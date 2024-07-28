سامسونج تنهي العد التنازلي النهائي لانطلاق الألعاب الأولمبية باريس 2024 من خلال الكشف عن تجربة استثنائية في قلب العاصمة الفرنسية

الوكيل الاخباري - احتفلت شركة سامسونج للإلكترونيات، الشريك العالمي للألعاب الأولمبية والبارالمبية، بالبداية الرسمية لأحداث الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك من خلال استقبال الزوار والمشجعين في مساحة جديدة ومبتكرة تحت اسم "Olympic™ rendezvous @ Samsung" في ساحة Marigny، الواقعة في قلب مدينة باريس، موطن الألعاب الأولمبية في دورتها الحالية.



هذا وقد تم افتتاح المساحة بتاريخ 27 تموز الجاري، حيث استمتع الزوار بتجربة غامرة من خلال مجموعة من المشاهد والأنشطة الرقمية المذهلة، حيث أخذتهم الأنشطة والفعاليات التي تشملها المساحة في رحلة بصرية عبر إرث سامسونج الأولمبي، ومنحوا فرصة حضور عروض عملية لأحدث ابتكارات Galaxy. كما قدمت هذه التجربة آفاقاً جديدة للاحتفال بالروح الأولمبية بطريقة فريدة من نوعها، بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من سامسونج Galaxy AI.



وقالت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في وحدة أعمال "Mobile eXperience Business" لدى سامسونج للإلكترونيات: "سررنا بالمشاركة في رعاية الألعاب الأولمبية في باريس 2024، هادفين لتحقيق وعد "الألعاب المفتوحة على مصراعيها"، فقد جاء هذا الشعار ليعكس معنى أعمق، حيث نتطلع الآن إلى العودة إلى التواصل الشخصي والاحتفال معاً خلال هذه الألعاب، وخاصةً بعد الدورات الصعبة التي مررنا بها في السنوات الأخيرة. ومنحت مساحة "Olympic™ rendezvous @ Samsung" الفريدة الرياضيين والمشجعين في باريس وحول العالم فرصاً جديدة وآفاقاً واسعة، إذ شهدنا معاً احتفالية مميزة ومليئة بروح الفريق الواحد والمشاعر الإنسانية، خلال مشاهدتنا لانطلاق هذه الألعاب، وأنا ممتلئة بالحماس لمتابعة السيرورة الرسمية للألعاب الأولمبية باريس 2024."

وواصلت سامسونج تعاونها الناجح مع المهندس المعماري البارز جان نوفيل، الذي سبق له تصميم "Olympic™ rendezvous @ Samsung" بالشانزليزيه 125، في تصميم مساحة "Olympic™ rendezvous @ Samsung" في ساحة Marigny التي تمتد من شارع الشانزليزيه الشهير إلى ميدان الكونكورد. وتتمرکز هذه التجربة الجديدة في قلب باريس بالقرب من أبرز المعالم السياحية في المدينة والساحة التي ستشهد مسابقات البريك دانس والتزلج على اللوح المرتقبة. وتتميز واجهة هذه المساحة الجديدة بتصميمها الزجاجي المدهش، حيث تم استخدام اللون والزوايا بطريقة جذابة لتثير فضول الزوار وتمنحهم لمحة عن المساحة الداخلية. وتتيح هذه المساحة الرائعة لزوارها الاستمتاع بأحدث تجربة غامرة من سامسونج. كما تعرض الواجهة المغطاة بالوسائط المتعددة صوراً لرياضيين من جميع أنحاء العالم احتفاءً بقوة الرياضة وقدرتها على جمع الناس من مختلف الثقافات باستخدام هواتف Galaxy من سامسونج.



سامسونج تأخذ الزوار في رحلة عبر تراثها الأولمبي

وفي هذه المساحة المميزة، سيتمكن الزوار من استكشاف إرث سامسونج الأولمبي على مدار أربعة عقود، وسيحصلون على فرصة للتعرف على رحلة العلامة التجارية لتصبح شريكاً عالمياً للألعاب الأولمبية والبارالمبية، والدور الذي لعبته تقنياتها في تطوير الألعاب وتعزيزها على مر السنين. علاوة على ذلك، سيتمكن الزوار من التفاعل مع جميع هواتف الإصدار الأولمبي السابقة، بما في ذلك الإصدار المخصص للألعاب الأولمبية باريس 2024 من هاتف Galaxy Z Flip6 الأولمبي. كما ستتاح لهم الفرصة لمشاهدة بعض الشعلات الأولمبية التي تعود إلى أثينا 2004 وما قبلها.



وفي قلب المساحة الجديدة في ساحة Marigny، يقع نصب "Openness Monument" التذكاري، وهو عبارة عن شاشة مستديرة كروية تشبه كوكب الأرض. وسيعرض هذا النصب التذكاري المميز، بمساعدة تميمة الألعاب الرسمية "فريج الأولمبي"، لقطات ملهمة للرياضات الجديدة في الألعاب الأولمبية، مثل التزلج على اللوح والبريك دانس وركوب الموج. كما سيتم عرض رسالة سامسونج الرئيسية لألعاب باريس 2024 وهي "Open always wins" على هذه الشاشة الكروية المدهشة، وستكون الرسالة مرئية من جميع الزوايا.



وفي هذه المساحة المخصصة، سيتمكن الزوار من التعمق في أحدث تقنيات سامسونج واستكشاف طرق جديدة للإبداع والتواصل باستخدام Galaxy AI، كما ستتاح لهم فرصة تجربة أحدث ابتكارات سامسونج في مجال الهواتف المحمولة، بما في ذلك الهواتف الذكية القابلة للطي Galaxy Z Fold6 وZ Flip6، وسيحظون بفرصة التعرّف على الميزات المبتكرة التي تميّز هذه الأجهزة، والخصائص التي ستساعدهم في تخطيط رحلتهم إلى باريس والتقاط صور احترافية وغير ذلك الكثير.



إحياء روح الألعاب الأولمبية

ولا تتوقف إسهامات سامسونج عند حدود عرض منتجاتها المبتكرة فحسب، بل تتجاوز ذلك لتشمل المشاركة في التقاليد الأولمبية الشهيرة، حيث سيحظى زوار جناح سامسونج بفرصة الانخراط في طقوس تبادل الشارات الأولمبية التي طالما ارتبطت بهذه الأحداث العالمية. وسيحصل كل من يشارك في تجربة Galaxy AI أو يقوم بشراء أي من منتجات Galaxy على شارة سامسونج الرسمية لألعاب باريس 2024 الأولمبية.



إلى جانب ذلك، سيعرض جدار قابل للطي مخصص، تم إنشاؤه من 171 جهازاً من أجهزة Galaxy Z Fold5 المعاد استخدامها، مجموعة من مقاطع الفيديو المبهرة التي تجسد رياضات التزلج على اللوح والبريك دانس وركوب الموج. وبفضل تقنيات الإنتاج الحركي المتطورة، ستنبض الشاشة بحيوية وحركة، ما يخلق تجربة آسرة للجميع.



وخلال فترة الصيف، ستستضيف Olympic™ rendezvous @ Samsung في ساحة Marigny بقلب باريس سلسلة من الفعاليات الخاصة بعلامة سامسونج. وستكون هذه الساحة مفتوحة للجميع الراغبين في الانغماس في أجواء الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024. وابتداءً من 27 تموز وحتى 11 آب، ستكون ساحة Marigny مسرحاً لنشاطات وعروض متنوعة، تبرز إرث وروح الألعاب الأولمبية. وبعد ذلك، ستستضيف الساحة فعاليات خاصة بالألعاب البارالمبية من 29 آب حتى 8 أيلول.



الارتقاء بالتجربة الأولمبية والبارالمبية إلى المستوى التالي مع Galaxy

يعد افتتاح هذه المساحة الجديدة إحدى الطرق العديدة التي ستجمع بها سامسونج الرياضيين والمشجعين معاً، ودفع الألعاب الأولمبية والعالم الرياضي إلى آفاق جديدة. وتسعى سامسونج لإضفاء لمسة من التميز على فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حيث ستقوم بما يلي:



أولاً، ستفتتح سامسونج بث الأحداث الأولمبية بتقنية 5G عبر هواتف Galaxy S24 Ultra الذكية، ما سيُتيح للمشجعين والمشاهدين الاستمتاع بتابعة حفل الافتتاح التاريخي على نهر السين ومسابقات الإبحار في مرسيليا بشكل أكثر قرباً وواقعية من أي وقت مضى.



كما ستُعزز سامسونج تجربة الرياضيين أثناء الألعاب من خلال هاتف Galaxy Z Flip6 Olympic Edition، وهو أول هاتف ذكي مصمم خصيصاً للأولمبياد يتم تشغيله بواسطة Galaxy AI. وسيتم توزيع هذا الهاتف الخاص على نحو 17,000 رياضي أولمبي وبارالمبي في باريس 2024.



وامتدادًا لذلك، ستُمكّن سامسونج الرياضيين من التقاط صور الفوز وتداولها فوراً من على منصات التتويج بواسطة هاتف Galaxy Z Flip6 Olympic Edition، مضيفةً لمسة جديدة على حفل الميداليات في الأولمبياد.



إلى جانب هذه المبادرات المبتكرة، افتتحت سامسونج ملتقى "Olympic™ @ Samsung" في Village Plaza بتاريخ 18 تموز لدعم الرياضيين المشاركين في ألعاب باريس 2024، وتمكينهم من الاستفادة القصوى من هذه اللحظات التاريخية باستخدام الحلول الذكية من Galaxy. وامتداداً لجهودها، ستوفر سامسونج 11 محطة شحن في المواقع الرئيسية للألعاب الأولمبية والبارالمبية، ما سيمنح الزوار راحة البال ويتيح لهم مشاركة لحظات لا تُنسى مع أحبائهم.