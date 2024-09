سامسونج تُبرز قوة الذكاء الاصطناعي في بناء مستقبل متصل للجميع في معرض IFA 2024

09:08 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المنصة في معرض "IFA" اليوم للاحتفاء بمرور قرن من الابتكار، وقدمت رؤية جريئة تحت شعار "الذكاء الاصطناعي للجميع"، حيث جسدت التزامها الراسخ بتوفير هذه التقنية الثورية لجميع الناس حول العالم.





ولتعزيز رؤية "الذكاء الاصطناعي للجميع"، تضمن المؤتمر فصلين رئيسيين: "الذكاء الاصطناعي يلتقي بالعالم" و"الذكاء الاصطناعي يلتقي بك". وخلال هذين الفصلين، استعرض متحدثون من مختلف أقسام الشركة وشركائها الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة حياة المستخدمين. كما سلطوا الضوء على كيفية تزويد الأفراد بالأدوات اللازمة لإثراء تجاربهم اليومية، ما يمهد الطريق لمستقبل متصل وأكثر تفاعلاً.



وقال بنجامين براون، الرئيس التنفيذي للتسويق في سامسونج أوروبا: "منذ العرض الذي قدمناه في "IFA" العام الماضي، شهدت المناقشات حول الذكاء الاصطناعي ودوره في حياتنا تطوراً ملحوظاً. نفخر في سامسونج بتبسيط الذكاء الاصطناعي وجعله أكثر سهولة، ونسعى لإظهار كيف يمكن لهذه التكنولوجيا أن تسهل حياتنا بدلاً من تعقيدها. كما نؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة متعددة، تلبي احتياجات الأفراد وتتجاوز توقعاتهم. إن منتجاتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي تمنح الناس مزيداً من الوقت للتركيز على الأمور الهامة حقاً."

الذكاء الاصطناعي للجميع



يشمل برنامج "الذكاء الاصطناعي للجميع" من سامسونج مجموعة متنوعة من المنتجات المدعومة بهذه التقنية، بدءاً من الأجهزة المحمولة والأجهزة المنزلية وحتى أنظمة الترفيه المنزلي. وبحلول نهاية عام 2024، تتوقع سامسونج أن يصل عدد الأجهزة المزودة بتقنية Galaxy AI إلى 200 مليون جهاز في أيدي المستخدمين. وتدرك سامسونج تماماً أن ميزات الذكاء الاصطناعي يجب أن تتكيف مع أسلوب حياة المستهلكين، مع الأخذ بعين الاعتبار دعم احتياجات الكوكب.



ومن أبرز ملامح هذا المفهوم هو النظام المتوسع "SmartThings" الذي يربط أكثر من 500 مليون جهاز، ما يوفر تحكماً سلساً عن بُعد لجميع منتجات سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويمكن للمستخدمين من خلال هذا النظام تشغيل أو إيقاف التدفئة، وإدارة جميع الأجهزة في منازلهم عن قُرب وعن بُعد، والتحكّم بتلفزيونات سامسونج بسهولة.



وأصبحت الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي للتحكم في العالم من حولنا أسهل من أي وقت مضى، حيث منحت منتجات سامسونج الذكية مستخدميها هذه القوة، ما مكّنهم من الاستمتاع بحياتهم اليومية بطريقة مريحة وفعالة. وسواء كان هدفهم عيش حياة أكثر استدامة، أو كانوا يرغبون في توسيع آفاق إبداعهم، أو التواصل بعمق مع أحبائهم، فإن هذه التكنولوجيا تفتح أمامهم آفاقاً جديدة لتحقيق ما يتطلعون إليه.



ومع ذلك، أفاد 15% فقط من الأشخاص بأن لديهم فهماً كاملاً لكيفية دمج الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، بينما يسعى 66% منهم إلى إيجاد طرق لتوفير المزيد من الوقت. ويبرز هذا فرصة واضحة لشركة سامسونج ومنتجاتها الذكية لتقديم قيمة حقيقية للناس، ويؤكد على أهمية رؤية "الذكاء الاصطناعي للجميع".

وسيتم إطلاق أحدث ترقية لنظام التشغيل "One UI 6.1.1" عقب انتهاء معرض "IFA"، ما سيتيح لمستخدمي "Galaxy S24" و"ZFold5" و"Z Flip5" الاستفادة من ميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة المتوفرة في "Galaxy Z Fold6" و"Z Flip6". وتشمل هذه الميزات الرائدة ميزة الترجمة الحية "Live Translate" وميزة "Circle To Search" للبحث.



كما سيشمل إصدار One UI 6.1.1 أيضاً مجموعة من التطبيقات الجديدة تماماً التي تفتح آفاقاً جديدة للإبداع والتواصل. ومن بين هذه التطبيقات، نجد "Sketch to Image"، الذي يمكّن المستخدمين من تجسيد أفكارهم من خلال تحويل رسومات بسيطة إلى صور مذهلة، و"Portrait Studio" الذي يقدم تجربة فريدة تعزز الإبداع، حيث يساعد المستخدمين في إنشاء صور رمزية مخصصة تعكس شخصياتهم لاستخدامها عبر الإنترنت.



الذكاء الاصطناعي يلتقي بك



تؤمن سامسونج بأن الذكاء الاصطناعي يجب أن يعزز الحياة اليومية من خلال المستخدمين من تخصيص تجاربهم الترفيهية. وخلال معرض "IFA 2024"، أطلقت الشركة أجهزة العرض "Premiere 7" و"9 Premiere"، بالإضافة إلى "Galaxy Book5 Pro 360" و"Galaxy Book4 Edge" مقاس 15 بوصة. وتم تصميم جميع هذه الأجهزة لمساعدة المستخدمين على التركيز على الأمور الهامة فعلاً.



وتوفر أجهزة العرض "Premiere 7" و"9 Premiere" تقنية الليزر المتطورة للترفيه المنزلي، ما يضمن دقة 4K استثنائية وتجربة سمعية غامرة على شاشات تصل إلى 130 بوصة. وتتضمن هذه الأجهزة تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل خاصية "Upscaling" التي تعزز المحتوى إلى جودة 4K، و"Vision Booster" الذي يضبط السطوع والتباين للحصول على تجربة عرض مثالية في مختلف ظروف الإضاءة. وتم تصميم هذه الأجهزة لتحويل مساحات المعيشة إلى دور سينما منزلية متميزة، ما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية تجمع بين أحدث التقنيات والراحة المطلقة.



ويجمع جهاز "Galaxy Book5 Pro 360"، بالتعاون مع شركة "Intel"، بين قوة معالج "Intel® Core Ultra" الجديد وريادة سامسونج في مجال الهواتف المحمولة، ما يفتح آفاقاً جديدة لتجارب الذكاء الاصطناعي عبر الأجهزة. ويتميز هذا الجهاز بتقديم إنتاجية مخصصة واتصال سلس، ما يجعل العمل أكثر فعالية. وبفضل عمر البطارية الذي يدوم طوال اليوم، يمكن للمستخدمين إنجاز مهامهم بكفاءة عالية. كما تضمن الرسومات والشاشات المحسنة تجربة ترفيهية متميزة.



وتم تصميم جهاز "Galaxy Book4 Edge" مقاس 15 بوصة، بالتعاون مع شركة "Qualcomm"، ليكون فائق النحافة ومدعوماً بمعالج "Snapdragon® X Plus"، ما يضمن أداءً استثنائياً وعمر بطارية طويل. ويجمع هذا الجهاز بين تقنية "NPU" المتقدمة لإمكانيات الذكاء الاصطناعي العالية وميزات "Copilot+ PC" و"Galaxy AI". وبفضل شاشته النابضة بالحياة مقاس 15 بوصة، يعزز هذا الجهاز المحمول الإبداع والاتصال، ويوفر تجربة غامرة تلبي احتياجات العصر الحديث.



كما تم عرض أحدث الابتكارات في أجهزة تلفزيون سامسونج على المسرح خلال معرض "IFA". فمنذ عام 2015، لعب نظام "Tizen OS" دوراً محورياً في تشغيل مئات الملايين من أجهزة التلفزيون الذكية، ما أحدث ثورة في تجربة مشاهدة التلفزيون. وستحصل أجهزة تلفزيون "Samsung AI" لعام 2024 ترقيات نظام التشغيل "Tizen" لمدة سبع سنوات، مع مراعاة مواصفات الأجهزة. ويضمن هذا للمستخدمين الاستمتاع بأحدث الابتكارات والاتصال المحسن عبر جميع أجهزة سامسونج الخاصة بهم.

وتوفر شاشات "Neo QLED 8K AI" من سامسونج تجربة مشاهدة استثنائية بفضل معالجات "NQ 8 AI Gen 3" المدمجة. وتتميز هذه المعالجات بـ 512 شبكة عصبية، وهو ما يعادل ثمانية أضعاف ما كان متاحاً سابقاً. وعندما تقترن بقوة الذكاء الاصطناعي، تتيح هذه التقنية تقديم تجربة سمعية وبصرية مخصصة وعالية الجودة. وتعمل هذه التقنية على تعزيز المحتوى المعروض، لتقدم للمستخدمين الصورة الأكثر وضوحاً وسلاسة على الإطلاق.



كما تم الاحتفال بأحدث التطورات في جهاز "The Frame" و"Art Store" خلال معرض "IFA"، حيث تم الإعلان عن عدة شراكات جديدة. وإلى جانب التعاون مع بيت التصميم الفنلندي "Marimekko" والفنان "جان ميشيل باسكيات"، قدمت سامسونج مجموعة حصرية تضم 12 تحفة فنية من إبداع الفنان السريالي البلجيكي "رينيه ماغريت". وتتيح هذه الشراكات للمستخدمين إضفاء لمسة فنية فريدة على منازلهم، مما يضيف سحراً خاصاً إلى محيطهم اليومي.



كما أعلنت سامسونج أيضاً عن إطلاق "Samsung Music Frame" الجديد بالتعاون مع فيلم "Wicked" من "Universal Pictures". وتم إطلاق مكبر الصوت اللاسلكي "Music Frame" في وقت سابق من هذا العام، مقدماً جودة صوت فائقة وغنية وعالية الوضوح. وبفضل مكبرات الصوت المدمجة وتقنية "Dolby Atmos" الذكية، يتكيف "Music Frame" بذكاء مع الصوتيات المحيطة، ما يضفي حيوية على كل نغمة. ويأتي إطار Wicked Music Frame المحدود مع صورتين فنيتين للفيلم وصورة حصرية رائعة للشخصيتين "Glinda" و"Elphaba"، متوفرة فقط ضمن هذا الإصدار المحدود. كما يتضمن توقيع الشخصيات وشهادة الأصالة، ما يجعل هذا الإطار إضافة مميزة لعشاق الموسيقى والفن.



وتعمل سامسونج على تبسيط تجارب المستخدم من خلال أجهزتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي"Bespoke AI appliances" ، والتي توفر الآن تحكماً صوتياً معززاً بفضل ترقيات "Bixby". ويتمتع "Bixby" المحسّن بقدرة على فهم الأوامر المتعددة في جملة واحدة، كما يمكنه تذكر السياق السابق لتنفيذ الأوامر المتتابعة، مما يتيح له تقديم استجابات مخصصة وإجابات دقيقة على الأسئلة المتعلقة بالمنتجات، كما يتيح للمستخدمين التعبير عن احتياجاتهم بشكل طبيعي وسهل، ما يجعل تجربة التفاعل أكثر سلاسة من أي وقت مضى.



كما توفر سامسونج أيضاً مزايا تحكم وإمكانية وصول محسنة للمستخدمين. على سبيل المثال، قامت الشركة بتطوير وتطبيق ميزة "Auto Open Door" في بعض طرازات الغسالات والثلاجات، ما يتيح للمستخدمين فتح الأبواب بلمسة خفيفة. ويمكّن التحديث الأخير الأفراد من فتح باب الثلاجة بمجرد قول "افتح باب الثلاجة"، دون الحاجة إلى أوامر الاستيقاظ مثل "Hi Bixby".



الذكاء الاصطناعي يلتقي بالعالم



وتؤمن سامسونج بأن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة إيجابية، وله دور محوري في تمكيننا من العناية بشكل أفضل بكوكبنا وببعضنا البعض، وتواصل التزامها بمهمة تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، حيث تعمل 93% من عمليات وحدة أعمال "DX" لديها على مصادر الطاقة المتجددة.



كما تواصل سامسونج إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة ضمن مجموعة منتجاتها، مع التزام قوي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا الهدف. وسواء كان ذلك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في الأجهزة مثل الثلاجات والغسالات، أو من خلال استغلال إمكانيات نظام "SmartThings"، تسعى سامسونج لتوفير المزيد من الطاقة وتعزيز الاستدامة.



وتم تصميم ثلاجات سامسونج المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي "AI Hybrid refrigerators" مع التركيز على توفير الطاقة. ومن خلال الجمع بين مصدرين للطاقة، الضاغط وتقنية التبريد "Peltier "، تتمكن الثلاجة من الاستجابة بذكاء عند استخدام طاقة أكبر من المعتاد. فعلى سبيل المثال، إذا تُرك باب الثلاجة مفتوحاً لفترة طويلة، تعمل تقنية "Peltier" كمصدر تبريد إضافي، ما يعزز كفاءة الطاقة بشكل عام.



وكشفت سامسونج على خشبة المسرح خلال معرض "IFA" عن إطلاق مجموعة الغسيل "Bespoke AI Laundry Combo™" في جميع أنحاء أوروبا. وتتميز هذه المجموعة التي تتكون من الغسالة والمجفف بتصميم موفر للمساحة، حيث تنهي دورة الغسيل والتجفيف في عملية واحدة. ولا تلبي دورة الغسيل الحد الأدنى لمتطلبات كفاءة الطاقة الخاصة بتصنيف الدرجة A فحسب، بل تتجاوزها بنسبة تصل إلى 20%، بينما تحقق دورة الغسيل والتجفيف المجتمعة أيضاً تصنيف الدرجة A. ويتم تحقيق هذا الأداء المذهل بفضل تقنية التجفيف بالمضخة الحرارية المتقدمة، التي تجفف الملابس بسرعة ولطف وكفاءة في درجات الحرارة المنخفضة.

ويبقى نظام "SmartThings" في صميم قدرة سامسونج على الريادة في مجال كفاءة الطاقة، حيث يمكنه إجراء تغييرات صغيرة تحدث فرقاً كبيراً. ويتيح وضع "AI Energy" في "SmartThings Energy" تقليل استهلاك الطاقة للغسالات بنسبة تصل إلى 70%. ومع وضع "SmartThings Away"، لا داعي للقلق بشأن نسيان إطفاء الأضواء أو التلفاز عند الخروج، حيث تستشعر أجهزة الاستشعار في الأجهزة المختلفة غياب الأشخاص في الغرفة، وتقوم تلقائياً بإيقاف تشغيل الأنظمة، مما يسهم في توفير الطاقة.



كما يمكن لأجهزة "Bespoke AI" الذكية أن تسهم في تقليل تكاليف الطاقة من خلال خاصيتي "Optimal Scheduling" للجدولة و"Optimal Charging" للشحن. وتعمل هذه الميزات على تأخير بدء دورة الغسيل والشحن لتجنب ساعات الذروة، ما يساعد على خفض تكاليف الطاقة عند دمجها مع التعرفة الذكية لوقت الاستخدام.



لمزيد من المعلومات حول المنتجات المذكورة في هذا البيان الصحفي، يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج الشرق الأوسط. وسيكون معرض سامسونج في معرض IFA متوفراً من 6 إلى 10 أيلول في City Cube ببرلين.