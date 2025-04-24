سامسونج للإلكترونيات تحصل على شهادتي "تقليل انبعاثات الكربون" و"بصمة الكربون للمنتج" لأجهزة تلفاز ‘Neo QLED 8K’ و’Neo QLED’ للعام الخامس على التوالي

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الوكيل الإخباري- أعلنت سامسونج للإلكترونيات أن حوالي 80 طرازاً من مجموعات أجهزة التلفاز والشاشات ومكبرات الصوت لعام 2025 قد حصلت على شهادتي "تقليل انبعاثات الكربون" و"بصمة الكربون للمنتج" من TÜV Rheinland، وهي جهة اعتماد عالمية مقرها ألمانيا. ويمثل هذا العام الخامس على التوالي الذي تحصل فيه أجهزة تلفاز ‘Neo QLED 8K’ و ‘Neo QLED’ على هذه الشهادات، ما يعكس التزام الشركة المستمر بتقليل الانبعاثات الكربونية. اضافة اعلان





وقال النائب التنفيذي لرئيس قطاع شاشات العرض في سامسونج للإلكترونيات، تايونغ سون: "تلتزم سامسونج للإلكترونيات بدفع عجلة الابتكار التكنولوجي نحو مستقبل أكثر استدامة." وأضاف: "بصفتنا الشركة الرائدة عالمياً في صناعة أجهزة التلفاز، سنواصل ريادتنا في بناء منظومة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ما يعود بالفائدة على المستخدمين."



وبعد أن حصل 60 طرازاً من فئات ‘Neo QLED’ و’OLED’ وأجهزة تلفاز ‘Lifestyle’ على الشهادات العام الماضي، وسّعت سامسونج نطاق منتجاتها المعتمدة في عام 2025 لتشمل أيضاً أجهزة التلفاز من طراز‘QLED’. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة حالياً على الحصول على شهادة اعتماد لسلسلة شاشات ‘Color E-Paper’ في وقت لاحق من هذا العام.



وتُمنح شهادات TÜV Rheinland بعد تقييم شامل لدورة حياة المنتج بالكامل، بدءًا من التصنيع والنقل، مروراً بالاستخدام، وصولاً إلى عملية التخلص منه، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها في الاستدامة. ومن خلال تحليل وتوثيق انبعاثات الكربون في كل مرحلة، تؤكد هذه الشهادات جهود سامسونج المستمرة في تقليل التأثير البيئي عبر مجموعتها الكاملة من المنتجات.



وعلى وجه التحديد، تُمنح شهادة تقليل انبعاثات الكربون للمنتجات التي سبق أن حصلت على شهادة بصمة الكربون للمنتج وأظهرت انخفاضاً ملموساً في الانبعاثات الكربونية مقارنة بالإصدارات السابقة.



وتعود ريادة سامسونج في تقنيات العرض الموفرة للطاقة إلى عام 2021، عندما أصبح جهاز التلفاز من طراز ‘Neo QLED’ أول تلفاز بدقة ‘4 ‘K وما فوق يحصل على شهادة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (Reducing CO2). ومنذ ذلك الحين، وسّعت سامسونج باستمرار محفظتها من المنتجات المعتمدة بيئيًا، بما في ذلك أجهزة التلفاز من طراز ‘QLED’ و ‘Crystal UHD’ و ’Lifestyle’ و ‘OLED’، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الشاشات الاحترافية ولافتات العرض الرقمية.



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