة المدعومة بمحرك برو فيجوال.وبالانتقال إلى هاتف Galaxy Z Fold6 المبتكر الذي صمم لتعزيز الإنتاجية من خلال الشاشة الكبيرة المحسّنة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والمدعومة بالأداء القوي مجتمعًا مع إمكانيات S Pen الشهيرة، فقد تم رفع مستوى التواصل والإبداع والألعاب فيه بواسطة Galaxy AI إلى أعلى المستويات للارتقاء بأسلوب العمل والتعلم واللعب. ويقدم الهاتف تصميمًا مثاليًا متماثل البنية بفضل الحافة المستقيمة الجديدة. وقد تم ترقية المعالج إلى الجيل الثالث من أحدث معالج 8 Qualcomm Snapdragon.