سعر الغاز يهبط لأدنى مستوى في 2025 بأوروبا

وهبطت العقود المستقبلية للغاز في أمستردام بنحو 10 بالمئة منذ بداية الشهر، لتلامس أدنى مستوى لها منذ أيار اليوم الجمعة، وفقا لموقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وقبيل انعقاد القمة يوم الجمعة، تراجعت العقود الآجلة الهولندية لأقرب شهر -المؤشر القياسي لأسعار الغاز في أوروبا- بنسبة 1.4 بالمئة لتسجّل 31.70 يورو في الساعة .
