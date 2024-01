سامسونج تُثري عصر الشاشات المدعمة بالذكاء الاصطناعي عبر إطلاق تشكيلة 2024 من Neo QLED وMICRO LED وOLED وLifestyle

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات النقاب عن أحدث تشكيلة من شاشات QLED وMICRO LED وOLED وLifestyle، وذلك بالتزامن مع معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة CES 2024، في خطوة من شأنها بدء حقبة جديدة من الشاشات المدعمة بالذكاء الاصطناعي، بفضل تزويدها بالجيل التالي من المعالجات بتقنية الذكاء الاصطناعي، الذي سيعيد صياغة مفهوم قدرات العرض الذكيّة. وإلى جانب جودة الصوت والصورة المحسّنة؛ توفّر التشكيلة الجديدة للمستهلكين ميّزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وبأمان معزّز بواسطة Samsung Knox، بهدف تمكين أساليب وأنماط الحياة المخصّصة.وأكّد إس دبليو يونج، الرئيس ورئيس قسم أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات؛ أنّه في عصر الاتصال الفائق لا ينصبّ التركيز على توفير تجارب بصرية عالية الجودة فحسب، بل لا بدّ من أن يكون للشاشات دور في إثراء حياتنا بما يتجاوز مجرّد ما هو معرض على الشاشة. وقال: "تم تصميم شاشات سامسونج "AI Screens" والتي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي الموجودة على الجهاز، لتكون بمثابة العنصر المركزي في منازل المستخدمين. وتهدف هذه الشاشات إلى ربط جميع الأجهزة المتوافقة، مما يتيح للمستخدمين تبني أسلوب حياة أكثر تنوعًا ومرونة".ضاعف أداء الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصورة في شاشة Neo QLED 8Kتوفر أحدث أجهزة تلفزيون Neo QLED 8K و4K من سامسونج الحزمة الكاملة، بما في ذلك جودة الصورة النابضة بالحياة وتقنية الصوت المتميزة ومجموعة غنية من التطبيقات والخدمات. ويأتي طراز 2024 من شاشة Neo QLED 8K، مع أحدث معالج تلفزيون من سامسونج وأكثرها ابتكارًا حتى الآن NQ8 AI Gen3، والذي يحتوي على وحدة معالجة عصبية (NPU) أسرع بمرتين من سابقتها. كما زاد عدد الشبكات العصبية ثمانية أضعاف من 64 إلى 512، مما يسمح بعرض كل شيء على الشاشة بتفاصيل واضحة. وبفضل هذا المعالج المتقدم، تم تجهيز تشكيلة 2024 بتحديثات غير مسبوقة من حيث الأداء.وتوفر تشكيلة Neo QLED أيضًا مجموعة من ميزات تحسين جودة الصورة والتصميم، بما في ذلك:8K AI Upscaling Pro: تستخدم هذه الميّزة معالج NQ8 AL Gen3 لتعزيز الترقية إلى دقة 8K، مما يؤدي إلى زيادة وضوح المحتوى منخفض الدقّة، ليتمّ عرضه بدقّة فائقة.AI Motion Enhancer Pro: تُصحّح هذه الخاصيّة المشكلات الشائعة الموجودة في المحتوى الرياضي، مثل الصور المشوهة للكرة، ويحقق ذلك من خلال الاستفادة من تقنية NQ8 AI Gen3. لبث مباريات رياضية عالية الدقة، حيث تحدد هذه الميّزة تلقائيًا نوع الرياضة التي يتم مشاهدتها وتستخدم التعلم العميق لتحديد نموذج اكتشاف الكرة المناسب.Real Depth Enhancer Pro: يضيف تفاصيل إلى المشاهد سريعة الحركة باستخدام الذكاء الاصطناعي للتحكم بدقة في مصابيح LED الصغيرة. من خلال اكتشاف جزء المشهد الذي ستركز عليه العين البشرية بشكل طبيعي ووضعه في المقدمة، تظهر الصور أكثر واقعية وثلاثية الأبعاد.تصميم Infinity Air: يعمل تصميم Infinity Air المصاحب لـ Neo QLED 8K على تحسين جودة الصورة الاستثنائية للتلفزيون من خلال شاشة رفيعة يبلغ عمقها 12.9 ملم فقط. ويسهل هذا التصميم تجربة مشاهدة غامرة تعطي الأولوية للمرئيات عالية الدقة وجودة الصوت الاستثنائية. علاوة على ذلك، فهو يقدم تأثير مرآة مميزًا، مما يخلق الوهم بأن التلفزيون يطفو داخل بيئته.يتم تعزيز أداء جهاز Neo QLED 8K بجودة صوت نقية، بالتساوي مع جودة الصورة المذهلة بدقة 8K على الشاشة.2024 Q-Symphon: يتيح للمستخدمين ربط العديد من مكبرات الصوت اللاسلكية ومكبرات الصوت بالتلفزيون أو جهاز العرض، مما يضمن مزامنة صوتية مثالية عبر المحتوى المتنوع، بما في ذلك العروض والأفلام وقوائم التشغيل. تعمل هذه التقنية على مزامنة إخراج الصوت للتلفزيون بشكل مثالي مع مكبرات الصوت اللاسلكية وأجهزة الصوت، مما يوفر تجربة صوتية سلسة ومتزامنة.Active Voice Amplifier Pro: ميزة حصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تصميمها كمُحسِّن للحوار، مع الاستفادة من تقنية التعلم العميق المتقدمة. يعمل هذا النظام الخاص على عزل الأصوات وتكثيفها وسط الصوت المختلط، مما يؤدي إلى تحسين وضوح الحوار وبروزه بشكل كبير. وبالتالي، يمكن للمستخدمين متابعة المحادثات التي تظهر على الشاشة بسهولة حتى بمستويات صوت مختلفة.نظام Tizen OS 2024 يُعزّز سهولة تجربة التلفزيون المنزلييعطي نظام التشغيل Tizen 2024 الأولوية لإمكانية الوصول إلى المحتوى ضمن تشكيلة Neo QLED 8K من خلال وضعه في المقدمة. فهو يقدم محتوى مخصصًا وخدمة مصممة خصيصًا للحسابات الفردية التي تم تكوينها على أجهزة التلفزيون الذكية. يتيح هذا التقدم لأفراد متعددين داخل الأسرة باستخدام تلفزيون سامسونج الذكي إنشاء ملفات تعريف فردية، مما يتيح توصيات مخصصة وتجربة مشاهدة أكثر تخصيصًا لكل مستخدم.Samsung TV Plus: يقدّم واجهة مستخدم محسنة (UI) تتميز بشاشة رئيسية جديدة توفر رؤية شاملة للمحتوى الذي يمكن الوصول إليه. يتضمن ذلك فئات إضافية تهدف إلى تسريع عملية استكشاف المحتوى. تم تصميم الخدمة لتتكامل بسلاسة مع حسابات سامسونج، مما يسهل الوصول بسهولة إلى القنوات والمحتوى المفضل لدى المستخدمين، مع تقديم توصيات محتوى مخصصة مستمدة من سجل عرض المستخدمين لتعزيز تجربة اكتشاف المحتوى الخاصة بهم.وحدة التحكّم ضمن برنامج "Designed for Samsung Gaming Hub": تعاونت سامسونج مع شركة Performance Design Products لإنتاج أول وحدة التحكم في إطار برنامج "Designed for Samsung Gaming Hub"، المقرر إطلاقها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2024. تتميز وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة من PDP ببطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن لمدة تصل إلى 40 ساعة من وقت اللعب لكل مرّة، واتصال بلوتوث بزمن وصول منخفض بطول 30 قدمًا، ويتضمن زرًا رئيسيًا مخصصًا لمنصة Gaming Hubمن سامسونج، مما يتيح الوصول السلس إلى منصة Gaming Hub. بالإضافة إلى ذلك، تتميز وحدة التحكم بزر التحكم في مستوى صوت التلفزيون سهل الاستخدام والعديد من الوظائف الأخرى.تجارب متصلة وشاملة مع منظومة سامسونجتهدف سامسونج إلى رفع مستوى التجربة المتصلة للمستخدمين من خلال دمج أجهزة التلفزيون الخاصة بهم كنقطة محورية في المنزل، مما يسهل الاتصال السلس بين الأجهزة المختلفة في حياتهم اليومية. وفي عام 2024، تخطط سامسونج لتعزيز هذه التجربة المتصلة بشكل أكبر من خلال Samsung Daily+، الذي يعمل كمركز للأنشطة المنزلية. تقوم هذه المنصة بدمج مجموعة من الخدمات والميزات ضمن واجهة واحدة، وتقدم وظائف متنوعة مثل التدريب الشخصي، وخدمات الرعاية الصحية عن بعد، ومكالمات الفيديو، وحلول الكمبيوتر عن بعد. ستشمل التحسينات القادمة الميزات الجديدة التالية:متتبع التمارين "Workout Tracker": خدمة مجانية مصممة لعرض مقاييس التمرين في الوقت الفعلي، بما في ذلك مدة التمرين وبيانات معدل ضربات القلب التي تم الحصول عليها من الأجهزة القابلة للارتداء، مباشرة على شاشات سامسونج، مما يضمن بقاءهم مستمتعين ومطلعين جيدًا أثناء جلسات التمرين."TechnoGym": يعمل على إثراء التدريبات المنزلية من خلال تقديم محتوى فيديو متميز للياقة البدنية والعافية يقدمه مدربون من الدرجة الأولى من TechnoGym. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه المواد المختارة بعناية لتحقيق الأداء الأمثل، والمتوفرة حصريًا على تلفزيون سامسونج.F45: يمكن المستخدمين من المشاركة في دورات تدريبية صارمة داخل الاستوديو يتم تقديمها في أي من استوديوهات F45 التي يزيد عددها عن 3000 استوديو في جميع أنحاء العالم.Dr.Tail: توفر هذه الميّزة خدمة استشارات فيديو في الوقت الفعلي مع الأطباء البيطريين، مما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى المشورة البيطرية المتخصصة من منازلهم. يغطي Dr.Tail مجموعة واسعة من الاستفسارات، بدءًا من النصائح الأساسية للعناية بالحيوانات الأليفة وحتى النصائح الأكثر تقدمًا. يتمتع المستخدمون بالمرونة للتواصل مع المتخصصين البيطريين على الفور.التحكم المتعدد "Multi Control": يعمل على تحسين إنتاجية إعدادات العمل من المنزل من خلال منح المستخدمين التحكم في شاشات متعددة، مثل أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والشاشات، باستخدام لوحة مفاتيح أو ماوس بتقنية البلوتوث. تتيح هذه الإمكانية تجربة عمل أكثر بساطة من خلال تسهيل المهام مثل النسخ واللصق وقراءة المستندات والوظائف الأخرى عبر الأجهزة المختلفة.كما تأتي أحدث أجهزة التلفاز والشاشات من سامسونج لعام 2024 متوافقة بشكل أكبر عبر مختلف الأجهزة داخل النظام، مما يسمح باتصال أكثر تكاملاً بين أجهزة التلفاز والهواتف الذكية أو الأجهزة القابلة للارتداء لتحقيق مستوى أكبر من التخصيص وإمكانية الوصول والراحة."Mobile Smart Connect": تعمل هذه الميّزة على دمج أحدث التطبيقات والخدمات المميزة، مما يوفر تحكمًا مريحًا من خلال SmartThings Mobile Plugin، الذي يحوّل الهاتف الذكي بشكل فعال إلى جهاز تحكم عن بعد متعدد الاستخدامات، مما يسمح للمستخدمين بممارسة تحكم أكبر على شاشاتهم، فهو يقدم واجهة منبثقة سهلة الاستخدام وواجهة مستخدم قابلة للتخصيص، مما يضمن الراحة وتحسين إمكانية الوصول.360 Audio: ميّزة "360 Audio"، التي كانت متوفرة في البداية على أجهزة Galaxy، امتدت الآن إلى أجهزة تلفزيون وشاشات سامسونج. يتيح هذا التقدم الاتصال السلس بين Samsung Galaxy Buds وأجهزة التلفزيون، مما يوفر صوتًا مكانيًا لتجربة أكثر غامرة أثناء مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية والألعاب. ويضمن هذا التكامل انغماس المستخدمين بالكامل في المحتوى المرئي وطريقة اللعب.Vibrary: تتيح هذه الميزة للمستخدمين الاستمتاع بصور عالية الجودة لفنانيهم المفضلين يتم عرضها على الشاشة الكبيرة لجهاز التلفزيون الخاص بهم. من خلال الوضع المحيطي، يمكن للمستخدمين أن يشاهدوا صور الفنان المفضل لديهم يوميًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بالصور والموسيقى من أجهزة التلفزيون والهواتف المحمولة الخاصة بهم من خلال Casting، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة.وتتميز أحدث مجموعة من أجهزة التلفاز والشاشات أيضًا بعروض إمكانية الوصول المحسنة، مما يسمح لعدد أكبر من المستهلكين بالاستمتاع بالمحتوى المفضل لديهم على شاشة Samsung Neo QLED أكثر من أي وقت مضى.الترجمة الصوتية "Audio Subtitle": أول ميّزة تلفزيونية في العالم تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعرف البصري على الأحرف (OCR) لتقديم دليل صوتي للترجمات المضمنة في الوقت الفعلي.:Remote for Barrier Freeتم تصميم تطبيق "Remote for Barrier Free" خصيصًا للأفراد ذوي الإعاقات البصرية أو السمعية أو الجسدية، مما يسهل التحكم في التلفزيون بشكل أكثر مراعاة من خلال الهواتف الذكية. صمم هذا التطبيق القابل للتكيف بدرجة كبيرة مع تحسينات مخصصة لواجهة المستخدم، بما في ذلك مواضع الأزرار البديهية وأنظمة الألوان المميزة والتعليقات اللمسية. ويدمج ميزات إمكانية الوصول المتطورة من سامسونج، مثل الأدلة الصوتية، مما يضمن سهولة الوصول مباشرة من الهاتف الذكي.وضع Relumino Together: تُعد ميزة Relumino امتدادًا لوظيفة Relumino، التي تلبي احتياجات الأفراد ضعاف البصر، وتسهل استمتاعهم بمحتوى التلفزيون دون الحاجة إلى أجهزة قابلة للارتداء. ومن خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تحدد حواف العناصر التي تظهر على الشاشة وتضبط توازن الألوان؛ توفر هذه الميزة رؤية محسنة للأفراد والأشياء للمستخدمين ضعاف البصر. يقدم وضع Relumino Together كلاً من الشاشات القياسية وشاشات وضع Relumino في وقت واحد، مما يسمح للأفراد ضعاف البصر وعائلاتهم بمشاركة محتوى التلفزيون والاستمتاع به معًاMICRO LED: تجاوز حدود تكنولوجيا العرضتؤكّد شاشة MICRO LED الشفافة الجديدة من سامسونج إلى الإمكانات اللامحدودة للشاشات. تتميز هذه الشاشة بمظهر يشبه الزجاج الشفاف، وهي تدمج شريحة MICRO LED متناهية الصغر وتقنيات تصنيع محسنة تقضي على التشويه الضوئي. وبالتالي، يمكن لـ MICRO LED الشفافة تقديم صورة واضحة دون عوائق ومناسبة لتطبيقات متنوعة، تلبي احتياجات كل من الإعدادات المنزلية والتجارية.ومن خلال الترويج للتصميم المعياري الذي يسمح للمستخدمين بتخصيص شكل وحجم ونسبة الشاشات لتناسب أي مساحة، تعد MICRO LED تقنية شاشة مبتكرة. لقد أدت سنوات البحث والتطوير التي اكتسبتها سامسونج، والتي تنبع من خبرتها في مجال أشباه الموصلات ، إلى عملية فعالة للغاية، مما يسمح بوضع دوائر تشغيل شرائح LED مباشرة على الزجاج وبالتالي التخفيف من فقدان السطوع الذي قد يواجهه المستخدمون مع شاشات العرض التقليدية.تشكيلة أوسع من شاشات OLED لتلبية تفضيلات المستهلكتعتمد تلفزيونات OLED من سامسونج لعام 2024 على إرث طرازات العام الماضي، حيث تقدم S95D شاشة كبيرة للغاية مقاس 77 بوصة للحصول على تفاصيل عالية ومعدل إطارات مرتفع وفيديو نابض بالحياة. تتميز الشاشة بأنها أكثر سطوعًا بنسبة 20% من الطرازات السابقة، مع ألوان سوداء عميقة وغنية ودقة ألوان معززة بالذكاء الاصطناعي ونقية للغاية لدرجة أنها معتمدة من Pantone Validated™ . كما طرحت سامسونج أجهزة S90D وS85D بأحجام مختلفة، من 42 بوصة إلى 83 بوصة.تحافظ تقنية "OLED Glare Free" الجديدة، والمصممة خصيصًا لشاشات OLED 2024 ، على دقة الألوان وتقلل من الانعكاسات مع الحفاظ على وضوح الصورة لضمان تجربة مشاهدة غامرة، حتى في وضح النهار. ويتغلب الطلاء منخفض الانعكاس المحسّن لـ OLED على المفاضلة بين اللمعان والانعكاس بفضل طبقة طلاء صلبة جديدة متخصصة ونمط طلاء السطح.تم تصميم شاشة S95D لجذب الجماهير، وذلك باستخدام محركات متطورة وحصرية ذات جودة صورة تحافظ على اللون الأبيض الناصع، والأسود الأكثر عمقاً، والألوان الدقيقة. وباعتبارها شاشة OLED الأكثر سطوعًا من سامسونج حتى الآن، فهي تتميز بمعدلات تحديث عالية مذهلة تصل إلى 144 هرتز، مما يوفر لعشاق الرياضة واللاعبين حركة سلسة وواضحة على شاشاتهم.تقدم منتجات Lifestyle الجديدة حلولاً مخصصة لإثراء أنماط الحياةإن إضافات تشكيلة Lifestyle الجديدة من سامسونج، والتي تشمل The Frame، وThe Serif، وThe Terrace، الحائزة على العديد من الجوائز، تؤكد الشركة التزامها برؤيتها المتمثلة بـ "شاشات للجميع في كلّ مكان"، مع العديد من المنتجات ضمن أحدث تشكيلة من Lifestyle. وتوفر هذه الإضافات الجديدة مستوى آخر من التخصيص، كما هو موضح أدناه:The Frame: يعد The Frame منتج الشاشات الأكثر مبيعًا ضمن منتجات Lifestyle، ويقدّم ميزات مطورة تهدف إلى تحسين تجربة المشاهدة الفنية. ومع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة تضم أكثر من 2500 عمل فني من المتاحف والمعارض المرموقة عبر متجر سامسونج الفنّي Art Store، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بتشكيلة أكثر ثراءً من أي وقت مضى. بالإضافة إلى ذلك، توفر ميزة البث الفني الجديدة مجموعة شهرية مكونة من 20 عملاً فنيًا مجانيًا منتقاة بعناية من Art Store، مما يسمح للمستخدمين بتنويع تجربة المشاهدة الخاصة بهم. ويقدم إطار 2024 تعديلًا متغيرًا لمعدل التحديث في الوضع الفني، مما يساهم في توفير الطاقة المحتمل بما يصل إلى 10%.جهاز العرض Premiere 8K: يعد جهاز العرض Premiere 8K أول جهاز عرض في العالم يوفر إمكانية الاتصال اللاسلكي. ومن خلال إزالة الحاجة إلى الكابلات، يتيح هذا الحل للمستهلكين الحفاظ على مساحات معيشتهم نظيفة ومرتبة. يأتي جهاز العرض ذو المدى القصير جدًا مزودًا بميزات ذكية، مثل الصوت المنزلي المتميز، والألعاب السحابية، والصوت الدائم مع ميكروفون بعيد المجال وأربعة تقسيمات للشاشة متعددة العرض، لتوسيع قابلية الاستخدام وتوفير حالات استخدام متزايدة. يشتمل جهاز العرض على تقنية "Sound-on-Screen" الحاصلة على براءة اختراع من سامسونج، والتي تدمج وحدة مكبر الصوت العلوي وخوارزميات البرامج مع Dolby Atmos للحصول على تجربة صوت غامرة.الجيل الثاني من Freestyle: يتميز الإصدار الثاني من جهاز العرض المحمول بميزة Smart Edge Blending، التي تدعم الدمج السلس لأجهزة العرض من جهازي Freestyle لإنشاء شاشة كبيرة للصور ومقاطع الفيديو، فهو يسمح لجهازين بعرض صورة يصل حجمها إلى 160 بوصة بنسبة أبعاد شاشة 21:9، دون الحاجة إلى تعديل يدوي.أجهزة صوت جديدة لتجربة صوتية غامرةتوفر مجموعة مكبرات الصوت 2024 نماذج محدثة تعمل على الارتقاء بالتجارب الصوتية للحصول على صوت أكثر غامرة، معزز بشكل أكبر من خلال خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة.Music Frame: مكبر صوت قابل للتخصيص، يتكامل بسهولة مع SmartThings ويعزز التجربة السمعية عند توصيله بتلفزيونات سامسونج ومكبرات الصوت. وهو يعمل كمكبر صوت لاسلكي مستقل أو يمكن دمجه مع تلفزيون سامسونج ومكبر الصوت عبر Q-Symphony، مما يوفر صوتًا محيطيًا مذهلاً. ويسمح تصميمه بالاندماج بسلاسة مع الديكور الحديث، ليشبه إطار الصورة مع تقديم صوت عالي الجودة دون المساس بالجماليات البصريّة.HW-Q990D: يوفر جهاز الصوت HW-Q990D المزوّد بمنظومة قنوات 11.1.4 مخرجًا صوتيًا غامرًا، مع تكنولوجيا True Dolby Atmos بسرعة 4K و120 هرتز. ويستخدم التحليل الصوتي وتقنية الذكاء الاصطناعي لضبط جودة الصوت، مما يضمن تجربة صوتية استثنائية عبر أنواع مختلفة من المحتوى.HW-S800D: عبارة عن جهاز صوت فائق النحافة ويبلغ عمقه 1.6 بوصة، ليندمج بسهولة في أي مساحة مع تقديم صوت غني وغامر. على الرغم من كونه أنحف بشكل ملحوظ من أجهزة الصوت التقليدية، إلا أنه يضم 10 محركات، بما في ذلك مكبرات صوت علوية مخصصة وقناة مركزية لإخراج صوتي واضح. يجمع بين مضخم صوت عميق ومبرد سلبي، مما ينتج صوتًا عميقًا وخاليًا من التشويش، كل ذلك في تصميم مدمج.ومن المنتظر أن تدمج تشكيلة تلفزيونات سامسونج لعام 2024 التكنولوجيا المتقدمة بسلاسة مع التصميمات التي تركز على تفضيلات المستخدم، بهدف توفير تجارب مخصصة وغامرة تُحدث ثورة في كيفية تفاعل الأفراد مع الأجهزة ودمجها في حياتهم.