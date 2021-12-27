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الإثنين، 27-12-2021 12:11 م

سامسونج تتعاون مع نيتفليكس لتقديم أسلوب مبدع وتكنولوجيا مبتكرة للموسم الثاني من إميلي في باريس

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الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن أحدث تطور في شراكتها المستمرة مع عملاق البث الترفيهي "نيتفليكس"، لتكشف من خلاله عن إصدار الموسم الثاني من مسلسلها الناجح "إميلي في باريس" الذي أنتجته إستوديوهات "إم تي في إنترتينمنت".

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ومن خلال تعاونها لعرض هذا العمل المرشح لجائزة إيمي، والذي يبرز الأسلوب الباريسي الشهير للقرن الحادي والعشرين، تعرض سامسونج التكنولوجيا العالمية المتميزة لمحبي هذا المسلسل.


وكان الموسم الأول للعمل قد سلط الأضواء على المكان الجميل والشخصيات الباريسية الأساسية، وقدّم للمشاهدين نظرة ثاقبة حول الأسلوب والثقافة الفرنسيين، ليكون ذلك من أهم العوامل لنجاح العمل.

 

وأمكن ترسيخ هذا الإحساس من قبل فريق الممثلين العالميين، بما في ذلك شخصية سيلفي غراتوالشهيرة. وتلعب دور سيلفي، "سفيرة سامسونج"، فلبين لوروا بوليو، وتجسد دور رئيسةإميلي، بصفتها رئيس قسم التسويق في وكالة التسويق الفاخرة "سافوار".

 

وتجسد شخصية سيلفي السلطة الأنيقة الحقيقية، والناجحة والقوية في وظيفتها، حيث تصدر الأوامر للآخرين، وتتمتع بأناقة بلا تكلف، وأصبحت إحدى أكثر الشخصيات المحبوبة على نطاق واسع في هذا العمل.

 

وفي الموسم الثاني، وللتأكد من محافظتها على صدارة حياتها الشخصية والمهنية، اختارت سيلفي هاتف سامسونج جالاكسي Z Flip 5G الأنيق والرائع،لتبقى على أهبة الاستعداد.


لكن لن تكون سيلفي المستفيدة الوحيدة من الأسلوب الساحر لجهاز جالاكسيZ Flip 5G. ومع إطلاق الموسم الثاني، ستقدم سامسونج و "نيتفليكس" أسلوبًا مبدعًا وتقنية مبتكرة لمحبي "إميليفي باريس" من خلال حملة متكاملة،تضم إعلانات تقليدية ومحتوى اجتماعياً ومؤثرات وفلتر "تيك توك" الذي يوفر طريقة جديدة للجماهير للاستمتاع بالعرض، من خلال عدسة جالاكسيZ Flip 5Gالمتميزة.

وسيسمح الفلتر للمعجبين بتحويل النصليصبح المستخدم الشخصية الرئيسية في الملصق الرسوميالذي يستخدمه لهذا العمل. وعند فتح الهاتف المذهل أمام المستخدم،يمكنه أن يكون في مقدمة أو خلف برج إيفل الشهير. ويمكن لمستخدمي تطبيق "تيك توك" تجربة تأثير "قلب النص" على المنصة اعتبارًا من 28 ديسمبر.


وقال بنيامين براون، كبير مسؤولي التسويق بشركة سامسونج في أوروبا: "إننا في سامسونج نحتل دائماً طليعة الإبداع والابتكار،ونعرب عن سعادتنا للشراكة مع "نيتفليكس" في الموسم الثاني لواحد من أكبر أعمالها "إميلي في باريس"، ورؤية سيلفي تستخدم جهاز جالاكسيZ Flip 5G الاستثنائي الذي يناسب شخصيتها تمامًا. ونتطلع في الوقت ذاته إلى تطوير هذه الشراكة،والارتقاء بها إلى مستويات أعلى وأعمق في المستقبل".

 

وتم تطوير أحدث مجموعة من المنتجات المتميزة من سامسونج لدفع حدود الابتكار لمحبي "إميلي في باريس"، لعرض قدرة العلامة على الجمع بين الأسلوب والابتكار الرائد والحرفية. تتضمن بعض منتجات سامسونج ما يلي:


جالاكسي Z Flip 5G: هاتف فاخر ومبتكر قابل للطي، تم تطويره ليناسب الأشخاص ذوي المهام المتعددةممن يرغبون في التنقل بسهولة بين التقاط صور سيلفي مثالية، وإرسال مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني، أو متابعة آخر الحلقات من الأعمال الفنية التي يتابعونها في أثناء التجوال.


ساعة جالاكسي Watch3: هي ساعة قابلة للارتداء،وتمتاز بمواصفاتها العصرية والعملية،لتمكّن مستخدمها من تتبع جميع القياسات الصحية وهي على معصمه، ما يحوّل مسيرته اليومية إلى منصة مبهرة.


"ذا سيريف" The Serif: تلفزيون فريد من نوعه يمزج بين التصميم المبدع والصورة المذهلة لتحويل كل عرض أو فيلم إلى تجربة مشاهدة مثالية، كما لو كنت تتجول بنفسك في متحف أورسيه.


"سيرو" Sero: يعدّ هذا الجهاز التلفزيوني الثوري أول تصميم في العالم يتيح لك التنقل بسلاسة بين المحتوى الأفقي والرأسي، حتى تتمكن من مشاهدة محتوى Netflix"نيتفليكس" والمحتوى الاجتماعي على الأجهزة المحمولة بسهولة.


The Bespoke Cube: هو حل للثلاجة المدمجة ومتعددة الوظائف،حيث يمكن وضعها بسهولة في أي مكان في المنزل، مع الحفاظ على كل ما تريدهطازجًا لفترة أطول.


مجمّد الثلاجة المصمم حسب الطلب: حل نموذجي مميز للثلاجة يسمح لك تخصيص المواصفات والتكنولوجيا المبتكرة في منزلك.


سيكون الموسم الثاني من "إميلي في باريس" متاحًا للمشاهدة على "نيتفليكس"، يدءاً من 22 ديسمبر الجاري.

 




 

 


 

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