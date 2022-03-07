سامسونج تعلن عن توافر سلسلتي جالكسي S22 وTab S8 الجديدتين على مستوى العالم

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أن سلسلتي هواتفها الذكية جالكسي S22 والأجهزة اللوحية جالكسي Tab S8 اللتين قدمتا تعريفاً جديداً لفئتيهما، تتوفران الآن في الأسواق حول العالم، بعد استقبالها الطلبات المسبقة التي حطمت الأرقام القياسية.

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وشهدت السلسلتان طلبات مسبقة خلال الأسبوع الأول من الإعلان عنها بمعدلات فاقت أي هاتف ذكي أو جهاز لوحي آخر من سامسونج حتى الآن.

وكانت الطلبات المسبقة لسلسلة جالكسي S22 أكثر من ضعف مثيلتها في سلسلة جالكسي S21.

وحقق جهاز جالكسي S22 Ultra أكثر من 60% من المبيعات حتى الآن، في حين زادت الطلبات المسبقة لسلسلة جالكسي Tab S8 من إجمالي عدد الطلبات المسبقة بأكثر من الضعف لسلسلة جالكسي Tab S7.

ويستحوذ الجهاز اللوحي جالكسي Tab S8 Ultra على ما يقرب من 50% من المبيعات حتى الآن.



وقال بريان تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب المبيعات والتسويق في وحدة MX Business لشركة سامسونج للإلكترونيات: "نعرب عن سعادتنا بعد أن أصبحت هذه الأجهزة الأشهر لدينا على الإطلاق. وسنظل في سامسونج ملتزمين بتقديم ابتكارات تتجاوز التوقعات، لأن هذه الأجهزة الجديدة توفر المزيد من الخيارات لمحبي جالكسي، وإمكانية الوصول إلى منظومة جالكسي الكاملة للأجهزة والشركاء، بما يضمن لهم الحصول على تجربة اتصال حقيقية. ونفخر بتوفير الفرص لمستخدمينا للاستمتاع بحياتهم بسهولة والتواصل مع الآخرين بسلاسة أكبر".



وتمكن السلسلتان جالكسي S22و S22+ من تحقيق اختراق للقواعد المعهودة من خلال إمكانات التصوير الليلي الهائلة وتطورات الذكاء الاصطناعي، لتوفير أفضل الصور ومقاطع الفيديو على جهاز جالكسي.

ويمثل الجهاز S22 Ultra أيضاً فصلاً جديداً للهواتف الذكية، لجمعه بين القوة الإبداعية لسلسلة S، مع تجربة الإنتاجية التي تدعم القلم S Pen الذي كان متوافراً في السابق فقط على أجهزة Note من جالكسي.



وتتوافر سلسلة جالكسي Tab S8 في ثلاثة طرازات، وهي: Tab S8 و S8+ وTab S8 Ultra الذي يعتبر أولها على الإطلاق. وتعد هذه المجموعة من الأجهزة اللوحية الرائدة الأكثر جرأة من بين الأجهزة التي قدمتها سامسونج، فضلاً عمّا تمتاز به من أداء قوي متعدد المهام، والشاشة الاستثنائية وقلم S Pen الذي يتسم بسلاسته الفائقة، وإمكانية الوصول إلى المنظومة المفتوحة للعمل واللعب بمستويات غير مسبوقة.



وستتوافر السلسلتان اعتباراً من 25 فبراير في أسواق محددة، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية وكوريا. وستعمل سامسونج على توسعة اطلاقهم في الأسواق لتوفير الأجهزة بدءاً من شهر مارس المقبل.



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