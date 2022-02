سامسونج جالكسي S22 و S22+ تقدمان تجربة كاميرا ثورية للتصوير في الليل والنهار

الوكيل الاخباري - كشفت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن جالكسي S22 و S22+، الهاتفين الرئيسيين اللذين يعززان الإبداع والقدرة على التعبير عن الذات. ونظراً لاستخدامهما المعالجة الذكية المتطورة للصور، يمكنهما جعل كل لحظة خالدة، لاسيما وأن الهاتفين يتسمان بتصميم جريء ومستدام، لإكسابهما صفة الجمال والمسؤولية البيئية.

وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجارب الهواتف المحمولة MX (Mobile eXperience): "لقد غيرت كاميرات هواتفنا الذكية الطريقة التي نبدع بها ونشاركها ونتواصل مع الآخرين من خلال الصور ومقاطع الفيديو، لمساعدتنا في التعبير عن الذات والتواصل مع الأشخاص القريبين منا. ولهذا السبب، ركزنا على تصميم أحدث أجهزتنا من السلسلة S لتكون معززة بإمكانات الكاميرا الرائدة التي تعمل ليلاً ونهاراً، مدعومة بأفضل مستويات الأداء للهاتف المحمول حتى الآن."



تحكم بصورك ليلاً مع الكاميرا الأذكى من سامسونج حتى الآن

تم تصميم سامسونج جالكسي S22 و S22+ لتقديم تجارب كاميرا من المستوى المتطور حتى يتمكن الأشخاص من الاتصال والمشاركة أينما كانوا. وبفضل الميزات الثورية الجديدة في التصوير الليلي لهذه السلسلة، مثل وحدة الاستشعار الأكبر بنسبة 23% من تلك الموجودة في S21 و S21+وتقنية Adaptive Pixel، فقد تم تصميم الكاميرا للسماح بدخول المزيد من الضوء وتسجيل التفاصيل والتقاط الألوان التي تظهر المحتوى حتى في الظلام. وصمم الجهازان بكاميرا رئيسية قوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة عن بعد بدقة 10 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، لتحصل منها دائماً على لقطات عالية الجودة. وعندما تلتقط مقاطع فيديو مع الأصدقاء، ستكتشف وجود ميزة "الإطارات التلقائية" الجديدة، والقدرة على تتبع ما يصل إلى 10 أشخاص، والتي تقوم وبشكل تلقائي بضبط تركيز الكاميرا، بحيث يمكنها التقاط كل شخص بوضوح. ويتم تشغيل الجهازين بواسطة تقنية VDIS المتقدمة التي تقلل الاهتزازات، حتى تحصل على لقطات سلسة وفائقة الوضوح حتى أثناء التنقل.

وتم تجهيز الهاتفين أيضاً بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي من سامسونج، والتي تنقل صورك إلى المستوى التالي. وبات من السهل تماماً التقاط صور مثالية بنمط البورتريه باستخدام خريطة عمق ستيريو الذكاء الاصطناعي الجديدة، لتتمكن من أهدافك بشكل أفضل من أي وقت مضى، إلى درجة تظهر معها أدق التفاصيل واضحة ونقية. ويعزى ذلك في المقام الأول إلى وجود خوارزمية الذكاء الاصطناعي المتطورة. وينطبق الشيء نفسه عند التقاط صور الحيوانات، حيث يحول الوضع الرأسي الجديد في الجهازين دون اندماج شعر الحيوانات الأليفة في الخلفية، لذلك تحصل دائماً على أفضل اللقطات لحيواناتك الأليفة.



قوة وأداء يواكبان حياتك

تم تصميم الهاتفين لتزويدك بالطاقة اللازمة خلال أكثر الأيام ازدحاماً، وذلك لاعتمادهما على أول معالج 4 نانومتر يستخدم في هواتف جالكسي الذكي، كما يدعم معالجة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الأكثر تقدماً المستخدمة في سامسونج حتى الآن، ما يوفر أداءً منقطع النظير لجميع احتياجات البث والإنتاجية. وعلاوة على ذلك، يعمل تحليل سلوك الشبكة على تبسيط أداء تطبيقك، وذلك عن طريق الكشف التلقائي عن التطبيق الذي تستخدمه، وتوجيه أكبر قدر من القوة هناك. لذلك بات تشغيل التطبيقات وتصفح الويب والتنقل عبر التطبيقات سلس جداً بمستويات لم نعهدها من قبل.

وبما أن المعالج فائق السرعة يتطلب قوة يمكنها مواكبة ذلك، فقد تم تصميم جالكسي S22 ببطارية قوية تدوم طوال اليوم، وشحن سريع بقوة 25 واط لتفادي بطء الأداء، كما يتميز الجهاز الآخر جالكسي S22+ بوجود بطارية فائقة القوة يمكن أن تدوم حتى أكثر من يوم بشحنة واحدة. ويوفر الجهاز أيضاً شحناً فائق السرعة بقدرة 45 واط، لذلك لن تضطر إلى الانتظار عندما تنفذ الطاقة منه.

وبالتالي، يظهر بث فيلم أو العرض بشكل أفضل على شاشات الجهازين بمستوى جميل، لاسيما وأنه تم تزويدهما بشاشة Dynamic AMOLED 2x، ليكون تصميمهما مثالياً للألعاب والمشاهدة. سواء اخترت شاشة جالكسي S22 المتميزة من مقاس 6.1 بوصة، أو شاشة 6.6 بوصة في الجهاز جالكسي S22+ ، فإن كل واحدة منهما تأتي مصممة بتقنية Vision Booster الذكية التي تقوم بضبط الشاشة تلقائياً وفقاً لمستوى الإضاءة من حولك، كما أنها تعزز تباين الألوان حتى تتمكن من الاستمتاع بأفضل عرض ممكن للمحتوى الخاص بك. وإضافة إلى ذلك، أدت التحسينات في أداء الأجهزة إلى تحسين سطوع الشاشة، حيث يتمتع S22 بسطوع يبلغ أقصاه يبلغ 1300 نت، بينما يتميز s22+ بحد أقصى يبلغ 1750 نت.

سيضمن الجهازان أيضاً بقاؤك دائماً على اتصال والمزيد من التعاون. ومن خلال شراكتنا مع غوغل، يمكنك الاستمتاع بمشاركة Google Duo Live لعرض الصور مع الأصدقاء، أو كتابة ملاحظات الاجتماع مع الزملاء في Samsung Notes، حتى أثناء وجودك عن بعد.



تصميم مثالي صمم ليدوم

يتميز الجهازان بتصميم Contour-Cut المميز والمفضل لدى عشاق السلسلة S، والذي يمزج الكاميرا بسلاسة في هيكل الجهاز. ولإضفاء مظهر أكثر أناقة ودقة، قامت سامسونج ببناء كلا الجهازين بشاشة مسطحة مميزة ومكتملة بزجاج فاخر ولمسة نهائية ضبابية المظهر. وصمم غلاف الكاميرا في السلسلة S لتتناسب مع لون هيكل الجهاز بإطار معدني رفيع ومتناسق للحصول على مظهر سلس. وكانت النتيجة التوصل إلى تصميم متوازن وموحد بشكل حديث وعصري وأنيق. ويتوفر الجهازان بألوان الأسود الفانتوم والأبيض الفانتوم والأخضر والوردي الذهبي.

ومن أهم ما يتصف به هذا التصميم المذهل أنه يدوم طويلاً، وتقدم سلسلة جالكسي S22 أجهزة سامسونج المحمولة الأكثر متانة حتى الآن. لذا .. يُعد الجهازان من أوائل طرازات سلسلة S المصنوعة من الألمنيوم المقوى Armor Aluminium، وهو أقوى من معدن الألمنيوم المستخدم في الصناعة، لذلك تستطيع اصطحاب هاتفك إلى أي مكان وأنت مطمئن البال. وتعد سلسلة S22 أيضاً أول هواتف ذكية تستخدم زجاج (Corning® Gorilla® Glass Victus®+) الجديد. وتم تجهيز أجهزة سلسلة S22 بهذا الزجاج القوي من الأمام والخلف، لذلك لا تقلق عندما يتعرض للسقوط.

وإدراكاً منا بأن المتانة الحقيقية لا تتعلق فقط بالأجهزة، وفي إطار التزامنا بمنح المستخدمين أفضل أداء وتجربة ممكنة للهاتف المحمول، سيتم دعم سلسلة جالكسي S22 بأكملها بما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل "أندرويد". وبات بمقدور ملايين مستخدمي جالكسي الآن الاستفادة من أحدث ميزات الأمان والإنتاجية والميزات الجديدة المثيرة الأخرى لوقت أطول. وستعمل سامسونج على توسيع نطاق هذا الجهد عبر مجموعة منتجاتنا، لضمان حصولك على الدعم الكامل عبر منظومة جالكسي.

وتجعل سلسلة جالكسي S أيضاً هاتفك ليعكس شخصيتك بسهولة، وذلك باستخدام واجهة المستخدم One UI النقية والتلقائية من سامسونج، لتخصيص مظهر وشكل الشاشة الرئيسية والأداة. كما يمكنك تخصيص ألوان أيقوناتك وعناصر واجهة المستخدم ولوحة الألوان والمزيد وفق ذوقك الشخصي، إلى جانب إنشاء تجربة محمولة تجسد شخصيتك. وتمنحك الواجهة One UI أيضاً إمكانية الوصول السهل إلى مجموعة كبيرة من الرموز التعبيرية وملفات GIF والملصقات مباشرة على لوحة المفاتيح، بحيث يمكنك توصيل ما تشعر به بالضبط وعلى الفور من دون الحاجة إلى كتابة كلمة واحدة.



ساعد في بناء مستقبل مستدام من خلال مبادرة "جالكسي من أجل الكوكب"

باعتبارها أكثر الأجهزة الصديقة للبيئة المتاحة حتى الآن، فإن سلسلة جالكسي S22 تعتبر رائدة في تكنولوجيا الهاتف المحمول لدعم كوكبنا. ويشكل التلوث البلاستيكي تهديدات خطيرة لبيئتنا، كما أن شبكات الصيد المهملة تضر بشكل خاص بالحياة البحرية وبمحيطاتنا. ومن خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة، تساعد سامسونج في استعادة شباك الصيد المهملة، ومن ثم تحويلها إلى مادة عالية الأداء لهواتفنا الذكية. وتحتوي هذه المادة المستخدمة في حامل مفاتيح سلسلة جالكسي S22 على 20% من البلاستيك المعاد تدويره من شباك الصيد المهملة. وتشتمل السلسلة ذاتها أيضاً على مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك في السمات، إضافة إلى الأجزاء الداخلية من مفاتيح الطاقة ومستوى الصوت.

وإضافة إلى البلاستيك المستخلص من المحيط، نستخدم الورق المعاد تدويره بنسبة 100% لتغليف الجهاز S22، بما في ذلك الغشاء الواقي المصنوع من البلاستيك المعاد تدويره. وتم تصميم كل علبة أيضاً من مواد صديقة للبيئة معتمدة من مختبرات UL، مثل المواد البلاستيكية المعاد تدويرها بعد الاستهلاك أو المواد الحيوية. وتعد هذه الابتكارات الهادفة أحدث مثال على التزام سامسونج لبذل المزيد من الجهود، واستخدام موارد أقل كجزء من مبادرة "جالكسي من أجل الكوكب".



أمان يمكنك الوثوق به

يتم تأمين سلسلة جالاكسي S22 من خلال منصة الأمان Knox Vault القوية من سامسونج، والتي تتضمن معالجاً وذاكرة آمنة تعزل تماماً البيانات الحساسة، مثل كلمات المرور أو القياسات الحيوية أو مفاتيح البلوك تشين من نظام التشغيل الرئيسي للهاتف. تعمل لوحة معلومات ومؤشر الخصوصية في الواجهة One UI على تسهيل معرفة التطبيقات التي تصل إلى البيانات والكاميرا الخاصة بك، بحيث يمكنك تحديد ما إذا كنت ستقدم أو ترفض الإذن لكل تطبيق. وتوفر السلسلة أيضاً العديد من ميزات الأمان الجديدة، بما في ذلك بنية ARM الدقيقة للحيلولة دون الهجمات الإلكترونية التي تستهدف نظام التشغيل والذاكرة.

وإضافة إلى ذلك، توفر لك سلسلة جالكسي S22 محفظة سامسونج Samsung Wallet ، وهي تجربة سلسة ومريحة وآمنة لجعل الحياة اليومية أسهل. وتجمع محفظة سامسونج بين الدفع الرقمي والهوية والمفاتيح وإدارة الأصول في أداة واحدة لتبسيط إجراءاتك، بدءاً من إظهار هوية ابنك الطالب وحتى تجميع مستندات السفر قبل الرحلة.



ابق على اتصال مع منظومة جالكسي

إلى جانب سلسلة S22 الجديدة، تقدم سامسونج مجموعة جديدة تماماً من الأجهزة اللوحية ومجموعة من الميزات المحدثة لساعات جالكسي Watch4 حتى يتمكن مستخدمو جالكسي من البقاء على اتصال في مختلف جوانب حياتهم. وتم تصميم جالكسي Tab S8 لعصر جديد من الاتصال، بما في ذلك Tab S8 و Tab S8+ و Tab S8 Ultra، أكثر أنواع الأجهزة اللوحية تنوعاً من سامسونج على الإطلاق، بعد أن تم تصميمه لتلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار لأولئك الذين يعملون ويدرسون ويمارسون اللعب والتصميم.



التوفر المحلي

بدءاً من 25 شباط 2022، سيتوفر سامسونج جالكسي S22 و S22+ على نطاق واسع في شركات الاتصالات، ومن خلال Samsung.com وموزعي التجزئة عبر الإنترنت. وسيتوفر الجهازن بالألوان وخيارات الذاكرة التالية:

جالكسي S22 و S22+: الأسود الفانتوم والأبيض الفانتوم والأخضر والوردي الذهبي في طرز 128 جيجابايت و 256 جيجابايت مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت



وسيتوفر Samsung Care+، وهي خدمة مخصصة لدعم المنتجات حيث تغطي الأضرار العرضية والإصلاحات والمزيد، لسلسلة Galaxy S22. للمزيد من المعلومات حول أي من الجهازين، يرجى زيارة: http://www.samsungmobilepress.com أو https://news.samsung.com/mena/ .



حول شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة



تعتبر شركة سامسونج رائداً عالمياً ملهماً يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الرقمية وأنظمة الشبكات وشرائح الذاكرة، والمسابك، ونظام إل إس إي وحلول الإضاءة إل إي دي LED. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط: https://news.samsung.com/mena





جالكسيS22 و S22+

جالكسي S22 جالكسي S22+

الشاشة 6.1” FHD+

شاشة Dynamic AMOLED 2X

معدل التحديثSuper Smooth 120Hz (10~120Hz)

240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode

وحدة تعزيز الرؤية

غطاء راحة العينين Eye Comfort Shield مع التحكم بالضوء الأزرق القائم على الذكاء الاصطناعي 6.6” FHD+

شاشة Dynamic AMOLED 2X

معدل التحديثSuper Smooth 120Hz (10~120Hz)

240Hz Touch Sampling Rate in Game Mode

وحدة تعزيز الرؤية

غطاء راحة العينين Eye Comfort Shield مع التحكم بالضوء الأزرق القائم على الذكاء الاصطناعي

*مقاس قطر الشاشة في جهاز جالكسي S22 يبلغ 6.1 بوصة في شكل مستطيل كامل، و 5.9 بوصة مع احتساب الزوايا المنحنية، بينما يصل حجم شاشة جالكسي S22+ إلى 6.6 بوصة في شكل مستطيل كامل و 6.4 بوصة مع احتساب الزوايا المنحنية، وتكون مساحة المشاهدة الفعلية أقل بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا.

الأمن بصمة الإصيعUltrasonic

الأبعاد والوزن 70.6 x 146 x 7.6 ميليمتر، 168 غراماً 75.8 x 157.4 x 7.6 ميليمتراً، 196 غراماً

الكاميرا 12MP Ultra-Wide Camera

• F2.2, FOV 120˚

50 MP Wide Camera

• Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85˚

10MP Telephoto Camera

• 3x Optical Zoom, OIS, F2.4, FOV 36˚

10MP Front Camera

• F2.2, FOV 80˚

المعالجة المتقدمة المعالجة المتقدمة 4 نانومتر

* قد تختلف حسب السوق وشركة الاتصالات

الذاكرة 8 + 256 غيغابايت

8 + 128 غيغابايت

* قد تختلف مساحة التخزين الفعلية حسب المنطقة والطراز وحجم الملف والشكل.

البطارية 3,700 ميلي أمبير في الساعة 4,500 ميلي أمبير في الساعة

*تم اختبار القيمة النموذجية في ظروف معملية تابعة لأطراف أخرى. أما القيمة النموذجية فهي متوسط القيمة المقدرة مع مراعاة الانحراف في سعة البطارية بين عينات البطارية التي تم اختبارها وفقاً لمعيار IEC 61960. وتبلغ السعة المصنفة (الحد الأدنى) 3590 مللي أمبير في الساعة لهاتف جالكسي S22 و 4370 مللي أمبير في الساعة لهاتف جالكسي + S22. وقد يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى.

الشحن 25W Wired

15W Wireless

Wireless PowerShare

USB-IF compliant Up to 45W Wired

15W Wireless

Wireless PowerShare

USB-IF compliant

*تم تقديره حسب ملف تعريف الاستخدام للمستخدم المتوسط/ النموذجي، كما تم تقييمه بشكل مستقل من قبل شركة Strategy Analytics في الفترة من 8 إلى 20 ديسمبر 2021، في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة مع إصدارات سبقت SM-S901 و SM-S906 و SM-S908 بموجب الإعداد الافتراضي باستخدام شبكات Sub6 من الجيل الخامس (لم يتم اختبارها ضمن شبكة mmWave من الجيل الخامس). يختلف عمر البطارية الفعلي حسب بيئة الشبكة والميزات والتطبيقات المستخدمة، ومستوى تكرار المكالمات والرسائل وعدد مرات الشحن والعديد من العوامل الأخرى.

*يُباع محول الطاقة 25 واط ومحول الطاقة 45 واط وكابل البيانات بشكل منفصل. ويوصى باستخدام مهايئ الطاقة الأصلي وكابل البيانات من سامسونج بقدرة 45 واط لجهاز جالكسي S22+، كما يوصى باستخدام مهايئ الطاقة الأصلي وكابل البيانات من سامسونج بقوة 25 واط لجهاز جالكسي S22.

* تأسس منتدى USB Implementers Forum, Inc. في 1995 لدعم وتسريع اعتماد السوق والمستهلكين للأجهزة المتوافقة مع USB. وتم اعتماد الشحن السريع فائق السرعة لهاتفي جالكسي S22 و S22+ ليكونا متوافقين مع معايير USB، ما يعني أن المنتجات قد استوفت أعلى المعايير في الصناعة. يمكن العثور على هذه الشهادة في الموقع: www.usb.org.



* يقتصر على هواتف سامسونج أو الهواتف الذكية ذات العلامات التجارية الأخرى المزودة بشحن لاسلكي Qi ، مثل: Galaxy S22، S22+، S22 Ultra، Z Fold3 5G، Z Flip3 5G، S21 FE 5G، S21 5G، S21 + 5G، S21 Ultra 5G، Z Fold2، Note20، Note20 Ultra، S20 FE، S20، S20 +، S20 Ultra، Z Flip، Note10، Note10 +، S10e، S10، S10 +، Fold، S9، S9 +، S8، S8 +، S8 Active، S7، S7 edge، S7 Active، S6، S6 edge، S6 Active، S6 edge+، Note9، Note8، Note FE و Note5. ويكون متاحاً فقط مع بعض أجهزة سامسونج جالكسي القابلة للارتداء مثل Galaxy Buds2 و Buds Pro و Buds Live و Watch4 و Watch4 Classic و Watch3 و Watch Active2 و Watch Active و Gear Sport و Gear S3 و Galaxy Watch و Galaxy Buds. وإذا كانت طاقة البطارية أقل من 30%، قد لا تعمل خاصية PowerShare اللاسلكية. وقد لا تعمل مع بعض الملحقات والأغطية والأجهزة ذات العلامات التجارية الأخرى أو بعض أجهزة سامسونج القابلة للارتداء، وربما يؤثر على استقبال المكالمات أو خدمات البيانات، اعتماداً على بيئة شبكتك.

نظام التشغيل Android 12

One UI 4.1

الشبكات والربط

5G, LTE, Wi-Fi 6E (Galaxy S22+) / Wi-Fi 6(Galaxy S22), Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.2

*تكون خدمات 5G مدعومة فقط في المواقع التي تدعم شبكة الجيل الخامس، كما تتطلب اتصالاً مثالياً من الجيل الخامس، وربما تختلف السرعة الفعلية حسب السوق وشركة الاتصالات وبيئة المستخدم.

*يختلف مدى توفر شبكة LTE باختلاف البلد وشركة الاتصالات.

*قد يختلف مدى توفر شبكة Wi-Fi 6E باختلاف السوق ومزود الشبكة وبيئة المستخدم. ويتطلب الاتصال الأمثل جهاز توجيه Wi-Fi 6E.

*يكون النطاق الواسع للغاية مدعوماً في هاتف جالكسي S22+

الدفع نظامSamsung Pay مع NFC

*يكون متوافراً في أسواق محددة. قد تختلف حلول الدفع والميزات المتاحة حسب السوق وشركة النقل وشركات تزويد الخدمة.

المجسات Accelerometer, Barometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor

مقاومة الماء IP68

*تعتمد خاصية IP68 على ظروف اختبار الغمر في المياه العذبة لما يصل إلى 1.5 متر لمدة تصل إلى 30 دقيقة. جفف بقايا المياه إذا كان الجهاز مبللاً. لا ينصح باستخدامه على الشاطئ أو حمام السباحة.

