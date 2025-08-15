سعر الغاز يهبط لأدنى مستوى في 2025 بأوروبا

11:00 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742416 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أدنى مستوى لها تقريباً خلال العام الجاري، ترقباً لقمة تاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تهدف إلى إنهاء حرب تسببت في انهيار تدفقات الوقود من الموردة الأكبر للقارة في وقت من الأوقات. اضافة اعلان





وهبطت العقود المستقبلية للغاز في أمستردام بنحو 10 بالمئة منذ بداية الشهر، لتلامس أدنى مستوى لها منذ أيار اليوم الجمعة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



وقبيل انعقاد القمة يوم الجمعة، تراجعت العقود الآجلة الهولندية لأقرب شهر -المؤشر القياسي لأسعار الغاز في أوروبا- بنسبة 1.4 بالمئة لتسجّل 31.70 يورو في الساعة .

